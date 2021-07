5 polizze assicurative che tutti dovrebbero avere

Proteggere i tuoi beni più importanti è un passo importante nella formulazione di un piano finanziario personale affidabile.La polizza assicurativa corretta aiuterà notevolmente a proteggere la tua redditività e proprietà. In questo articolo, discuteremo di cinque politiche indispensabili per te.

Punti chiave scegline uno Politica sulla disabilità Ciò fornisce una protezione sufficiente per permetterti di goderti il ​​tuo stile di vita attuale anche se non puoi continuare a lavorare.

Al fine di proteggere coloro che dipendono finanziariamente da te, l’assicurazione sulla vita dovrebbe occupare un posto importante nella polizza assicurativa di cui hai bisogno.

Le crescenti spese mediche sono sufficienti per fare Assicurazione sanitaria Una necessità.

La sostituzione delle case è una proposta costosa.Diritti propri Assicurazione per i proprietari di abitazione Può rendere il processo meno difficile.

L’assicurazione degli affittuari può dare agli affittuari la massima tranquillità nel caso in cui la loro proprietà personale sia danneggiata a causa di perdite di sottoscrizione.

Assicurazione invalidità a lungo termine

La prospettiva della disabilità a lungo termine (LTD) è così terribile che alcune persone scelgono di ignorarla. Anche se tutti speriamo che “non mi accada nulla”, fare affidamento sulla speranza per proteggere il nostro futuro potere di guadagno non è una buona idea.Scegline invece uno Politica sulla disabilità Ciò fornisce una protezione sufficiente per permetterti di goderti il ​​tuo stile di vita attuale anche se non puoi continuare a lavorare.

L’invalidità di lunga durata fornisce prestazioni monetarie equivalenti a una parte (ad esempio, 50% o 60%) del salario dell’assicurato per l’invalidità assicurata. L’invalidità a lungo termine di solito inizia quando termina l’invalidità a breve termine. Per ricevere le prestazioni, l’invalidità deve verificarsi dopo l’emissione della polizza, di solito dopo il periodo di attesa. Le informazioni mediche generalmente confermate dal medico devono essere fornite alla compagnia di assicurazione a titolo oneroso.

La maggior parte delle polizze assicurative per invalidità a lungo termine classificano l’invalidità come occupazione propria o qualsiasi altra occupazione. La propria occupazione significa che la persona assicurata non è in grado di svolgere un lavoro normale o un lavoro simile a causa della sua disabilità. Qualsiasi occupazione significa che l’assicurato non è in grado di svolgere alcun lavoro per il quale è qualificato a causa della sua disabilità.

Simile all’assicurazione invalidità a breve e lungo termine, Retribuzione dei lavoratoriO l’indennizzo dei lavoratori, che paga benefici monetari ai lavoratori che sono infortunati o disabili sul lavoro o durante lo svolgimento del lavoro. La maggior parte degli stati richiede ai datori di lavoro di acquistare un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i propri dipendenti. In cambio, il lavoratore non può citare in giudizio il datore di lavoro per negligenza.

Sebbene l’assicurazione per l’invalidità a lungo termine e l’assicurazione per il risarcimento degli infortuni sul lavoro forniscano entrambe un risarcimento per l’invalidità, l’assicurazione per l’invalidità a lungo termine non si limita alla disabilità o agli infortuni che si verificano sul lavoro o sul lavoro.

assicurazione sulla vita

assicurazione sulla vita Proteggi coloro che dipendono finanziariamente da te. Se i tuoi genitori, coniuge, figli o altri parenti dovessero affrontare difficoltà finanziarie dopo la tua morte, l’assicurazione sulla vita dovrebbe occupare un posto importante nella tua polizza assicurativa. Considera il tuo reddito annuo (e il numero di anni in cui prevedi di continuare a lavorare) e acquista una polizza assicurativa per sostituire quel reddito se muori prematuramente. Considerando anche il costo della sepoltura, Perché le spese impreviste sono il fardello di molte famiglie.

4 tipi di assicurazione di cui tutti hanno bisogno

Assicurazione sanitaria

Le crescenti spese mediche sono sufficienti per fare Assicurazione sanitaria Una necessità. Anche una semplice visita dal medico di famiglia può portare a bollette enormi. Lesioni più gravi che portano al ricovero in ospedale possono costare di più che soggiornare in un resort di lusso per una settimana. Le lesioni che richiedono un intervento chirurgico possono aggiungere rapidamente costi a cinque cifre. Sebbene il costo dell’assicurazione sanitaria sia un onere economico per quasi tutti, il costo potenziale di non avere un’assicurazione è molto più alto.

