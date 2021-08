5 cose che dicono spesso gli investitori dilettanti

Molti investitori esperti possono distinguere tra investitori dilettanti e investitori professionali semplicemente parlando con loro. Ciò che conta è il linguaggio. Ecco alcune dichiarazioni di investimento comuni che dovresti cercare di evitare, nonché alcune utili alternative: non solo ti faranno sembrare più informato e intelligente quando parli di mercato, ma dovrebbero anche aiutarti a pensare come un investitore professionista.

Punti chiave Gli investitori esperti di solito possono distinguere gli investitori professionali dagli investitori dilettanti parlando con loro.

Nessun investimento è certo e gli investitori esperti lo capiscono.

A volte, la migliore contrattazione si fa quando le azioni scendono.

Costi come tasse e commissioni possono sommarsi ed erodere i rendimenti.

A volte, l’investimento passivo che riduce al minimo i costi è l’approccio migliore.

La diversificazione è una strategia saggia perché i singoli investimenti sono distribuiti su diversi asset come azioni, obbligazioni, metalli ed energia.

1. “Il mio investimento nella società X è positivo.”

malinteso: Se un’azienda è molto popolare, vedrai sicuramente un enorme ritorno attraverso l’investimento.

spiegare: Nessun investimento è certo. Qualsiasi azienda può nascondere seri problemi agli investitori.Molte grandi aziende, come Enron Nel 2001 e WorldCom 2002-ha sperimentato un calo improvviso. Anche l’azienda meglio finanziata e meglio gestita può incontrare disastri incontrollabili o grandi cambiamenti nel mercato, come nuovi concorrenti o cambiamenti tecnologici.

Inoltre, se acquisti quando lo stock è caldo, potrebbe avere Sopravvalutato, Il che rende più difficile ottenere buoni ritorni.Una strategia per proteggersi dal fallimento dell’azienda è diversificazione Il tuo investimento.Ciò è particolarmente importante se si sceglie di investire in singoli titoli anziché in titoli già diversificati o in aggiunta a titoli già diversificati Fondo comunePer aumentare ulteriormente i tuoi rendimenti e ridurre il rischio quando investi in singole azioni, impara a identificare le società che potrebbero non essere affascinanti ma fornire valore a lungo termine.

Gli investitori esperti diranno: “Scommetto che il mio investimento nella società X sarà un enorme successo, ma per sicurezza ci ho messo solo il 5% dei miei risparmi.”

2. “Non comprerò mai azioni ora perché il mercato sta andando molto male”.

malinteso: Investire in cose i cui prezzi sono attualmente in calo non è una buona idea.

spiegare: Se il titolo che hai acquistato è ancora stabile Fondamenti, Il prezzo più basso può riflettere solo la paura degli investitori a breve termine. In questo caso, guarda le azioni che ti interessano come se fossero in vendita. Approfitta dei loro prezzi temporaneamente ridotti e acquista.

Tuttavia, fai il tuo diligenza dovuta La prima cosa da fare è scoprire perché il prezzo delle azioni viene abbassato. Assicurati che questa sia solo una flessione del mercato, non un problema serio.Ricorda, il mercato azionario è ciclico, solo perché la maggior parte delle persone vendita di panico Non significa che dovresti fare lo stesso.

Gli investitori esperti diranno: “A causa della flessione del mercato, ora sto ottenendo molti scambi di azioni. Alcuni anni dopo, quando la situazione migliorerà e il prezzo delle azioni rimbalzerà, mi piaceranno le mie azioni”.

3. “Ho appena assunto un nuovo fantastico agente. Sicuramente supererò il mercato.”

malinteso: Rapporto di investimento gestito attivamente Gestione passiva Investire.

spiegare: Gestione attiva Il portafoglio tende a Scarse prestazioni Ci sono diverse ragioni per il mercato.

