5 modi in cui la linea di credito per l’equità domestica (HELOC) può farti del male

Potresti averne sentito parlare Linea di credito di equità domestica (HELOC) è un metodo di prestito conveniente, flessibile e a basso costo. Se gestisci il tuo HELOC con attenzione, tutte queste affermazioni potrebbero essere corrette. Usare un HELOC invece di un prestito a casa significa che devi solo pagare gli interessi sulla linea di credito che usi effettivamente invece di tutti i fondi che hai diritto a prendere in prestito. Tuttavia, se non stai attento, HELOC può diventare molto costoso e metterti in difficoltà finanziarie. Ecco cinque modi in cui HELOC può farti del male.

Punti chiave Gli HELOC di solito hanno tassi di interesse variabili, che alla fine porteranno a pagamenti mensili più elevati.

I mutuatari che utilizzano HELOC inizialmente pagano solo gli interessi.Una volta scaduto il periodo di soli interessi, dovranno affrontare rimborsi mensili più elevati.

L’utilizzo di HELOC come strumento di consolidamento del debito può causare problemi alle persone prive di disciplina finanziaria.

Sembra facile che HELOC possa permettere alle persone di vivere al di sopra dei propri mezzi.

1. L’aumento dei tassi di interesse influisce sui pagamenti mensili e sui prestiti totali

HELOC di solito ha Tasso di interesse variabileIl tasso di interesse si basa, ad esempio, sul tasso di interesse di riferimento Tasso di fondi federali, Più il margine determinato dal prestatore. Quando i tassi di interesse aumentano, aumenterà anche il tuo pagamento mensile.

È impossibile prevedere quando o quanto aumenterà. Il tuo nuovo pagamento mensile potrebbe non essere conveniente.L’inadempienza su questi pagamenti ridurrà il tuo Punteggio di credito——Per non parlare dell’aumento degli interessi che devi. La stampa fine del tuo HELOC dovrebbe indicare il tasso di interesse più alto possibile. Tuttavia, se il tuo tasso di interesse attuale è del 6% e il massimo è del 20%, questa informazione non sarà molto confortante.

I tassi di interesse influiscono anche sul costo totale del prestito a lungo termine, non solo sull’importo del rimborso mensile. Se il tasso di interesse sul tuo HELOC aumenta prima di pagarlo, il costo totale del prestito di denaro aumenterà.Pagamenti di interessi più elevati significano anche che hai meno soldi per altre cose, come pagare le bollette o Risparmiare per la pensione.

Prestito per la casa

Un modo per combattere l’alto rischio di tasso di interesse è trovare un Prestito per la casa, Uno di loro Tasso di interesse fisso, Non HELOC. Marguerita Cheng, CEO di Blue Ocean Global Wealth, ha dichiarato: “In un ambiente in cui i tassi di interesse sono in aumento, potrebbe essere meglio avere un prestito azionario per la casa con un tasso di interesse fisso”. HELOC.alcunialcuni

Tuttavia, in cambio della certezza di un tasso di interesse fisso, di solito pagherai un tasso di interesse leggermente superiore al tasso di interesse variabile HELOC.Questa dinamica è simile alla dinamica tra i tassi di interesse Mutuo a tasso variabile e Mutuo a tasso fisso.

La maggior parte degli HELOC ha un periodo di recesso durante il quale è possibile utilizzare la linea di credito disponibile ed effettuare piccoli pagamenti che di solito pagano solo interessi. Al termine del periodo di recesso, il prestito entra nella fase di rimborso.

2. Le fluttuazioni nei pagamenti mensili possono causare instabilità finanziaria

Possedere un HELOC è simile a possedere un mutuo a tasso variabile, perché i tuoi pagamenti mensili possono cambiare in modo significativo quando cambiano i tassi di interesse.Può essere difficile stabilire un budget o impostare il futuro Piano finanziario Quando non è possibile prevedere l’importo del rimborso mensile o il costo totale del prestito.

Naturalmente, alcuni mutuatari sono disposti a correre questo rischio, specialmente in Contesto di tassi di interesse bassiTuttavia, se hai bisogno di un rischio inferiore per dormire bene la notte, l’opzione a tasso fisso di un prestito a casa o HELOC potrebbe rivelarsi ancora una volta una scelta migliore.

