5 società di proprietà di Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway (BRK.B), un gigante Gruppo aziendale È una delle più grandi aziende al mondo, fondata dall’attuale presidente e CEO miliardario Warren BuffettBerkshire Hathaway è stata originariamente costituita dalla fusione di due produttori tessili del New England nel 1955 ed è stata acquisita da Buffett nel 1965. Ora è la holding di molte delle numerose acquisizioni e investimenti di Buffett nel corso dei decenni. Con un valore di mercato di quasi 640 miliardi di dollari USA, è una delle più grandi società quotate al mondo e la sesta più grande nello Standard & Poor’s 500 Index. Il gruppo aziendale diversificato di Berkshire Hathaway avrà un fatturato totale di 245,5 miliardi di dollari USA nel 2020 e un utile netto attribuibile agli azionisti di Berkshire Hathaway di 42,5 miliardi di dollari USA.

Buffett è considerato uno degli investitori di maggior successo al mondo e ha venduto l’attività tessile nel 1985. Ha continuato ad acquisire numerose aziende in settori come quello assicurativo, ferroviario, manifatturiero, del gas naturale, dei servizi energetici e della logistica. Buffett una volta ha detto che gli piace investire in “fossato economico,” indica un’impresa con uno sviluppo sostenibile Vantaggi competitivi Consenti loro di proteggere la loro attività dalla concorrenza. Ad esempio, poiché la posa di binari ferroviari o l’installazione di linee elettriche richiedono enormi capitali di avviamento, le ferrovie e le società di servizi pubblici hanno fossati. Alcuni produttori, come Precision Castparts (vedi sotto), hanno un gran numero di prodotti complessi e specifici che sono difficili da replicare.Questa è un’altra forma di fossato.L’assicurazione è speciale perché comporta una grande innovazione di Buffett, ovvero l’uso di Galleggiante assicurativo Come capitale di investimento.

Warren Buffett Il successore non ufficiale sarà Greg AbelSecondo l’annuncio del vicepresidente Charlie Munger del 1 maggio 2021, amministratore delegato di Berkshire Hathaway Energy e vicepresidente delle attività non assicurative. Non è prevista una data di successione.

Di seguito, illustreremo in dettaglio le cinque maggiori acquisizioni della società. Inoltre, abbiamo anche elencato le prime 5 partecipazioni nel portafoglio azionario di 281 miliardi di dollari di Berkshire, che Buffett ritiene sia un’acquisizione parziale.

GEICO

Tipo di attività: Assicurazione

Costo di acquisizione: $ 2,3 miliardi

Data di acquisizione: 2 gennaio 1996

Entrate (anno fiscale 2020): $ 35,1 miliardi

Utile prima delle imposte (anno fiscale 2020): 3,4 miliardi di dollari USA

GEICO è l’acronimo di “Government Employees Insurance Company”, che originariamente serviva dipendenti federali e militari. GEICO è la prima grande compagnia assicurativa a commercializzare direttamente ai clienti, quindi ha un vantaggio competitivo. Warren Buffett ha acquistato circa la metà delle azioni di GEICO nei decenni precedenti al 1996, quando ha acquistato la restante metà delle azioni della società. GEICO è solo una delle operazioni assicurative di Buffett, che ha acquistato la National Indemnity per la prima volta nel 1967. Poiché i premi assicurativi vengono addebitati in anticipo e verranno pagati solo quando accadono determinate cose, le compagnie assicurative conservano una grande quantità di fondi per coprire le spese future. Buffett ha usato questo “flottante assicurativo” per fare un investimento importante, che è una delle chiavi del suo successo. Alla fine del 2020, la circolazione totale di tutte le attività assicurative di Berkshire Hathaway era di 138 miliardi di dollari.

Burlington North Santa Fe Company (BNSF)

Tipo di attività: Ferrovia merci

Prezzo di acquisto: 34,5 miliardi di dollari USA

Data di acquisizione: 12 febbraio 2010

Fatturato annuale (anno fiscale 2020): $ 20,2 miliardi

Utile prima delle imposte (anno fiscale 2020): $ 6,8 miliardi

BNSF è stata fondata nel settembre 1995 quando Burlington North Inc. e Santa Fe Pacific Corp. si sono fuse. Entrambe le società sono il risultato di precedenti fusioni ferroviarie e BNSF ha ora 32.500 miglia di binari, principalmente negli Stati Uniti centrali e occidentali. Trasporta prodotti agricoli, beni di consumo, prodotti industriali e carbone.

Azienda McLean

Tipo di attività: servizio di catena di fornitura

Prezzo di acquisto: 1,5 miliardi di dollari USA

Data di acquisizione: 23 maggio 2002

Entrate (anno fiscale 2020): 46,8 miliardi di dollari USA

Utile prima delle imposte (anno fiscale 2020): $ 300 milioni

McLane è stata fondata nel 1894 come un piccolo negozio di alimentari. Nel tempo, è diventata un’importante azienda specializzata nella fornitura di prodotti a negozi di alimentari, farmacie, catene di ristoranti e minimarket. Nel 1990 è stata acquisita da Wal-Mart, uno dei suoi maggiori clienti.Berkshire lo ha acquistato da Walmart e attualmente gestisce più di 80 centri di distribuzione negli Stati Uniti

Azienda di microfusione (PCC)

Tipo di attività: produzione di parti industriali

Prezzo di acquisto: 37,2 miliardi di dollari, incluso il debito

Data di acquisizione: 29 gennaio 2016

Entrate (anno fiscale 2020): $ 7,3 miliardi

Utile prima delle imposte (anno fiscale 2020): 700 milioni di dollari USA

PPC è stata fondata nel 1953 per produrre parti metalliche per vari settori. Al momento dell’acquisizione, circa il 70% delle sue vendite proveniva dall’industria aerospaziale, di cui il 17% dalla produzione di turbine per società di produzione di energia. Il resto viene da altri clienti industriali. Questa è ancora la più grande acquisizione nella storia del Berkshire.

Lubrizol

Tipo di attività: Azienda chimica specializzata

Costo di acquisizione: 9,7 miliardi di dollari USA

Data di acquisizione: 16 settembre 2011

Entrate (anno fiscale 2020): $ 6 miliardi

Utile prima delle imposte (anno fiscale 2020): USD 1 miliardo USD

Lubrizol è stata fondata nel 1928 come azienda di prodotti petroliferi di grafite. Il successo dell’olio motore “Lubri-Zol” lo fece ribattezzare Lubri-zol nel 1934, rimuovendo infine il trattino. Lubrizol è diventata pubblica negli anni ’60 e si è estesa a varie aziende chimiche in tutto il mondo prima di essere acquisita da Berkshire nel 2011.

Come accennato in precedenza, Berkshire possiede anche importanti partecipazioni in grandi società americane per un valore totale di centinaia di miliardi di dollari. Di seguito sono riportati i primi cinque.

Equità: