5 carte di credito super ricche

Per le persone con una ricchezza moderata, le carte di credito sono un modo per superare le difficoltà, effettuare acquisti aggiuntivi o ricevere ricompense generali quando i fondi sono limitati. Tuttavia, i super ricchi possono utilizzare le carte di credito per fornire loro vantaggi stravaganti e aiutarli a finanziare ulteriormente i loro stili di vita stravaganti. Molte di queste carte di credito esclusive possono essere ottenute solo su invito o rispettando specifici benchmark.

Punti chiave La gente comune usa le carte di credito per fare acquisti quando il denaro è scomodo e molti americani hanno saldi ogni mese.

Tuttavia, per i super ricchi, le carte di credito vengono utilizzate per accumulare indennità, premi e mettersi in mostra.

Molte di queste carte possono essere ottenute solo su invito e devono soddisfare severi requisiti di ricchezza per essere idonee.

1. Carta Centurione American Express

American Express Centurion Card è la carta di credito più esclusiva al mondo, comunemente nota come “American Express Black Card”. American Express è stato lanciato nel 1999 ed è stato avvolto nell’incertezza, rendendolo molto alto nelle menti dei consumatori.La carta Centurion è così unica che American Express non rivelerà tutti i dettagli della carta, né spiegherà come diventare un titolare della carta. Secondo il rapporto di Credit Karma, Devi spendere almeno diverse centinaia di migliaia di dollari ogni anno su una carta American Express e avere almeno un milione di dollari di entrate ogni anno. Condé Nast Traveller Report Devi anche avere abitudini di spesa specifiche e American Express dà la priorità a chi acquista beni di lusso, pasti, eventi e viaggi.

Inizialmente, devi essere invitato da American Express per ottenere la carta. Tuttavia, di recente, se sei già titolare di una carta American Express, puoi fare domanda. Se vieni approvato, dovrai pagare una quota iniziale di 10.000 USD e una quota annuale di 5.000 USD. Il tasso annuo percentuale (APR) degli anticipi di cassa è il tasso di interesse principale più 21,99% e il limite massimo è del 29,99%. C’è anche una funzione di pagamento nel tempo che ti consente di mantenere il tuo saldo e pagare gli interessi.

American Express non descrive da nessuna parte i premi ei privilegi delle carte nere. Tuttavia, Secondo Condé Nast TravelerIntervistato Brian Kelly, CEO di Points Guy e titolare della carta, che fornisce lo stato di viaggio d’élite in aeroporto, ti accompagna attraverso i controlli di sicurezza ed entra in una lounge privata e nel servizio di arrivo internazionale Centurion per farti scendere dall’aereo e gestire le procedure doganali e di immigrazione per te. Altri piani includono il piano alberghiero Centurion per prenotazioni, upgrade e punti in hotel e il piano pranzo Centurion per tavoli da pranzo in ristoranti raffinati e degustazioni e tour privati.

Lo spettacolo preferito di Kelly è il Centurion Concierge, che gli fornisce un concierge dedicato, che organizza di tutto, dai biglietti principali ai concerti dell’ultimo minuto di Celine Dion, ai tour privati ​​nelle città di tutto il mondo, e alla partecipazione agli Stati Uniti Attività esclusive per gli americani Titolari di carte Express, comprese celebrità in cucina e tennis. Il concierge ha anche svolto un ruolo importante nel modificare rapidamente i piani di viaggio in situazioni di emergenza, aiutando a evitare l’eruzione del vulcano Bali e rispondendo a improvvise restrizioni di viaggio.

2. Carta di riserva JP Morgan

La carta di credito JP Morgan Chase Reserve è realizzata in palladio e oro incisi al laser (precedentemente nota come “carta di palladio”) ed è disponibile solo per gli invitati. Chase non ha specificato i requisiti. Tuttavia, Secondo i rapporti degli addetti ai lavori delle carte di credito, Per essere invitato, è necessario disporre di almeno 10 milioni di dollari USA in attività investibili nell’ambito di JP Morgan Asset Management. A differenza dell’American Express Centurion Card, la tariffa annuale per la Reserve Card è di soli $ 595.

La carta ha privilegi e premi gratuiti. Ogni dollaro speso da un titolare di carta in viaggi e pasti fornirà tre punti per i premi e i vantaggi della carta e avrai diritto a $ 300 in punti di viaggio annuali. Usa Door Dash e Caviar e l’azienda di fitness Peloton per usufruire degli sconti. National, Avis e Silvercar offrono speciali privilegi di noleggio auto. I prodotti appena acquistati possono godere di 120 giorni di protezione contro danni o furto, con un massimo di 10.000 USD per sinistro e un limite annuo di 50.000 USD. Chase dispone di monitoraggio delle frodi in tempo reale e avvisi di frode 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ottieni protezione zero responsabilità, il che significa che non sei responsabile per eventuali addebiti non autorizzati e hai accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 agli esperti del servizio clienti e all’assistenza di viaggio globale.

3. La Royal Mastercard n. 1 di Dubai

La prima Royal Mastercard di Dubai è bordata d’oro e al centro della carta è incastonato un diamante. I consumatori devono ricevere un invito dal Dubai Priority Program per diventare titolari della carta.

Viene fornito con alcuni vantaggi sorprendenti. I titolari di carta hanno accesso a un team di lifestyle manager 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il cui unico scopo è soddisfare ogni loro esigenza. Inoltre, la carta no crediti Le restrizioni zero consentono ai titolari di carta di spendere a loro piacimento.

4. Carta Visa Stratus Rewards

La carta Stratus Rewards Visa cerca di distinguersi dalle altre carte d’élite, anche in termini di colore.La carta bianca brillante può essere utilizzata per Individui con un patrimonio netto elevato (HNWI) Solo su invito. Tuttavia, queste persone possono mettere in comune i loro punti bonus per jet privati ​​e altri vantaggi, che è un’opzione unica per questa carta.

Questi altri vantaggi includono servizi di portineria personale, sconti charter, servizi auto, upgrade di hotel di lusso, sconti sulla merce e consulenze con esperti di lifestyle. La quota annuale per la carta è di US $ 1.500.

5. Coutts World Silk Card

La regina Elisabetta II d’Inghilterra utilizza la Coutts World Silk Card, così come almeno 100 persone con $ 1 milione o più nei conti Coutts. Coutts World Silk Card è conosciuta come la carta di credito più unica in Inghilterra, che offre un servizio di portineria 24 ore su 24, 7 giorni su 7, lounge aeroportuali esclusive e shopping privato in negozi di design.