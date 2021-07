5 società fintech canadesi da tenere d’occhio

Sebbene il Canada non sia acclamato come gli Stati Uniti per l’innovazione e lo sviluppo tecnologico, ha ottenuto buoni risultati nelle tecnologie finanziarie emergenti (Fintech) azienda. Ecco cinque società fintech canadesi che hanno guadagnato fama fornendo ai clienti soluzioni finanziarie innovative: Payfirma, Quandl, Mogo, Shopify e Cryptologic.

Alipay

Fondata da Michael Gokturk nel 2010, Payfirma è una società di elaborazione dei pagamenti con sede a Vancouver la cui visione è consentire ai clienti di effettuare pagamenti sempre e ovunque. Può aiutare le aziende ad accettare pagamenti online con carta di credito e debito per dispositivi mobili, e-commerce e punti vendita in un unico account commerciante.

Payfirma elabora le transazioni su una piattaforma basata su cloud, consentendo un facile recupero di analisi aziendali, come i dati di vendita. L’azienda ha vinto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Canadian ACT Innovation Award 2012, il CIX Top 20 Innovators 2013, il BC Business Top Innovators 2013, il DigiBC Top 25 Most Innovative Technology Companies in British Columbia e Fintech 2015 Canadian Fintech Awards Azienda dell’anno.

Payfirma ha ricevuto 5 milioni di dollari canadesi Angelo investimento Dal 2011 al 2013. Nel 2015, Dundee Capital Markets, una divisione di Dundee Securities, Ltd., ha investito 13 milioni di dollari canadesi per supportare Payfirma.

Kundal

Quandl a Toronto gestisce una piattaforma di dati finanziaria, economica e alternativa. Quandl è stata fondata nel 2012 da Abraham Thomas e Tammer Kamel e fornisce accesso a un’ampia gamma di set di dati finanziari, economici e sociali di aziende come NASDAQ, Zacks Investment Research e Zillow Group Inc..e). Quandl consente l’accesso ai dati tramite un’interfaccia di programmazione dell’applicazione (API), consentendo ai clienti di personalizzare le informazioni in un formato adatto alle loro esigenze. I suoi clienti includono molti dei più grandi hedge fund, banche e società di consulenza negli Stati Uniti. Quandl ha ricevuto 1,3 milioni di dollari canadesi in finanziamenti seed nel 2013. Nel 2015 August Capital ha investito 5,4 milioni di dollari canadesi nella società, mentre nel 2016 Nexus Venture Partners ha condotto un round di investimenti fondi Questo ha raccolto altri 12 milioni di dollari canadesi.

Mogo

Mogo Finance Technology Inc. (MOGO) è stata fondata nel 2003 per gestire una piattaforma di prestito online che mira a fornire Millennial Fornire varie soluzioni di credito, come prestiti a breve termine e carte di credito prepagate. Nel 2018, la società ha rilasciato MogoCrypto per l’acquisto e la vendita Bitcoin criptovaluta. A luglio 2021, oltre 1,6 milioni di persone si sono registrate come utenti Mogo. Mogo è talvolta considerato l’Uber della finanza perché fornisce un rapido accesso a servizi a prezzi competitivi e si concentra sull’esperienza dell’utente. I fondatori Greg e David Feller hanno trovato l’ispirazione per aiutare i giovani canadesi a ripagare i loro debiti a tassi di interesse più bassi nella loro esperienza nel tentativo di ripagare i debiti di credito durante gli anni del college. La società con sede a Vancouver ha fatto il suo debutto alla Borsa di Toronto (TSX) nel giugno 2015.L’investitore principale è Fortress Investment Group LLC (FIG).

Shopify

Azienda Shopify (Negozio) Fornire una piattaforma aziendale multicanale basata su cloud per aziende di tutte le dimensioni. Shopify è stata fondata a Ottawa nel giugno 2004 da Daniel Weinand, Scott Lake e Tobias Lütke.Shopify consente ai commercianti di migliorare l’esperienza complessiva del cliente gestendo più canali di vendita come social media, web e dispositivi mobili. Ad aprile 2021, l’azienda ha più di 1,7 milioni di clienti in circa 175 paesi. Tra i clienti noti figurano Heinz (KHC); Budweiser fa parte di Anheuser-Busch InBev SA/NV (germoglio); e Mondelez International. Shopify ha raccolto 100 milioni di dollari canadesi Finanziamento di serie C È diventato pubblico nel 2013 ed è diventato pubblico nel 2015.

Società di crittografia

Vogogo Inc. (VGO) ha subito alcuni importanti cambiamenti da quando è stata fondata nel 2008 da Rodney Thompson e Geoff Gordon. La società ha fornito per la prima volta soluzioni di pagamento e gestione del rischio business-to-business (B2B) basate sul Web e ha iniziato a concentrarsi sulla criptovaluta 2013. La società è diventata pubblica nel 2014 e ha sospeso le operazioni alla fine del 2016 dopo non aver attirato l’attenzione. Dopo aver acquisito 14.000 macchine e strutture minerarie in Quebec, Vogogo è stata rilanciata nell’aprile 2018 come società di estrazione di criptovalute e sviluppo di applicazioni blockchain. Estrazione di criptovalute È il processo di verifica delle transazioni e di aggiunta al registro pubblico o blockchain, ed è anche un modo per emettere nuove criptovalute.