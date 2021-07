5 Spiegazione degli indicatori di borsa

Quando acquisti azioni, utilizzi i dati per guidare le tue decisioni?Hai visto Analisi fondamentale Una certa informazione di borsa, ti sei trovato perso?In questo articolo, riassumeremo alcuni dei più importanti indice E spiega come usarli per prendere decisioni più informate.

Ritorno sull’investimento

Ritorno sull’investimento (ROI) Sono solo i soldi che l’azienda guadagna o perde negli investimenti. Se un singolo investitore investe $ 1.000 in azioni McDonald’s e lo vende per $ 2.000 dopo cinque anni, il suo ritorno sull’investimento o ritorno sull’investimento è del 100%. Il rendimento diviso per il costo dell’investimento per generare il ROI.

Il problema con questo indicatore è che è facile da manipolare. Sebbene i calcoli siano facili, ciò che l’azienda sceglie di includere nel costo dell’investimento può cambiare. Includono tutti i costi nel calcolo o i costi selezionati? Prima di fare affidamento sul ritorno sull’investimento, Capire come viene calcolato.

Utile per azione (EPS)

Utile per azione È una misura del profitto dell’azienda.Profitto, meno dividendi E dividi quel numero per Azioni negoziabiliSebbene l’utile per azione indichi agli investitori quanto è l’utile per azione della società, non fornisce informazioni sui costi. Se una società guadagna $ 10 per azione e un’altra azienda guadagna $ 12 per azione, i loro guadagni saranno più sostanziali solo se la seconda società spende lo stesso denaro o meno per generare entrate.Combina EPS con altri indicatori, come indicators Ritorno sull’equità.

Rapporto P/E

Questo Rapporto P/E (Rapporto P/E) Confrontare un’azienda prezzo attuale I suoi guadagni per azione. Il rapporto prezzo/utili è calcolato dividendo il prezzo per azione per l’utile per azione. Questo indicatore è uno dei modi migliori per misurare il valore delle azioni.



Se prevedi di acquistare un nuovo televisore, puoi confrontare le caratteristiche e i prezzi di più televisori. Ti aspetterai di pagare di più per più funzionalità. Se un televisore ha meno funzioni e una tecnologia precedente, ma il prezzo è uguale o superiore a quello di altri televisori simili, potrebbe non essere conveniente.



Quando il rapporto prezzo/utili di un titolo è superiore a quello di altre società simili, gli investitori possono trattare il titolo come Sopravvalutato, A meno che l’azienda non abbia maggiori prospettive di crescita o qualcos’altro che renda utile l’elevato rapporto P/E. Ricorda, il prezzo effettivo delle azioni non rappresenta il valore. Quando si controlla il rapporto prezzo/utili, le azioni con prezzi più alti potrebbero avere un valore inferiore.

Ritorno sull’equità

Ritorno sull’equità (ROE) Misura la redditività di un’azienda. Rivela l’efficienza di un’azienda nella creazione di profitti.Per calcolare il ROE, dividi il profitto per giusto O l’importo totale dei fondi investiti nella società. Se la società A ha un utile di 2 milioni di dollari ma acquisisce 1 milione di dollari in azioni, allora sarà considerata più efficiente della società B, che ha guadagnato anch’essa 2 milioni di dollari ma possiede 1,5 milioni di dollari in azioni. L’azienda A è più efficiente nel funzionamento perché può fare più soldi con meno investimenti.



Il ROE dovrebbe essere sempre utilizzato insieme ad altri indicatori per valutare la salute e Redditività quella dell’azienda.

Tasso di crescita composto annuo

Tasso di crescita composto annuo (CAGR), che misura il tasso di crescita annuo di un investimento. Poiché alcuni anni possono generare enormi guadagni e altri anni possono subire perdite, può essere più utile per gli investitori considerare i loro rendimenti come un rendimento medio su un periodo di tempo piuttosto che aumentare di anno in anno. Se hai un portafoglio azionario e alcune proprietà in affitto, dopo aver calcolato il CAGR, puoi aumentare il tuo investimento in tipologie di investimento con rendimenti più elevati.Il calcolo è un po’ complicato, ma puoi calcolare qui.

Linea di fondo

Gli investitori di successo sono ben informati e possono utilizzare questi e altri parametri per valutare le aziende. Cerca questi indicatori nella sezione di analisi fondamentale del titolo, quindi decidi tu stesso se vale la pena investire in una società.