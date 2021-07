5 multipli di transazione comunemente usati nelle valutazioni di petrolio e gas

Share it

Il settore energetico comprende petrolio e gas, Servizi pubblici, Energia nucleare, carbone e società di energie alternative. Ma per la maggior parte delle persone, l’esplorazione e la produzione, la perforazione e la raffinazione delle riserve di petrolio e gas rendono l’industria energetica un investimento interessante.Scegli l’investimento giusto, che si tratti di acquistare azioni di società petrolifere e del gas o Fondo quotato in borsa (ETF) o fondi comuni di investimento, che ti aiutano a realizzare un profitto significa che devi fare i compiti come un professionista.

Analista Usa cinque nel settore petrolifero e del gas multiplo Ottieni una migliore comprensione di come le aziende del settore competono con i loro concorrenti. Questi multipli tendono ad espandersi quando i prezzi delle materie prime sono bassi e diminuiscono quando i prezzi delle materie prime sono alti. Una conoscenza di base di questi multipli ampiamente utilizzati è una buona introduzione ai fondamenti dell’industria petrolifera e del gas.

Punti chiave EV/EBITDA confronta il business del petrolio e del gas con l’EBITDA e misura il profitto prima degli interessi.

EV/BOE/D non considera i giacimenti petroliferi non sviluppati, quindi gli investitori dovrebbero determinare il costo dello sviluppo di nuovi giacimenti petroliferi per comprendere lo stato finanziario dell’azienda.

EV/2P non richiede stime o ipotesi e può aiutare gli analisti a capire come le risorse dell’azienda sosterranno le sue operazioni.

Il prezzo/flusso di cassa per azione può essere confrontato meglio in tutto il settore.

Molti analisti preferiscono EV/DACF perché divide il valore aziendale per la somma del flusso di cassa delle attività operative e di tutti gli oneri finanziari.

Valore aziendale/EBITDA

Il primo multiplo che vogliamo esaminare è EV/EBITDA——Valore aziendale Tale multiplo, rispetto al reddito prima degli interessi, delle imposte, degli ammortamenti e degli ammortamenti, è anche chiamato Multiplo aziendale.

Il rapporto basso indica che l’azienda può SottostimatoÈ utile per i confronti tra paesi perché ignora gli effetti distorsivi delle diverse imposte in ciascun paese. Più basso è il multiplo, meglio è Quando si confronta un’azienda con i suoi coetanei, se il multiplo è basso, può essere considerato sottovalutato.

Il rapporto EV/EBITDA confronta le attività petrolifere e del gas senza debiti con l’EBITDA.Questo è un indicatore importante perché le compagnie petrolifere e del gas di solito hanno un sacco di debito EV include il pagamento del suo costo. L’EBITDA misura il profitto prima degli interessi. Viene utilizzato per determinare il valore delle compagnie petrolifere e del gas. EV/EBITDA viene solitamente utilizzato per scoprire rilevare Candidati, questo è comune nell’industria petrolifera e del gas.

I costi di esplorazione sono solitamente inclusi nei rendiconti finanziari come esplorazione, abbandono e buco secco costo.Altre spese non in contanti che dovrebbero essere aggiunte di nuovo sono danno, aumentare Obblighi di pensionamento dei beniE imposte differite.

Vantaggi di EV/EBITDA

Uno dei principali vantaggi del rapporto EV/EBITDA è ben noto Rapporto P/E (P/E) e Rapporto P/E (P/CF) è che non è influenzato dalla società Struttura del capitaleSe una società emette più azioni, ridurrà il suo utile per azione (EPS), aumentando così il rapporto prezzo/utili e facendo sembrare la società più costosa. Ma il suo rapporto EV/EBITDA non cambierà.Se un’azienda è altamente leva, Il rapporto P/CF sarà molto basso e il rapporto EV/EBITDA farà sembrare l’azienda media o ricca.

