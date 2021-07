5 domande sull’assicurazione sulla vita che dovresti porti

Se sei nel mercato delle assicurazioni sulla vita, potresti essere attratto da annunci pubblicitari che affermano che “puoi proteggere la tua famiglia con un’assicurazione sulla vita di 1 milione di dollari per pochi dollari al giorno”! Questo suona importante, non è vero?Questi annunci di solito si riferiscono a Assicurazione sulla vitaCome suggerisce il nome, l’assicurazione sulla vita a termine fornisce protezione per un tempo o un periodo limitato, come 10, 20 o 30 anni.

Il concetto è abbastanza semplice: se muori durante il periodo di validità della polizza, la tua famiglia riceverà una copia di Indennizzo di morteTuttavia, molti tipi di assicurazioni a termine e opzioni possono creare confusione. È possibile che l’assicurazione sulla vita ti porti un ritorno? Poniti prima le seguenti cinque domande.

Punti chiave Nessuno vuole davvero parlare di assicurazione sulla vita; suona costoso, ricorda il nostro tasso di mortalità.

Tuttavia, avere un’assicurazione sulla vita adeguata può darti tranquillità, perché sai che i tuoi cari e i beneficiari saranno curati finanziariamente dopo la tua morte.

In base al tuo stile di vita, struttura familiare e situazione finanziaria, diversi tipi di assicurazione sulla vita possono essere personalizzati per soddisfare le tue esigenze specifiche.

1. Perché voglio un’assicurazione sulla vita?

Prima di acquistare qualsiasi tipo di prodotto assicurazione sulla vita, Pensa al motivo per cui vuoi acquistarlo. Se muori giovane, proteggerai la tua famiglia? Hai contratto ulteriori debiti che richiedono la fornitura di un’assicurazione?Vuoi andartene eredità O un regalo in beneficenza?

Se desideri che un’assicurazione copra i tuoi obblighi finanziari per un lungo periodo di tempo (forse per il resto della tua vita), potresti dover considerare Assicurazione sulla vita interaSe sei in una crisi di liquidità e hai obblighi diretti nei confronti della tua famiglia, dei tuoi partner commerciali o dei finanziatori, l’assicurazione a termine può fornirti una soluzione a breve termine.

2. Quali tipi di assicurazione sono disponibili?

La maggior parte delle persone otterrà almeno uno dei due tipi di polizze assicurative a termine: gruppo o individuale.

Assicurazione sulla vita di gruppo

La maggior parte delle aziende fornisce ai dipendenti una qualche forma di assicurazione sulla vita a titolo di benefici per i dipendenti.Questo è chiamato Assicurazione collettiva a termine Perché sei protetto come parte di un gruppo più ampio. Di solito, viene detratto direttamente dal tuo stipendio e l’unico requisito per la copertura è la compilazione di un breve questionario che contenga informazioni dettagliate sulla tua storia sanitaria. Ecco alcuni vantaggi dell’assicurazione collettiva a termine:

molto conveniente. Di solito puoi firmare una polizza assicurativa quando accetti un nuovo lavoro e ti iscrivi al piano di benefici della tua azienda.Potresti anche avere l’opportunità di registrarti durante il periodo di registrazione annuale della tua azienda, momento in cui puoi registrarti per altri vantaggi, come l’assicurazione medica o dentistica o Piano pensionistico sponsorizzato dal datore di lavoro.

Di solito puoi firmare una polizza assicurativa quando accetti un nuovo lavoro e ti iscrivi al piano di benefici della tua azienda.Potresti anche avere l’opportunità di registrarti durante il periodo di registrazione annuale della tua azienda, momento in cui puoi registrarti per altri vantaggi, come l’assicurazione medica o dentistica o Piano pensionistico sponsorizzato dal datore di lavoro. Non è necessaria alcuna visita medica. La maggior parte dei piani di gruppo non richiede una visita medica. Una dichiarazione di buona salute e un’anamnesi di solito sono tutto ciò che è necessario per garantire l’assicurazione.

La maggior parte dei piani di gruppo non richiede una visita medica. Una dichiarazione di buona salute e un’anamnesi di solito sono tutto ciò che è necessario per garantire l’assicurazione. Pagamento automatico. di Libro paga deduzione, Difficilmente sentirai la perdita economica causata dal pagamento del premio mensile.

Assicurazione sulla vita personale

Come suggerisce il nome, una polizza assicurativa individuale è una polizza assicurativa che richiedi da solo. Tu o un membro della tua famiglia avrete la polizza assicurativa effettiva. Per ottenere una polizza assicurativa individuale, potrebbe essere necessario sottoporsi a una qualche forma di visita medica, fornire un’anamnesi dettagliata e consentire alla compagnia assicurativa di visualizzare le cartelle cliniche e condurre controlli sui precedenti per eventuali violazioni alla guida o attività criminali. un po’ invadente, ma ci sono alcuni grandi vantaggi nell’avere una polizza assicurativa sulla vita personale.

È portatile. Se trovi un nuovo lavoro in un’altra azienda, non devi preoccuparti di perdere la protezione assicurativa sulla vita.

Se trovi un nuovo lavoro in un’altra azienda, non devi preoccuparti di perdere la protezione assicurativa sulla vita. Premio orizzontale. In generale, una singola strategia può essere strutturata per avere Premio orizzontale Durante il periodo di polizza.

In generale, una singola strategia può essere strutturata per avere Premio orizzontale Durante il periodo di polizza. flessibilità. Se desideri aggiornare o convertire la tua politica normale in una politica permanente, rispetto a una politica di gruppo, una politica individuale potrebbe avere più scelte.

3. E se non muoio?

L’ironia è che alcune persone che acquistano un’assicurazione sulla vita si sentono frustrate quando scoprono che non otterranno nulla in cambio se non muoiono. Se questo è un problema per te, è importante capire cosa accadrà alla tua polizza verso la fine del termine.

Quando ti avvicini al termine della polizza, puoi scegliere di mantenere la tua polizza.Se lo fai e hai pagato il livello premium, puoi aspettarti il ​​tuo Alta qualitàPertanto, se sei ancora in buona salute in quel momento della tua vita e vuoi mantenere l’assicurazione, è meglio richiedere una nuova polizza.

Forse vuoi solo che la tua polizza ti copra, finché lo hai mutuo, o fino a quando l’istruzione universitaria di tuo figlio non viene pagata. Se questo è il caso e non hai altri obblighi da proteggere, potresti voler far scadere l’assicurazione.

4. Come aggiornare la mia attuale polizza?

La maggior parte dei criteri di scadenza viene fornita con “privilegi di conversione”. Ciò ti consente sostanzialmente di scambiare la tua vecchia polizza assicurativa a termine con una nuova polizza assicurativa perpetua e continuare a pagare premi potenzialmente più elevati. Questa è un’ottima funzionalità che fornisce flessibilità futura, ma poiché alcune strategie hanno dei limiti, dovresti avere familiarità con le regole di conversione di qualsiasi strategia che stai considerando.

Questo Privilegio di conversione Potrebbe esserci un limite di tempo. Ad esempio, potresti doverlo convertire prima di raggiungere una certa età. Altre polizze consentono la conversione durante l’intera durata della polizza. La polizza assicurativa a termine più generosa ti consente di convertirti in qualsiasi tipo di polizza assicurativa permanente, come vita, Vita universale O la vita universale variabile. Alcune politiche di scadenza potrebbero obbligarti a passare a un tipo e alcune aziende potrebbero non fornire tutti i tipi, il che potrebbe limitare le tue scelte.

5. Dove posso acquistare la polizza?

in linea L’azienda fornisce un’assicurazione a termine politica. Questi distributori di solito si concentrano sulla ricerca della polizza assicurativa più conveniente in base alle informazioni personali fornite.

Per ottenere un’esperienza più personalizzata, puoi considerare la ricerca di professionisti. Un agente assicurativo ti aiuterà a capire i diversi tipi di assicurazione e dovrebbe essere in grado di rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere. È possibile trovare un rappresentante visitando qualsiasi sito Web di una grande azienda o sfogliando l’elenco telefonico locale, ma probabilmente il modo migliore per trovare un rappresentante è chiedere consigli a un amico o a un partner commerciale.

Infine, per l’assicurazione collettiva, puoi consultare il tuo datore di lavoro.E se lo fossi? lavoratore autonomo, Puoi accedere al piano di gruppo tramite un’associazione professionale, oppure puoi persino creare un piano di gruppo per te e i tuoi dipendenti.

Linea di fondo

Dopo aver completato queste cinque domande, sarai in grado di decidere da solo se l’assicurazione da un milione di dollari fornita nell’annuncio è davvero il servizio che devi fornire a te e alla tua famiglia. In caso contrario, non aver paura di ignorarlo: ci sono centinaia di polizze assicurative in attesa di darti la tranquillità che stai cercando.