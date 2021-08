5 cose da tenere d’occhio sul mercato nella prossima settimana Investing.com

© Reuters



Noreen Burke

Investing.com-Investors presterà attenzione ai verbali della riunione della Federal Reserve e agli ultimi dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti per indicare il mercato per la prossima settimana, e una serie di guadagni al dettaglio continuerà a concentrarsi sulla forza dei consumatori. Man mano che la variante delta del coronavirus svanisce, i dati della Cina forniranno un’istantanea delle condizioni economiche e la Nuova Zelanda sembra essere una delle prime economie avanzate al mondo ad aumentare i tassi di interesse durante una pandemia. Questa è la conoscenza di cui hai bisogno per iniziare la nuova settimana.

Verbale delle riunioni della Fed

Mercoledì, la Federal Reserve rilascerà il verbale della sua riunione di luglio, che esaminerà attentamente le opinioni dei politici su quando iniziare a ridurre le dimensioni degli acquisti mensili di obbligazioni della Federal Reserve e le loro opinioni sulle prospettive economiche.

Il mese scorso, nonostante l’aumento delle variabili delta, i funzionari della Fed hanno annunciato che la ripresa era intatta. Da allora, il rapporto sull’occupazione di agosto, più forte del previsto, ha spinto diversi responsabili politici a dire che la riduzione degli acquisti di attività potrebbe iniziare il prima possibile.

Jim O’Sullivan, capo stratega macro degli Stati Uniti presso TD Securities, ha dichiarato: “So che alcuni funzionari della Fed stanno spingendo affinché ciò accada alla riunione di settembre, ma è improbabile”.

“Se i prossimi due rapporti sull’occupazione saranno abbastanza solidi, novembre è possibile, ma è molto probabile che dicembre sia il momento dell’annuncio ufficiale”.

Vendite al dettaglio negli Stati Uniti

L’economia statunitense è in forte crescita, ma la diffusione delle variabili delta è ancora un vento contrario, pertanto, dopo che un rapporto di venerdì ha mostrato che la fiducia dei consumatori è scesa al livello più basso in un decennio, i prossimi dati economici forniranno nuove informazioni sulla domanda dei consumatori. opinione.

La spesa dei consumatori rappresenta circa il 70% della produzione economica degli Stati Uniti.

Gli investitori presteranno attenzione ai dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti pubblicati martedì per capire se continuerà il passaggio da merci a viaggi, tempo libero e servizi a luglio che non si è riflesso nelle vendite al dettaglio.

Gli economisti prevedono che le vendite di auto diminuiranno dello 0,2%, poiché si prevede che le vendite di auto diminuiranno di nuovo bruscamente.

Altri rapporti includono la produzione industriale di martedì e le richieste di disoccupazione iniziali di giovedì, nonché l’Empire Manufacturing Index della Fed di lunedì e il sondaggio della Fed di Filadelfia di giovedì.

Entrate al dettaglio

Le entrate al dettaglio potrebbero anche rivelare di più sull’intensità della domanda dei consumatori nella prossima settimana, incluso Wal-Mart (NYSE:), Obbiettivo (Borsa di New York:), Macy’s, Rolls Royce e Il deposito domestico (New York Stock Exchange:) Rapporto sui risultati trimestrali.

Presenteranno anche Ross Stores (NASDAQ:), TJX Companies (NYSE:) e Bath & Body Works.

In particolare, gli investitori presteranno attenzione alle informazioni su come i rivenditori rispondono all’aumento dei prezzi e alle carenze del mercato del lavoro.

I risultati degli utili sono annunciati alla fine del trimestre dei risultati del secondo trimestre degli Stati Uniti. Secondo i dati di Refinitiv IBES, i ricavi dovrebbero aumentare del 93,1%, molto più del 65,4% previsto in precedenza.

La ripresa della Cina

La Cina sta rispondendo alla più grande epidemia di Covid dall’inizio della pandemia e ha implementato test su larga scala e restrizioni di viaggio, che hanno frenato l’attività economica.

Diverse banche d’investimento di Wall Street, tra cui Goldman Sachs, la scorsa settimana hanno abbassato le previsioni di crescita economica della Cina per il resto dell’anno.

I dati sulle vendite al dettaglio, sulla produzione industriale e sugli investimenti in immobilizzazioni che verranno rilasciati lunedì mostreranno la performance economica di luglio. Si prevede che questi numeri rallentino, aggiungendosi ai timori che la ripresa della seconda economia mondiale stia perdendo slancio.

La ripresa della Cina è disomogenea: la domanda di esportazione guida la maggior parte della crescita economica, mentre la domanda interna si riprende lentamente.

Aumento dei tassi di interesse in Nuova Zelanda

La Reserve Bank of New Zealand si riunisce mercoledì e, mentre la sua calda ripresa economica continua, la Bank of New Zealand sembra destinata a diventare la prima grande economia ad aumentare i tassi di interesse dalla pandemia.

I solidi dati sull’occupazione hanno consolidato le aspettative per un aumento dei tassi, che sarà il primo aumento dei tassi della Nuova Zelanda dalla metà del 2014. Ciò è in netto contrasto con il 2020, quando i tassi di interesse sono stati abbassati di 75 punti base allo 0,25% ed è diventata una possibilità realistica scendere sotto lo zero.