Valore dell’impresa/barile di petrolio equivalente al giorno

Questo è il valore aziendale rispetto alla produzione giornaliera.Conosciuto anche come Prezzo attuale per barile, che è un indicatore chiave utilizzato da molti analisti di petrolio e gas.Questa misura prende il valore dell’impresa (valore di mercato + debito-contanti) e lo divide per Barili di petrolio equivalente al giorno, O BOE/D.

Tutte le compagnie petrolifere e del gas riportano la produzione in BOE.Se il multiplo è superiore ai peer della società, il prezzo della transazione è Alta qualitàSe il multiplo è inferiore tra i peer, il prezzo della transazione è sconto.

Sebbene questo indicatore sia utile, non tiene conto della potenziale produzione di giacimenti petroliferi non sviluppati.Gli investitori dovrebbero anche determinare il costo dello sviluppo di nuovi giacimenti petroliferi per comprendere meglio le Salute finanziaria.

Valore dell’impresa/riserve accertate e probabili

Questo è il valore dell’impresa rispetto alle riserve accertate e alle riserve stimate (2P). Questo è un indicatore facile da calcolare e non richiede stime o ipotesi. Aiuta gli analisti a capire come le loro risorse supporteranno le operazioni dell’azienda.

Le riserve possono essere provate, probabili o Possibile riserva. Riserve comprovate Solitamente chiamato 1P. Molti analisti lo chiamano P90, ovvero c’è il 90% di possibilità che venga prodotto. Riserve stimate Si chiama P50 o viene prodotto con certezza al 50%. Se utilizzati in combinazione tra loro, sono chiamati 2P.

Questo EV/2P Il rapporto non dovrebbe essere utilizzato da solo, perché le riserve non sono esattamente le stesse. Tuttavia, se si sa poco dell’attività dell’azienda, è ancora un indicatore importante. flusso di cassaQuando questo multiplo è alto, la società scambierà una determinata quantità di petrolio sottoterra a un premio. Un valore basso indica un’azienda che potrebbe essere sottovalutata.

Poiché le riserve non sono esattamente le stesse, il multiplo EV/2P non dovrebbe essere utilizzato da solo per valutare l’azienda.

macchina elettrica/3P Può anche essere usato. Cioè riserve provate, possibili e possibili. Tuttavia, poiché le possibili riserve hanno solo il 10% di possibilità di essere prodotte, non è comune.

Prezzo per azione/flusso di cassa

Gli analisti di petrolio e gas di solito utilizzano multipli di prezzo e flusso di cassa per azione o P/CF.Il flusso di cassa è più difficile della manipolazione Valore contabile E il rapporto prezzo/utili.

Il calcolo è semplice.Dividi il prezzo per azione della società con cui stai negoziando Flusso di cassa per azione.Per limitare l’impatto volatilità, 30 giorni o 60 giorni prezzo medio poter usare.

In questo caso, il flusso di cassa è Flusso di cassa operativoQuesta cifra non riflette le spese di esplorazione, ma include le spese non in contanti, gli ammortamenti, le imposte differite e l’esaurimento.

Questo metodo può confrontare meglio l’intero settore. Per i risultati più accurati, il numero di azioni dovrebbe essere completamente diluito quando si calcola il flusso di cassa per azione. Uno svantaggio di questo approccio è che se la leva finanziaria è superiore o inferiore alla media, può essere fuorviante.

Flusso di cassa rettificato per valore aziendale/debito

Questo è il valore aziendale EV/DACF e Flusso di cassa rettificato per il debitoLa struttura del capitale delle compagnie petrolifere e del gas può essere molto diversa. Le aziende con livelli di debito più elevati mostreranno rapporti P/CF migliori, motivo per cui molti analisti preferiscono i multipli EV/DACF.

Questo multiplo prende il valore dell’impresa e lo divide per la somma dei seguenti Flusso di cassa da attività operative E tutte le spese finanziarie, incluso Interessi passivi, Imposta sul reddito corrente e azioni privilegiate.