Assicurazione per i proprietari di abitazione

La sostituzione delle case è una proposta costosa.Diritti propri Assicurazione per i proprietari di abitazione Può rendere il processo meno difficile. Quando si acquista una polizza assicurativa, oltre alle spese di soggiorno di altri luoghi durante il periodo di riparazione della casa, è necessario cercare anche una polizza assicurativa che copra la struttura sostitutiva e il contenuto.

Ricorda che il costo della ricostruzione non deve includere il costo del terreno, perché lo possiedi già. A seconda dell’età della tua casa e dei servizi che contiene, Costo di sostituzione Potrebbe essere superiore o inferiore al prezzo pagato. Per ottenere una stima accurata, scopri quanto addebita il tuo costruttore locale per piede quadrato, quindi moltiplica quel numero per la quantità di spazio che devi sostituire. Non dimenticare di considerare il costo degli aggiornamenti e delle funzionalità speciali. Inoltre, assicurati che la polizza copra i costi di qualsiasi responsabilità per danni che possono verificarsi sulla tua proprietà.

Assicurazione affittuari

Anche i locatari devono sentirsi a proprio agio, perché una volta che si verifica una perdita, verranno ripristinati. Per fortuna, Assicurazione affittuari È un tipo di assicurazione sulla proprietà che può essere utilizzata da persone che affittano o affittano proprietà. Questa assicurazione fornisce copertura per effetti personali, passività e spese di soggiorno aggiuntive per perdite di sottoscrizione.

Per una proprietà ci possono essere due tipi di assicurazione sulla proprietà: l’assicurazione del proprietario della casa e l’assicurazione dell’affittuario. Tuttavia, l’assicurazione dei proprietari di case non copre i beni personali dell’inquilino. Pertanto, gli inquilini devono ottenere un’assicurazione inquilino per proteggere i loro beni.

Sebbene l’assicurazione degli affittuari sia diversa dall’assicurazione dei proprietari di casa, hanno gli stessi componenti: assicurazione sulla casa, B altre strutture, C proprietà personali, D spese extra di soggiorno (chiamate anche perdita d’uso), E responsabilità e F per pagare le spese mediche . Poiché l’inquilino non è responsabile dell’assicurazione della casa o di altri edifici, le coperture assicurative A e B sono generalmente impostate su $ 0.

Copertura C Copre la proprietà personale dell’inquilino. La sottoscrizione D fornisce vantaggi aggiuntivi per le spese di soggiorno in caso di perdita. Ad esempio, se l’inquilino viene sfollato a causa di un incendio, la sottoscrizione D prevede le spese di soggiorno in altri luoghi, come le spese di vitto e alloggio. La copertura E copre le lesioni e i danni alle cose causati dall’assicurato e la copertura F copre le spese mediche degli ospiti dell’affittuario previa autorizzazione.

I cani sono i migliori amici dell’uomo, ma alcune razze, come bulldog e rottweiler, potrebbero impedirti di ottenere l’assicurazione.

assicurazione auto

Di qualche grado assicurazione auto Requisiti legali nella maggior parte dei luoghi. Anche se non hai bisogno di possederla e stai guidando un’auto vecchia che è stata ripagata per molti anni, non dovresti saltare l’assicurazione auto. Se sei coinvolto in un incidente e qualcuno è ferito o la sua proprietà è danneggiata, potresti essere soggetto a un’azione legale, che potrebbe costare tutta la tua proprietà. Gli incidenti accadono rapidamente e i risultati sono spesso tragici. Nessuna assicurazione auto o solo l’assicurazione minima richiesta può solo farti risparmiare pochissimo denaro e mettere a rischio tutto il resto che hai.

Oltre alle politiche sopra elencate, anche gli imprenditori devono assicurazione aziendaleIn una società che ama il contenzioso, l’assicurazione di responsabilità civile può fare la differenza tra uno sforzo lungo e prospero e un viaggio al tribunale fallimentare.

