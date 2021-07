5 aziende usano la blockchain per cambiare il modo in cui viaggiano

Blockchain Sta diventando una potente forza tecnica, che dovrebbe cambiare lo status quo dell’industria del turismo. In effetti, è stato salutato come un punto di svolta in molti settori diversi.Ricorda, la blockchain è un tipo di database comunemente usato Criptovaluta Mercati, in cui i dati vengono archiviati in blocchi e quindi collegati tra loro.

I servizi basati su blockchain hanno isolato i principali punti deboli in un settore molto frammentato:Viaggi e turismoNon sorprende che questo dipartimento sia diviso in parti diverse. Pensa a fattori come voli, hotel, noleggio auto, ecc. Quindi, come può aiutare la blockchain?Questi servizi possono risolvere le sfide comuni e semplificare i processi, stabilendo nel contempo ecosistema Evita il bidello.

Tuttavia, l’impatto della tecnologia non è solo ipotetico, ma diverse aziende hanno interrotto diversi nodi del settore. catena di fornituraLe seguenti cinque società stanno migliorando gli aspetti chiave dell’ecosistema turistico e stabilendo la posizione della blockchain nel settore.

Punti chiave Winding Tree mira a connettere viaggiatori e fornitori di servizi riducendo al minimo le commissioni e i costi di entrambi.

Webjet è un’agenzia di viaggi online che tiene traccia e ricorda a viaggiatori, hotel e agenti le prenotazioni imprecise.

La tecnologia blockchain di Sandblock aiuta gli utenti a massimizzare i punti raccolti attraverso il programma fedeltà.

È noto che il sistema di identità digitale del viaggiatore è una piattaforma congiunta sviluppata da Accenture e dal World Economic Forum per raccogliere e ospitare informazioni sui viaggiatori internazionali frequenti.

TravelChain consente agli utenti di raccogliere e monetizzare i dati di viaggio e ricevere token come compenso per la condivisione con i fornitori di servizi di viaggio.

1. Winding Tree: sostituisci il centro di prenotazione online

Principali servizi turistici Aggregatore Expedia e Priceline dominano le prenotazioni di biglietti aerei. Ma questo ha pagato un prezzo pesante per passeggeri e compagnie aeree.Le prenotazioni tramite questi siti spesso includono commissioni elevate e Tassa addizionale Dal momento che il loro status di gatekeeper non è stato praticamente messo in discussione, è possibile. La startup basata su blockchain Winding Tree si impegna a sostituire questi giganti radicati sfidando il loro ruolo di intermediari del settore.

L’albero tortuoso è compagnia privata Con sede in Svizzera. È stato istituito nel 2017 e copre molte aree del settore dei viaggi e del turismo, inclusi hotel e biglietti aerei. L’azienda utilizza “la tecnologia blockchain per raggiungere un mercato della distribuzione del turismo equo e competitivo”.

La compagnia cerca di collegare direttamente i passeggeri con fornitori di servizi come compagnie aeree, hotel e guide turistiche attraverso il suo token LÍF. L’obiettivo è ridurre al minimo le spese dei viaggiatori riducendo i costi dei fornitori di servizi. LÍF è la piattaforma di Winding Tree Criptovaluta.

L’azienda utilizza abilmente contratti intelligenti e accordi ERC827 per fornire risparmi migliori a tutte le parti interessate nel settore dei viaggi e del turismo.albero intrecciato Organizzazione no profit status Assicurati che nessun intermediario aggiunga commissioni non necessarie durante il processo di prenotazione.

2. Webjet: aumentare le garanzie ed evitare imprecisioni

Prenotazioni alberghiere imprecise o mancanti possono portare notevole stress e ansia all’esperienza di viaggio.Quando ciò accade, il cliente di solito deve sopportare costo Su più livelli della catena di approvvigionamento, i fornitori estraggono costantemente valore.

Grazie alla tecnologia di registro distribuito immutabile della blockchain, Webjet ha costruito un nuovo modello progettato per evitare queste fastidiose esperienze di prenotazione. La società è una nota agenzia di viaggi online con sede in Australia, fondata nel 1998. Webjet afferma di essere la principale agenzia online in Australia e Nuova Zelanda e leader negli strumenti e nella tecnologia online.

Webjet ha lanciato ufficialmente la sua piattaforma blockchain nel 2019.Il sistema migliora l’esperienza del cliente registrando tutte le voci sul registro immutabile della blockchain, riducendo così la possibilità di errori o prenotazioni mancanti e riducendo la gerarchia tra Venditore E consumatori. Lo fa individuando i problemi di dati in tempo reale che possono verificarsi tra clienti, agenti e hotel e inviando messaggi a tutte le parti.

Le caratteristiche di sicurezza migliorate di questa tecnologia forniscono una migliore protezione per l’ecosistema.Oltre a costruire una catena di approvvigionamento più ampia efficacia E per ridurre i costi degli hotel, i viaggiatori beneficiano in definitiva di minori costi di prenotazione, maggiore trasparenza e maggiore responsabilità.