Jonathan Swanburg, il consulente per gli investimenti rappresentante di Tri-Star Advisors, ha dichiarato:

Se stai cercando un tasso di interesse basso a breve termine e puoi facilmente pagare il prestito (o pagare interessi significativamente più alti) quando il tasso di interesse aumenta, un prestito a tasso variabile è una scelta eccellente.Tuttavia, molte volte, gli individui imparano dai loro Tasso variabile Prendi prestiti e migliora il loro stile di vita spendendo più soldi in auto, vestiti o viaggi. Pertanto, quando i tassi di interesse aumentano, non possono più permettersi le spese per interessi e si trovano in difficoltà finanziarie.

Durante la crisi economica del 2020, alcune banche hanno smesso di accettare le domande HELOC.

3. I pagamenti di soli interessi potrebbero infastidirti di nuovo

Alcuni HELOC hanno un’opzione che ti permette Solo interessi Nei primi anni del prestito, hai preso in prestito denaro.L’interesse sembra solo essere buono breve termine Perché ti permettono di prendere in prestito grandi quantità di denaro in modo apparentemente a basso costo.

A lungo termine, la situazione non è così ottimista.Una volta scaduto il periodo di soli interessi, il mutuatario dovrà affrontare un pagamento mensile più elevato e può Pagamento in mongolfiera Alla fine della durata del prestito. Se non pianifichi questi aumenti, o se la tua situazione finanziaria rimane la stessa o peggiora, potresti non essere in grado di permetterti pagamenti più elevati.

Inoltre, quando paghi solo gli interessi sul prestito, Principale resti. Più tempo aspetti per iniziare a rimborsare il capitale, più tempo ci vorrà per ripagare il debito. Naturalmente, non puoi estinguere il prestito fino a quando non paghi il capitale.

Hai solo bisogno di pagare gli interessi sull’importo preso in prestito.alcuniPertanto, se il tuo limite è di 30.000 USD, ma hai preso in prestito solo 10.000 USD, pagherai 10.000 USD di interessi.

4. A lungo termine, il consolidamento del debito può costare di più

HELOC a basso interesse sembra essere un buon modo per integrare il debito ad alto interesse. Come le fatture della carta di creditoSembra anche essere un buon modo per rifinanziare qualsiasi debito che ha un tasso di interesse superiore al tasso di interesse HELOC (come i prestiti auto).

Quando estendi il tuo Rimborso Da pochi anni fino a 30 anni, anche se il tuo tasso di interesse scende in modo significativo, il costo totale del tuo debito può aumentare.Vorrai usare online Consolidazione del debito Calcolatrice per determinare se andrai avanti prima di considerare questa mossa.

Un altro problema è che anche il tasso di interesse di HELOC è variabile.Potresti essere rifinanziare Ora a una velocità inferiore, aumenterà solo quella velocità. Quando i tassi di interesse aumentano, potresti non essere più in vantaggio.

L’utilizzo di HELOC per il consolidamento del debito può anche causare problemi alle persone prive di disciplina finanziaria.Queste persone tendono a correre Saldo della carta di credito Dopo aver utilizzato nuovamente HELOC per ripagarli. Poi, finiscono con più debiti di quando hanno iniziato, e il problema che stavano cercando di risolvere è diventato un problema più grande.

5. Guadagna facilmente e promuovi la spesa eccessiva

Il costo per la creazione di un HELOC è basso o non necessario. Ancora meglio, la quota annuale per ottenere i fondi disponibili di solito non supera i 100 dollari.Inoltre, il pagamento degli interessi Esenzione fiscale in determinate circostanze, Piace Interessi ipotecari.alcuniAncora più importante, prelevare denaro è facile come scrivere un assegno o utilizzare una carta di debito.

HELOC ti offre la comodità di decine di migliaia di dollari, spendendoli come qualsiasi altro acquisto. In questi casi, è facile fare affidamento su HELOC per pagare gli acquisti che il tuo reddito mensile non può coprire.

È pericoloso sviluppare l’abitudine di sbarcare il lunario. Consuma i tuoi risparmi e, se la tua situazione finanziaria peggiora, sarà più difficile per te sbarcare il lunario.

Linea di fondo

Dovresti prendere in prestito denaro solo per acquistare prodotti che miglioreranno la tua situazione finanziaria a lungo termine. Elyse Foster, fondatrice di Harbour Wealth Management, ha dichiarato: “HELOC può essere molto prezioso se viene utilizzato solo per le spese di alloggio. Rinnovare o migliorare la casa è la scelta migliore. “Inoltre, dovresti vivere una vita al di sopra delle tue possibilità, così puoi rispondere alle emergenze senza debiti.

Se decidi di eliminare HELOC, per favore non lasciare che ti crei problemi.