Acquista l’assicurazione con attenzione

Le polizze assicurative sono disponibili in molte forme e dimensioni e hanno molte funzioni, vantaggi e prezzi diversi. Fai acquisti con attenzione, leggi le polizze e parla con un professionista assicurativo autorizzato per assicurarti di comprendere la copertura e i costi. Assicurati che la polizza assicurativa che acquisti sia sufficiente per soddisfare le tue esigenze e non firmare sulla linea tratteggiata finché non sei soddisfatto dell’acquisto.

Considera di cercare i servizi di un broker assicurativo perché possono cercare polizze assicurative tra più compagnie assicurative per trovare l’assicurazione più adatta alle tue esigenze. Chiedi al broker di fornirti più opzioni in modo da poter confrontare caratteristiche, regolamenti e tariffe. Controlla la tua protezione comprendendo appieno e prendendo decisioni.

Linea di fondo

Nella vita, la perdita è inevitabile e l’impatto di queste perdite sulle nostre vite varia. L’assicurazione mitiga l’impatto fornendo vantaggi finanziari per le perdite di sottoscrizione. Ci sono molti tipi di assicurazione disponibili, ma alcuni sono di primaria importanza. Assicurazione sulla famiglia o sulla proprietà, assicurazione sulla vita, assicurazione sulla disabilità, assicurazione sanitaria e assicurazione auto sono i cinque tipi che tutti dovrebbero avere.

Domande frequenti sulle polizze assicurative

Che cos’è una polizza assicurativa sulla vita intera?

Un tipo Polizza assicurativa a vita intera È una polizza di assicurazione sulla vita permanente in cui viene corrisposta un’indennità di morte quando l’assicurato muore. Finché i premi sono aggiornati, l’intera polizza assicurativa sulla vita rimarrà in vigore per tutta la vita dell’assicurato. Oltre all’indennizzo in caso di morte, le polizze vita intera stabiliscono anche un valore monetario utilizzabile per tutta la vita dell’assicurato.

Che cos’è una polizza di assicurazione sulla vita universale?

Un tipo Polizza assicurativa Universal Life (UL) È un’assicurazione sulla vita permanente che consente agli assicurati di investire il loro valore in contanti in un conto separato i cui fondi sono collegati al mercato azionario. Si tratta di una polizza flessibile con adeguamenti dei premi e delle prestazioni in caso di morte.

Come si disdice la polizza assicurativa?

L’assicurato deve disdire la polizza assicurativa in conformità alla clausola risolutiva del contratto. In genere, le compagnie di assicurazione consentono agli assicurati di disdire per telefono; tuttavia, alcune richieste vengono presentate per iscritto.

Che cos’è una polizza assicurativa ombrello?

Uno Politica dell’ombrello Si tratta di un’assicurazione di responsabilità civile che fornisce una protezione aggiuntiva oltre l’attuale limite di polizza del contraente. Ad esempio, se il danno supera il limite dell’assicurazione sulla proprietà dell’assicurato (ad esempio, casa o auto), la polizza ombrello fornirà un’assicurazione di responsabilità aggiuntiva fino al limite della polizza. Questo tipo di assicurazione è più vantaggioso per coloro che hanno grandi quantità di beni, che possono essere sequestrati.

Quanto costa una polizza assicurativa sulla vita da 1 milione di dollari?

Il costo di una polizza di assicurazione sulla vita del valore di $ 1 milione varia in base al tipo di assicurazione sulla vita emessa (generale o regolare), all’età dell’assicurato, allo stato di salute dell’assicurato e ad altri fattori di sottoscrizione. Può variare da poche centinaia di dollari a poche migliaia di dollari. Il modo migliore per comprendere il costo di una polizza da 1 milione di dollari è ottenere un preventivo da un agente o broker di assicurazioni sulla vita.

Qual è il valore in denaro di una polizza assicurativa sulla vita?

Questo Il valore monetario di una polizza di assicurazione sulla vita È l’importo che eccede il premio accumulato in polizza. Il valore in denaro è la componente di risparmio di un’assicurazione sulla vita permanente, che può accumulare interessi e il titolare della polizza può ottenerlo sotto forma di prelievi di contanti o prestiti.

Qual è la pagina di dichiarazione di una polizza assicurativa?

Una polizza assicurativa Pagina di dichiarazione È la parte del contratto di assicurazione che contiene le informazioni generali sulla polizza. Questa pagina elenca il titolare della polizza, l’assicurato, la denominazione assicurata e i termini e le condizioni.