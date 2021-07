5 spese che vuoi detrarre, ma non

Quante volte hai pagato qualcosa nel tuo portafoglio o conto in banca e hai detto: “Vorrei poterlo cancellare?” Ci sono detrazioni legali dall’imposta sul reddito, Molti di loro sono spesso trascurati Perché potremmo non conoscerli. Ma ci sono anche molte spese quotidiane che pensiamo razionalmente di poter utilizzare per ridurre le nostre tasse, ma in realtà non possono. Le seguenti sono cinque spese che i contribuenti spesso cercano di dichiarare, solo per scoprire che le loro detrazioni vengono respinte.

Abiti da lavoro

Se devi indossare un abito o altri indumenti, dovresti essere in grado di detrarre il costo degli abiti da lavoro, che è una sensazione intuitiva che non comprerai. Ma non puoi dedurli come spese legate al lavoro. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni a questa regola.

Se hai bisogno di acquistare un’uniforme per lavorare nel tuo lavoro, puoi detrarla. L’uniforme deve essere relativa al lavoro e non può essere indossata da nessun’altra parte. Ad esempio, se sei un cameriere in un ristorante e ti viene richiesto di indossare magliette bianche e pantaloni neri, questi non verranno detratti perché sono considerati abiti normali e possono essere indossati altrove.

Se invece devi acquistare una tuta da meccanico con il logo dell’azienda, puoi detrarla. Un’altra eccezione sono i costumi di scena di alcuni artisti o intrattenitori.

animale domestico

Tenere un gatto o un cane può diventare costoso, inclusi cibo per animali domestici, forniture e spese veterinarie.Sebbene alcuni contribuenti abbiano provato modi creativi per presentare le dichiarazioni dei redditi per i loro animali domestici (come ad esempio Membri della famiglia O sistema di sicurezza, per esempio), in generale, gli animali domestici sono spese non deducibili. Tuttavia, se hai bisogno di un cane guida a causa delle tue condizioni fisiche, puoi rimborsare il costo dell’alimentazione e del mantenimento come spese mediche.

Guidare per andare al lavoro

Non sono inoltre deducibili le spese di benzina e altre spese per l’auto legate alla guida da e per la fine del lavoro. Questo vale per i dipendenti e per i lavoratori autonomi. Tuttavia, se sei un lavoratore autonomo, hai Tasse speciali e altri vantaggi Potresti essere idoneo. Se svolgi attività commerciali durante il tragitto da e per l’ufficio, puoi detrarre l’intero viaggio. Ad esempio, se effettui un deposito bancario commerciale mentre torni a casa dal lavoro, puoi richiedere il tuo chilometraggio.

Migliorie di casa

I soldi che spendi per migliorare la casa non sono deducibili.Ciò include miglioramenti al Ministero degli Interni, altrimenti sei idoneo a fare domanda Spese del Ministero degli Interni. I miglioramenti alla tua casa, come aggiunte o ristrutturazioni su larga scala, possono aumentare il valore della tua proprietà, il che potrebbe consentirti di recuperare il costo di questi lavori di ristrutturazione vendendo la casa. Aumenteranno anche la tua imposta sulla proprietà, che è deducibile.

Ci sono diversi modi per ottenere una detrazione fiscale per l’home office. Molti contribuenti costruiscono nuovi muri e ristrutturano scantinati per creare uffici domestici.Ma idoneo a partecipare Sgravi fiscali per l’ufficio a casa Ci sono requisiti molto specifici.

spese bancarie

Quasi tutti pagano le commissioni bancarie e, poiché le banche aumentano le commissioni, sempre più contribuenti si chiedono se possono cancellare queste commissioni. Nella maggior parte dei casi, la risposta è no. Le commissioni bancarie associate al tuo normale conto corrente sono considerate spese personali e non sono deducibili.

Linea di fondo

Regole fiscali dell’Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti Tendi a cambiare spesso. Pertanto, è importante rimanere aggiornati.Fai i compiti prima di tentare di rimborsare le spese sulla dichiarazione dei redditi per massimizzare i rendimenti ed evitare audit, E risparmia interessi e multe.