Di seguito sono tre importanti:

1. Molti online Broker di sconti La società addebita una commissione di almeno $ 5 per transazione, a seconda che tu completi il ​​lavoro da solo.Se assumi un broker o consulente Per completare questo lavoro per te, le tue commissioni potrebbero essere molto più alte e potrebbero includere anche le spese di consulenza. Questi costi si accumuleranno nel tempo ed eroderanno i tuoi guadagni.

2. Il tuo broker potrebbe gestire male il tuo portafoglio di investimenti. broker Puoi arricchire le tue tasche facendo overtrading per aumentare le commissioni o scegliere investimenti non adatti ai tuoi obiettivi, solo per ottenere premi o bonus aziendali.

Gli investitori dovrebbero prestare attenzione alle regole di fiducia introdotte dal Ministero del Lavoro, che richiedono ai consulenti di divulgare le commissioni ed eliminare eventuali conflitti di interesse.

3. Ci sono poche possibilità che tu possa trovare un vero broker che può farlo Batti il ​​mercato Costantemente. In altre parole, potresti voler monitorare le prestazioni del broker o del consulente nel tempo per determinare se i costi e le commissioni aumentati sono ragionevoli.

Oppure, invece di assumere un broker che potrebbe prendere decisioni che non sono nel tuo migliore interesse a causa della struttura aziendale, è meglio assumere un broker che addebita solo commissioni Pianificatore finanziarioQuesti pianificatori non trarranno profitto dalle tue decisioni di investimento; addebitano solo una tariffa oraria per la consulenza di esperti.

Gli investitori esperti diranno: “Ora ho assunto un pianificatore finanziario a pagamento, mio patrimonio netto Aumenterà perché avrò un professionista imparziale che mi aiuterà a prendere decisioni di investimento ragionevoli. ”

4. “Il mio investimento è molto diversificato perché possiedo un fondo comune che segue l’indice S&P 500.”

malinteso: Investire in più azioni ti consente di diversificare.

spiegare: Non è un brutto inizio, perché possedere 500 azioni è meglio che possedere poche azioni.Tuttavia, per avere un portafoglio veramente diversificato, è necessario espandersi in altre aree Classe di attività Come obbligazioni, metalli, energia, fondi del mercato monetario, fondi comuni di investimento azionario internazionali o Fondo quotato in borsa (ETF). Inoltre, poiché le azioni a grande capitalizzazione dominano l’indice S&P 500, puoi diversificare ulteriormente il tuo investimento investendo in fondi indicizzati o ETF a piccola capitalizzazione e aumentare il tuo rendimento complessivo.

Gli investitori esperti diranno: “Ho seguito gli acquisti Indice Standard & Poor’s 500, Ma questa è solo una parte del mio portfolio. ”

5. “Oggi ho guadagnato 1.000 dollari in borsa”.

malinteso: Guadagni quando il valore del tuo investimento aumenta e perdi denaro quando il valore del tuo investimento diminuisce.

spiegare: Se il tuo profitto è solo in Carta, Non hai fatto soldi. Niente è scolpito nella pietra finché non vendi effettivamente. Questo è un altro motivo per cui non devi preoccuparti troppo del declino ciclico del mercato azionario. mercato azionario Perché se insisti sul tuo investimento, è probabile che apprezzino. Se sei un investitore a lungo termine, avrai molte buone opportunità di vendere per profitto nel corso degli anni.

Gli investitori esperti diranno: “Oggi, il valore del mio portafoglio è aumentato di $ 1.000. Penso che questa sia una buona giornata sul mercato, ma non mi ha colpito molto perché non venderò presto”.

Linea di fondo

Alcuni malintesi sono così comuni che anche i tuoi amici e conoscenti più intelligenti potrebbero menzionarne almeno uno di tanto in tanto. Se provi a correggerli, queste persone potrebbero persino dirti che ti sbagli. Ovviamente, in ultima analisi, quando si tratta del tuo investimento, la cosa più importante non è sembrare o sembrare intelligente, ma essere davvero intelligente. Evita di commettere gli errori descritti in questi cinque errori verbali e sarai sulla strada giusta per rendimenti più elevati.