5 aziende pubbliche che si oppongono alle leggi anti-aborto del Texas

Una nuova legge in Texas rende illegale l’aborto dopo sei settimane di gravidanza. La norma è stata un argomento controverso a livello nazionale e ha portato alcune aziende ad opporsi pubblicamente alla legge ea raccogliere fondi.

cosa è successo: SB8 stabilisce che è illegale per una donna in Texas abortire dopo sei settimane. Se si scopre che i privati ​​cittadini aiutano e favoriscono una donna che abortisce dopo la finestra di sei settimane, possono essere perseguiti per $ 10.000.

sollevamento: Compagnia di condivisione del viaggio Fucile auto co., ltd. (Nasdaq: sollevamento) Annunciare Venerdì pagherà il 100% delle spese legali per qualsiasi conducente citato in giudizio ai sensi della nuova legge sull’aborto.

CEO dell’ascensore Logan Green Annunciare Ha detto su Twitter che l’azienda sosterrà i suoi piloti.

Lyft ha annunciato che con l’istituzione del fondo legale, la società donerà $ 1 milione a Planned Parenthood.

Green ha affermato che i fondi legali e le donazioni sono importanti per “assicurare che il trasporto non diventi mai una barriera all’accesso all’assistenza sanitaria.

Le azioni di Lyft sono scese del 2% venerdì.

Uber: Compagnia di condivisione del viaggio Tecnologia Uber (Nasdaq: Uber) Ha annunciato che seguirà l’esempio di Lyft e del suo CEO.CEO di Uber Dara Khosrowshahi condiviso Il CEO di Lyft Logan Green ha twittato che fornirà anche assistenza legale a tutti i conducenti perseguiti secondo la nuova legge.

Khosrowshahi ha dichiarato: “I conducenti non dovrebbero rischiare di portare le persone dove vogliono andare”.

Venerdì le azioni Uber sono scese del 3%.

bombo: Azienda di app di incontri Compagnia dei bombi (Nasdaq: BMBL) Sì creare Un fondo speciale per aiutare le persone colpite dal nuovo divieto di aborto.

Bumble sosterrà le organizzazioni che sostengono i diritti riproduttivi attraverso il nuovo fondo.

La società ha dichiarato in una nota: “Bumble ha istituito un fondo di soccorso per sostenere i diritti riproduttivi delle donne e delle persone di sesso diverso che cercano aborti in Texas”.

Venerdì le azioni Bumble hanno chiuso in rialzo del 4%.

concorrenza: Leader della società di app di incontri Gruppo partita (Nasdaq: MTCH), possiede Match e Tinder e si oppone alla nuova legge sull’aborto.

“Sono immigrato negli Stati Uniti dall’India più di 25 anni fa. Devo dire che in quanto residente in Texas, sono scioccato dal fatto che ora vivo in una legge sulla riproduzione femminile che è migliore della maggior parte dei paesi del mondo (incluso India). Stato di regressione”, il presidente di Match Group Shadubi Disse.

Dolby ha inviato una nota ai dipendenti giovedì sera, affermando che stava discutendo la questione di persona come madre e donna piuttosto che come amministratore delegato della società.

Dubey ha istituito un fondo simile per fornire assistenza ai dipendenti Match in Texas. Match ha affermato che il fondo è finanziato in modo indipendente dalla società e guidato dal suo CEO.

A causa della notizia dell’inclusione nell’indice Standard & Poor’s 500, venerdì il prezzo delle azioni di Match ha chiuso in rialzo dell’1%, dopodiché è aumentato di un altro 10%.

vai papà: Società di costruzione e hosting di siti web GoDaddy Company (Borsa Valori di New York: GDDY) Raccontare Il sito web di segnalazione del diritto alla vita del Texas non supporterà più l’inclusione della società nella sua piattaforma di web hosting.

GoDaddy ha dato al sito Web 24 ore per trovare una nuova casa. Lo scopo del sito Web degli informatori è consentire alle persone di fornire suggerimenti su persone che aiutano e favoriscono le donne ad abortire.

“Abbiamo comunicato a prolifewhistleblower.com che hanno tempo entro 24 ore per trasferirsi a un altro fornitore per aver violato i nostri termini di servizio”, ha detto a The Verge un portavoce di GoDaddy.

GoDaddy ha bandito altri siti Web controversi in passato.

Venerdì il prezzo delle azioni di GoDaddy era stabile.