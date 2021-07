5 società di proprietà di CMCSA

Quali sono le prime 5 società di proprietà di Comcast

Comcast Corporation (CMCSA) È un gruppo globale di media e tecnologia. L’azienda è stata fondata nel 1963 quando Ralph Roberts ha acquistato American Cable Systems, un piccolo sistema di cavi per clienti situato a Tupelo, Mississippi.

La società via cavo è stata successivamente costituita con il nome di Comcast e ha fatto un’offerta pubblica iniziale nel 1972. Da allora, è diventata un leader globale nei media, nell’intrattenimento e nella tecnologia. A partire dall’8 luglio 2021, Comcast è ora guidata dal figlio del fondatore e CEO Brian Roberts, con un valore di mercato di circa $ 266 miliardi. Nel 2020, la società ha annunciato che il suo utile netto annuale attribuibile a Comcast era di 10,5 miliardi di dollari e un fatturato di 103,6 miliardi di dollari.

Scopri le 5 principali società di proprietà di Comcast

La crescita di Comcast da piccolo operatore di TV via cavo a gigante multimiliardario dei media e della tecnologia è stata in gran parte guidata da acquisizioni strategiche orizzontali e verticali. Acquisizione orizzontale Aiuta l’azienda ad espandersi fino a diventare un fornitore leader di Internet ad alta velocità, video, voce, wireless e sistemi di sicurezza e automazione.

Parte del motivo di questa espansione è il marchio Xfinity interno di Comcast. Comcast utilizza altre acquisizioni per rafforzare e ampliare i tipi di attività di contenuti multimediali in cui l’azienda è impegnata, tra cui TV via cavo, stazioni radiofoniche e televisive, intrattenimento cinematografico, parchi a tema, ecc. Di recente, è stato riferito che Comcast ha esplorato modi per adattarsi alla crescente popolarità dei servizi di streaming media, incluso il tentativo di acquisire il gigante di apparecchiature multimediali in streaming Roku Inc. (anno). A partire da luglio 2021, tali negoziati non sono stati annunciati pubblicamente.

La società non è sempre riuscita ad acquisire tutte le società che cerca di acquisire. Per acquisire Fox nel 2018, Comcast ha perso contro Walt Disney.DIS). Comcast ha cercato di rilevare la Disney nel 2004, ma ha fallito.

AT&T a banda larga

Tipo di attività: fornitore di servizi a banda larga

Prezzo di acquisto: 47,5 miliardi di dollari USA alcuni alcuni

alcuni Data di acquisizione: 18 novembre 2002 alcuni alcuni

AT&T nasce dal telefono inventato da Alexander Graham Bell nel 1876. L’anno successivo, Bell e i suoi soci fondarono la Bell Telephone Company. AT&T è stata successivamente registrata come filiale di Bell.

Nel 1899, dopo aver acquisito tutti i beni di Bell, divenne la società madre dell’intero Bell System. Più di 100 anni dopo, AT&T è stata riorganizzata in una società quotata indipendentemente nel 2000, una delle quali era AT&T Broadband.alcunialcuni

Comcast ha acquisito AT&T Broadband nel 2002, sperando che questo fornitore di servizi via cavo diventasse un’azienda leader nel settore delle comunicazioni, dei media e dell’intrattenimento.alcuniL’acquisizione consente a Comcast di fornire velocità di banda larga più elevate e servizi TV più innovativi negli Stati Unitialcunialcuni

NBC Universal

Tipo di attività: mass media

Prezzo di acquisto: 22,9 miliardi di dollari (vedi discussione sotto)

Data di acquisizione: 28 gennaio 2011 (51%) E 12 febbraio 2013 (49%)

E 12 febbraio 2013 (49%) Fatturato annuale (2020): 28,1 miliardi di dollari USA

Adeguamento annuale EBITDA (2020): 6,3 miliardi di dollari USA

NBCUniversal è il prodotto della fusione della rete televisiva National Broadcasting Co. Inc. (una sussidiaria di General Electric Company) nel 2004.dare), e il gruppo mediatico francese Vivendi Universal Entertainment. Nel 2011, Comcast ha acquisito il 51% delle azioni della società da GE per formare una joint venture (Joint venture). Comcast ha pagato a GE 6,2 miliardi di dollari in contanti e ha contribuito alla joint venture con 7,25 miliardi di dollari in alcune attività di programmazione. Comcast ha acquisito il restante 49% di NBCUniversal nel 2013 per 16,7 miliardi di dollari.

