5 errori da evitare quando si acquistano le rendite

rendita A causa del flusso di reddito garantito che forniscono agli investitori, possono sempre essere popolari. Tuttavia, c’è un motivo per cui le rendite hanno una cattiva reputazione in passato. Scegliendo la rendita sbagliata, nella migliore delle ipotesi, potresti pagare troppo, o peggio, potresti perdere tutto il tuo investimento. Con questo in mente, ecco cinque errori da evitare quando si acquistano le rendite.

Scegliere l’assicurazione sbagliata

Il modo in cui funzionano le rendite è che gli investitori acquistano rendite da una compagnia di assicurazioni e questo denaro viene convertito in pagamenti regolari che possono durare una vita. Gli investitori possono effettuare un acquisto una tantum o investire in un periodo di tempo, ottenendo in cambio un tasso di rendimento fisso, variabile o indicizzato.

Ma le rendite saranno valide solo quanto le assicurazioni. Se la compagnia di assicurazione non è in grado di pagare il sinistro per qualsiasi motivo imprevisto, non riceverai il pagamento. Ecco perché vuoi scegliere una compagnia assicurativa che sia finanziariamente forte e abbia un rating elevato da AM Best. Standard e poveri, O lunatico, Le tre società controllano la credibilità dei fornitori di assicurazioni.

È importante assicurarsi che il fornitore di rendite riceva un rating “A” da AM Best e un rating “AA” da Standard & Poor’s o un rating “Aa” da Moody’s.

Non badare ai costi

Niente nella vita è gratis. Questo flusso di reddito garantito sarà costoso. Il costo dipende dal tuo livello di due diligence. Uno dei più grandi errori che gli acquirenti di rendite possono fare è non prestare molta attenzione ai costi associati alle rendite. Proprio come altri prodotti di investimento, anche le rendite hanno varie commissioni, oneri e commissioni e gli investitori devono prestare attenzione a queste.

Le commissioni più comuni saranno spese di mortalità e spese, commissioni di gestione, commissioni di prelievo in eccesso rispetto ai limiti concordati, commissioni di gestione degli investimenti e supplementi facoltativi.

Conoscere tutte le commissioni addebitate da ciascuna compagnia assicurativa ti consentirà di effettuare un confronto completo ed evitare di addebitare commissioni elevate per i prodotti di rendita.

È anche una buona idea considerare il costo totale delle spese piuttosto che una sola area. Questo perché in alcuni casi un costo può essere inferiore, ma nel complesso il costo può essere maggiore.

Perso nella traduzione

A causa dei diversi tipi e di tutti i termini del settore, le rendite possono essere complicate.Ci sono rendite fisse, rendite variabili, rendimenti indicizzati, spese di morte e, Paga la tassa, Per dirne alcuni.

Ci sono anche diversi modi per essere pagato, sia che tu lo riscuoti nel corso della tua vita o in un periodo predeterminato.

Anche se comprendere i dettagli delle rendite può essere scoraggiante, non farlo potrebbe costarti un sacco di soldi. Se scegli la rendita sbagliata in base alla tua situazione unica, potresti non essere in grado di ottenere le spese appropriate.

Ignora l’impatto dell’inflazione

Per i prodotti di rendita, quello che paghi oggi è un rendimento garantito in futuro, il che significa che c’è sempre il rischio di inflazione. Ma molte volte, gli investitori non prendono in considerazione l’inflazione quando acquistano prodotti di investimento che generano reddito.

Se i rendimenti non possono tenere il passo con il ritmo dell’inflazione, i tuoi soldi si deprezzeranno dopo il tempo di pagamento. Gli investitori possono ottenere più rendite calcolando quanto hanno bisogno e adeguandosi all’inflazione, oppure possono acquistare rendite con protezione dall’inflazione.

Non posso guardarmi intorno

Una delle cose peggiori che un acquirente di rendite può fare è guardarsi intorno prima di acquistare una rendita. Ogni assicuratore fornirà il proprio prodotto di rendita con le proprie commissioni, termini e spese di riscatto, per non parlare del fatto che alcuni fornitori addebiteranno commissioni più elevate di altri.

Ci sono anche differenze nei tipi di rendita, negli investimenti e nello stato della società. Alcune compagnie assicurative saranno finanziariamente più stabili di altre, mentre altre potrebbero operare più giorno e notte. Tuttavia, se gli investitori di rendite non effettuano acquisti comparativi, non lo sapranno.

Per prendere una decisione informata e ragionevole, valuta almeno tre compagnie assicurative.

Linea di fondo

Le rendite sono attraenti per molti pensionati perché pagano un flusso costante di reddito durante il pensionamento, che avrebbe dovuto essere garantito. Ma non tutti i fornitori di rendite sono uguali, il che significa che offriranno prodotti diversi con commissioni diverse.

Non dimentichiamo che non tutti i fornitori di assicurazioni sono sulla stessa base finanziaria, il che potrebbe mettere a rischio i fondi degli investitori. Gli investitori devono assicurarsi di comprendere come funziona una rendita, padroneggiare le diverse commissioni, lavorare con fornitori di assicurazioni affidabili e fare gli acquisti comparativi necessari per ottenere la rendita corretta che soddisfi le loro esigenze specifiche.