Il decentramento è un componente chiave della tecnologia blockchain. Trasferisce il controllo da un’entità centralizzata a una rete più ampia.

3. Sandblock: migliora la fungibilità di Loyalty

I premi fedeltà hanno attraversato molte iterazioni nel settore turistico altamente competitivo.Molti viaggiatori frequenti appartengono a compagnie aeree e hotel Programma fedeltàSpendere punti e miglia di solito significa saltare più collegamenti per riscattare i premi. Sebbene il tasso di partecipazione ai programmi di fidelizzazione sia elevato, molti clienti esprimono la loro disponibilità ad accettare offerte migliori da operatori e fornitori di servizi concorrenti se il prezzo è giusto.

Sandblock è uno degli ultimi arrivati ​​in questa parte del settore. Sandblock è stata fondata nel 2017 e ha sede in Francia. Mira a cambiare il panorama della fedeltà attraverso la sua piattaforma basata su blockchain consentendo ai fornitori di viaggi di creare la propria fedeltà Gettone, Può essere riscattato per premi specifici del marchio.Non solo, possono anche essere usati e scambiati come vere monete corso legale.

Gli utenti possono anche utilizzare i propri token per riscattare i premi in vari servizi diversi dall’azienda che li premia e possono guadagnare di più partecipando attivamente alla community. Per le aziende, i premi sono dati migliori e trasparenza, E un ecosistema che restituisce effettivamente valore attraverso un posizionamento migliore e consumatori più felici.

4. Accenture: sforzi per accorciare la linea di produzione

Trascorrere ore in coda in aeroporto è uno dei principali fastidi dei viaggi globali, non solo per i passeggeri, ma anche per le compagnie aeree e il personale aeroportuale. La congestione aumenterà i tempi di attesa per la sicurezza, la dogana e il controllo passaporti. I requisiti di sicurezza sono stati anche propagandati come motivi per un controllo e una supervisione più rigorosi, che causano grattacapi ai viaggiatori frequenti.

Per superare queste sfide e accelerare il processo di sicurezza, Accenture (Acetonitrile) Ha sviluppato un sistema di identità digitale per viaggiatori conosciuti.La società di consulenza e Forum economico mondiale (WEF) Aiuta a sovvertire l’industria del turismo globale.

La blockchain è progettata per raccogliere e ospitare le informazioni sull’identità dei viaggiatori internazionali frequenti, in modo che i dati tra viaggiatori e agenti doganali possano fluire più liberamente per semplificare il processo di sdoganamento.

Grazie alla tecnologia di contabilità distribuita, ciò consente ai viaggiatori di controllare le proprie identità digitali con una maggiore sicurezza. Gli aeroporti e le compagnie aeree beneficiano di un’elaborazione accelerata e di una migliore sicurezza, che aiuta a ridurre i tempi di attesa alleviando uno dei maggiori punti deboli per i passeggeri.

5. TravelChain: sfrutta al meglio i dati

I dati sono preziosi merce oggi economicoSe usato correttamente, può fornire alle imprese informazioni e vantaggi. I dati generati dai viaggiatori sono molto preziosi per i fornitori di servizi, ma di solito sono limitati ai gatekeeper come Expedia e Orbitz. Queste aziende offrono un processo di prenotazione più veloce a un determinato prezzo. Ciò aumenta i costi e aggrava l’asimmetria informativa per i fornitori di servizi.

TravelChain è un nuovo concorrente e spera di sovvertire il paradigma attraverso la blockchain open source. L’azienda russa cerca di rimuovere gli intermediari dalla catena di approvvigionamento. Gli utenti hanno il diritto di raccogliere e monetizzare i propri dati di viaggio per evitare ficcanaso e ricevere token come compenso per la condivisione con i fornitori di servizi di viaggio. Questi token possono quindi essere scambiati con servizi o denaro.

Le aziende partecipanti possono accedere a informazioni più dettagliate sui viaggiatori e utilizzare queste informazioni per obiettivi promozionali più precisi. Oltre al marketing personalizzato, queste aziende possono anche fornire tour personalizzati e attività promozionali in base alle preferenze dei viaggiatori, chiudendo così l’intero ciclo dell’ecosistema e creando valore per tutti gli stakeholder.

Linea di fondo

Il viaggio deve essere comodo, economico e, soprattutto, piacevole. Sebbene tasse, violazioni delle prenotazioni, recensioni negative e lunghe code possano essere segni dell’attuale ambiente di viaggio, la blockchain sta sfidando questo status quo con una serie di nuovi servizi progettati per modernizzare e semplificare l’esperienza di viaggio.

Costruendo un ecosistema più equo per ridurre l’esistenza di intermediari, viaggiatori e fornitori di servizi possono stabilire una relazione più reciprocamente vantaggiosa, contribuendo così ad aumentare il valore complessivo.