NBCUniversal è ora un’azienda leader nel settore dei media e dell’intrattenimento che sviluppa, produce e distribuisce intrattenimento, notizie, informazioni, sport e vari altri contenuti per un pubblico globale. L’azienda gestisce anche parchi a tema in tutto il mondo. NBCUniversal opera attraverso quattro divisioni: rete via cavo, radio e televisione, intrattenimento cinematografico e parchi a tema.

Comcast e NBCUniversal stanno attualmente sviluppando una strategia per espandersi in modo significativo nel campo dei media in streaming istituendo un’attività di streaming media internamente o acquisendo una società. Come accennato in precedenza, secondo un nuovo rapporto del Wall Street Journal, la società sta valutando di stabilire una partnership con ViacomCBS Inc. o di acquisire Roku. Società di media come ViacomCBS, Walt Disney Company e Amazon.com hanno cercato fusioni per accelerare i loro piani di streaming. Comcast è attualmente unico tra i giganti dei media, combinando contenuto e distribuzione.

cielo

Tipo di attività: radiodiffusione e telecomunicazioni

Prezzo di acquisto: stimato in $ 40 miliardi

Data di acquisizione: 9 ottobre 2018

Fatturato annuale (2020): $ 18,6 miliardi

EBITDA rettificato annuo (2020): 2 miliardi di USD

Sky Broadcasting è nato dalla fusione anticipata di Sky TV di Rupert Murdoch e British Satellite Broadcasting. Comcast ha quindi sconfitto la rivale Disney nel 2018 per assicurarsi il controllo di Sky.

Sky è la società di intrattenimento leader in Europa, che fornisce servizi video, Internet ad alta velocità, voce e telefonia wireless. Gestisce anche attività di contenuti, tra cui Entertainment Network, Sky News Broadcasting Network e Sky Sports Network. L’acquisizione ha aiutato Comcast ad espandere la sua influenza internazionale.

Animazione DreamWorks

Tipo di attività: Studio di animazione

Prezzo di acquisto: 3,8 miliardi di dollari USA alcuni alcuni

alcuni Data di acquisizione: 22 agosto 2016 alcuni alcuni

DreamWorks Animation ha avuto origine da un dipartimento di DreamWorks SKG ed è stata fondata nel 1994 da Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg e David Geffen, quindi la “S” e la “K” nel nome dell’azienda e “G”. La società ha diviso la DreamWorks Animation in una società indipendente nel 2004. Dodici anni dopo, la controllata di Comcast, NBCUniversal, l’ha acquisita nel 2016.alcunialcuni

DreamWorks Animation è ora parte del business dell’intrattenimento cinematografico di Comcast. Lo studio produce film d’animazione e contenuti TV ed espande i prodotti di intrattenimento multimediale per bambini e famiglie di Comcast.alcunialcuni

Sumo

Tipo di attività: streaming video online

Prezzo di acquisto: non divulgato; stimato in 100 milioni di dollari.

Data di acquisizione: 25 febbraio 2020

XUMO è stata fondata nel 2011 come joint venture tra Viant Technology (all’epoca chiamata Interactive Media Holdings) e Panasonic. La società è stata successivamente acquisita da Comcast nel 2020 per un importo non divulgato.

XUMO offre intrattenimento in streaming gratuito, notizie, sport, ecc. Attraverso più di 190 canali diversi. Continuerà a operare come azienda indipendente di Comcast Cable. L’acquisizione espande i prodotti di streaming video di Comcast e fornisce contenuti in streaming gratuiti specifici per i consumatori che sono disposti a guardare gli annunci pubblicitari che accompagnano il contenuto.

