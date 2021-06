5 errori finanziari che i neolaureati devono evitare

Il modo in cui i laureati entrano nel mondo reale nel loro primo anno di pianificazione finanziaria dopo la laurea di solito pone le basi per le loro abitudini finanziarie. Ecco cinque comuni trappole finanziarie e di bilancio in cui possono cadere i giovani e come evitarle.

Punti chiave I neolaureati sono inclini a errori finanziari.

Spendere troppo e non risparmiare denaro è un errore comune.

Il mancato investimento in attività a valore aggiunto è un altro errore.

Ottenere il debito fuori controllo e stabilire una storia creditizia negativa sono altri errori comuni.

I laureati che hanno persone che dipendono da loro non dovrebbero ignorare l’assicurazione sulla vita.

Errore 1: non cercare di risparmiare

I neolaureati spesso incontrano shock da adesivo quando costruiscono le loro nuove vite. Se lasciano la comodità della casa dei genitori, tutti i loro stipendi possono essere utilizzati per le spese quotidiane – affitto, utenze, pagamenti dell’auto – e per creare un nuovo nido. Anche se non lo fanno, spesso sostengono spese, come il trasporto al lavoro o il rimborso dei prestiti studenteschi; possono anche sentirsi obbligati a iniziare a contribuire al bilancio familiare.

Nonostante questi requisiti per i tuoi soldi appena guadagnati, dovresti comunque cercare di risparmiare denaro e investire denaro extra flusso di cassa Combina azioni, obbligazioni e mercato valutario investimento. È anche prudente pianificare eventi imprevisti, come incidenti stradali, lesioni personali, licenziamenti e altre spese impreviste.

Errore n. 2: i soldi spesi sono soldi persi

I neolaureati equiparano naturalmente gli stipendi stabili alla ricchezza e all’indipendenza appena scoperte. Non date loro più denaro sotto forma limitata di indennità, borse di studio o aiuti finanziari; questo è il denaro che guadagnano, ed è tutto loro. L’autonomia può portare ad abitudini di consumo irragionevoli: spendere soldi in articoli usa e getta o esperienze di intrattenimento.

Lo stipendio può solo fornire un senso di sicurezza; il modo in cui usi il tuo stipendio determina la tua situazione finanziaria.Nel mondo reale, le risorse sono o godere o SvalutazioneL’acquisto di un’auto è l’acquisto di beni ammortizzati, perché l’auto si deprezzerà non appena lascerà il lotto. Lo stesso vale per mobili, vestiti e televisori costosi.Vola a Cabo San Lucas durante le vacanze di primavera costo: Il denaro lascia il tuo portafoglio e non verrà mai restituito. Lo stesso vale per il cibo e i bar del fine settimana.

Alcune azioni possono aiutare a stabilire una vera sicurezza finanziaria.Uno, come accennato in precedenza, ha a che fare con gli investimenti: investi i tuoi soldi in beni che acquistano valore nel tempo, come ad esempio Blue chips, dividendo-Rendere obbligazioni e anche immobili residenziali (ad esempio l’acquisto di una casa).

C’è anche la prospettiva di investire su se stessi per migliorare la crescita e aumentare il reddito. Investendo denaro ogni mese per migliorare le tue prestazioni come professionista, a lungo termine, puoi aspettarti di ottenere più promozioni e stipendi più alti rispetto ai colleghi compiacenti. Questi investimenti personali possono assumere la forma di formazione, corsi online, certificazioni di settore, libri e seminari.

Errore n. 3: lasciare che il debito sfugga al controllo

La svalutazione dei beni e la spesa sconsiderata di solito portano solo a una cosa: il debito. Se lo stipendio è solo un’illusione di sicurezza, allora il debito dovrebbe far davvero paura alle persone di cose negative che potrebbero accadere, soprattutto in caso di emergenze impreviste (come reddito ridotto o interruzione completa).Il debito divora il tuo flusso di cassa e compensa i tuoi beni, distorcendo il tuo personale patrimonio netto Al lato negativo. Stabilisci un calendario per eliminare vari debiti, tra cui scuole, automobili, carte di credito e mutui per la casa. Pagare prima i debiti con i tassi di interesse più alti: questo è solo buon senso.

C’è qualcosa chiamato un buon debito; puoi usare i soldi di altre persone per acquistare beni a valore aggiunto, essenzialmente usando i soldi di altre persone per fare soldi per te stesso.Questo è tutto Proprietà privata La gente lo fa. Ma la regola pratica è esercitare l’autodisciplina durante l’esecuzione di un piano di attacco. Uccidi la bestia del debito entro un certo periodo, indipendentemente dalla sua forma.

Errore n. 4: diventare un cattivo rischio di credito

Se le cattive abitudini e il comportamento dei consumatori non vengono controllati, il debito può causare un disastro finanziario. Tuttavia, esistono grandi transazioni che richiedono l’uso del debito. Dopotutto, se i consumatori devono portare con sé grandi quantità di denaro per pagare in anticipo l’intero valore di un’auto o di una casa, le ruote dell’economia smetteranno di funzionare.questo è lì credito Entra.

Debito gestibile come mezzo Stabilire una buona storia creditizia E per ottenere la rivalutazione dei beni, per aiutare i neolaureati ad avere credibilità finanziaria nei confronti degli istituti di credito quando hanno bisogno di ottenere prestiti auto o mutui. Inoltre, circostanze attenuanti possono richiedere ai neolaureati di ottenere prestiti di emergenza.Debito gestibile significa pagamento e Principale L’equilibrio è facilmente accessibile e c’è una tempistica target per i ritorni finali. Questa non è una scusa per buttare soldi al tavolo dei dadi a Las Vegas. Quella è una tana di coniglio più fastidiosa.

Errore n. 5: dimentica l’assicurazione sulla vita

I neolaureati raramente prendono in considerazione l’assicurazione sulla vita. Naturalmente, da un punto di vista finanziario, a meno che tu non abbia già delle persone a carico, questo non ha senso. Ma se lo fai, se hai figli o un coniuge che dipende dal tuo reddito, allora è un grande vantaggio stipulare un’assicurazione quando sei giovane. assicurazione sulla vita È meglio per un 22enne acquistare un’assicurazione sulla vita rispetto a un 55enne. In termini di premi, è sempre più conveniente per i giovani acquistare un’assicurazione rispetto agli anziani, a volte anche meno.

Sebbene sia generalmente raccomandato che l’assicurazione sulla vita permanente per i giovani utilizzi un’assicurazione a termine, che Una parte del premio viene utilizzata per gli investimenti Nell’ambito della politica ci sono punti chiave. Il valore del denaro accumulato in decenni può raggiungere centinaia di migliaia di dollari in future entrate esentasse.

Linea di fondo

La finanza personale è un’area chiave della tua salute mentale ed emotiva.Una volta laureato, gestisci i tuoi soldi e costruisci un individuo forte Bilancio Dovrebbe essere una delle tue priorità principali.