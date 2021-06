5 tipi di mutuo a rischio da evitare

semestre tasso d’interesse Pagamento mensile Costo a vita (compreso l’acconto) Principale

(Compreso l’acconto) Interessi totali pagati 15 anni 4,5% 1.376,99 USD USD 267.858,83 200.000 USD 67.858,83 USD 20 anni 5,0% 1.187,92 USD 305.100,88 USD 200.000 USD 105,100,88 USD 30 anni 5,2% 988,40 USD 375.823,85 USD 200.000 USD 175.823,85 USD 40 anni 5,8% 965,41 USD USD 483.394,67 200.000 USD 283.394,67 USD

Figura 2: Interessi e capitale del mutuo pagati secondo diverse scadenze (anni) e tassi di interesse.

Come puoi vedere nel secondo grafico, l’interesse sul mutuo di 40 anni è aumentato dello 0,6%, riducendo la tua bolletta mensile di soli $ 23, da $ 988 a $ 965. Tuttavia, durante la durata del prestito, spenderai altri $ 107.570,82. La maggior parte delle persone è riluttante a buttare via quel tipo di denaro.

Richiedere un mutuo di 40 anni aumenterà il rischio di non avere abbastanza la pensione O incapace di pagare l’istruzione universitaria del bambino, per non parlare di altre circostanze. Nella migliore delle ipotesi, hai rinunciato a $ 107.570,82, che avresti potuto spendere in vacanze, elettronica, cene deliziose e altre spese. Chi vuole fare questo?

Mutuo a tasso variabile (ARM)

Mutuo a tasso variabile (ARM) Tasso di interesse fisso Il periodo iniziale a breve termine va da sei mesi a 10 anni.Questo Tasso di interesse iniziale, Chiamato Tasso di anteprima, che di solito è inferiore al tasso di interesse di un prestito fisso di 15 o 30 anni. Dopo il periodo iniziale, la tariffa verrà modificata periodicamente. Questo può essere una volta all’anno, una volta ogni sei mesi o anche una volta al mese.

È probabile che si verifichino prestiti con tassi di interesse fissi più brevi delle scadenze Rischio di tasso di interesseCiò significa che se i tassi di interesse aumentano, il tuo pagamento mensile diventerà più costoso sotto ARM. In alcuni casi, questo è un costo che non puoi permetterti.

L’imprevedibilità portata da ARM è un problema per molte persone, soprattutto per chi usa reddito stabile O chi non vuole che il proprio reddito aumenti. ARM diventa più pericoloso Mutuo enorme Perché maggiore è il capitale, maggiore è l’impatto delle variazioni del tasso di interesse sul rimborso mensile.

Ma tieni presente che i tassi di interesse regolabili non solo aumenteranno. Potrebbero anche diminuire, il che ridurrà il tuo pagamento mensile. Pertanto, se prevedi che i tassi di interesse diminuiranno in futuro, ARM potrebbe essere una buona scelta. Certo, non puoi prevedere il futuro.

Mutuo a soli interessi

Se ne prendi uno Mutuo a soli interessi, Puoi posticipare il pagamento del saldo principale a una data successiva, il che significa che sei responsabile solo del pagamento degli interessi del primo mutuo per 5-10 anni, il che ti consente di pagare una rata mensile inferiore durante questo periodo.

In molti casi, i mutui a soli interessi richiedono il pagamento in un’unica soluzione del saldo principale prima di una certa data.

Se hai fonti di reddito irregolari o sai che il tuo reddito aumenterà in modo significativo in futuro, un mutuo a soli interessi potrebbe essere una buona idea per te.O forse sei un Investitore immobiliare Chi vuole ridurre il tuo? Costo di detenzione E possedere una casa solo per un breve periodo.

Ovviamente ci sono anche degli svantaggi.Il tasso di interesse dei mutui solo interessi è spesso superiore a quello dei mutui tradizionali a tasso fisso perché le persone predefinito Utilizzare questi prestiti più frequentemente.

Perché potresti non volere un mutuo a soli interessi

Se non sei finanziariamente maturo, questi mutui possono essere estremamente rischiosi a causa di uno o più dei seguenti motivi:

Al termine del periodo di soli interessi, non puoi permetterti un pagamento mensile significativamente più alto.Pagherai comunque gli interessi, ma ripagherai anche Principale In tempi più brevi rispetto ai prestiti a tasso fisso.

Non puoi raccogliere di nuovo denaro perché non ne hai quasi Patrimonio familiare.

Non puoi vendere perché non hai quasi nessun patrimonio immobiliare e il calo dei prezzi delle case ti mette nei guai.

I mutuatari con prestiti a soli interessi durante il periodo di prestito pagano un interesse significativamente maggiore di quello che pagano durante il periodo di prestito. Mutuo tradizionale.

A seconda della struttura del prestito, potresti dover affrontare importi enormi Pagamento in mongolfiera Il capitale alla fine del periodo di prestito.

Se non sei un candidato valido per un mutuo a soli interessi, nel peggiore dei casi, uno qualsiasi di questi problemi potrebbe farti perdere la casa. Se lo sai e nessuno di questi si applica, il costo del prestito potrebbe superare di gran lunga quello che devi veramente pagare per diventare proprietario di una casa.

ARM di soli interessi

C’è un altro prodotto di solo interesse sul mercato—— Mutuo a tasso variabile solo interessiCome un normale ARM, i tassi di interesse possono aumentare o diminuire in base ai tassi di interesse di mercato. In sostanza, l’ARM di soli interessi combina due tipi di prestiti ipotecari con rischi potenziali in un unico prodotto di rischio.

Questo è un esempio di come funziona il prodotto. Il mutuatario paga solo gli interessi a tasso fisso per i primi cinque anni. Il mutuatario continuerà a pagare solo gli interessi per i prossimi cinque anni, ma il tasso di interesse verrà adeguato annualmente in base al tasso di interesse di mercato. Ciò significa che i tassi di interesse possono aumentare o diminuire. Per la durata residua del prestito, diciamo 20 anni, il mutuatario rimborsa un importo fisso di capitale ogni mese più gli interessi mensili e il tasso di interesse cambia ogni anno.

Molte persone non hanno abbastanza capacità finanziarie o emotive per sopportare l’incertezza dell’ARM di soli interessi.

Prestito con acconto basso

Il rischio di pagare solo il 3,5% perché non si è disposti a rinunciare a grandi quantità di denaro sembra essere minimo. Questo può essere vero.Infatti, prestiti VA e Prestito della Federal Housing Administration (prestiti FHA) – i loro requisiti di acconto sono rispettivamente dello 0% e del 3,5% – hanno alcuni dei tassi di avvio di preclusione più bassi. Ma il problema con un acconto basso è che se i prezzi delle case scendono, potresti finire in una situazione in cui non puoi vendere o rifinanziare.

Se hai abbastanza soldi in banca, puoi usare il mutuo per comprarti, ma la maggior parte delle persone che pagano un piccolo anticipo per una casa non hanno grandi somme di denaro. Riserva di cassa.

Linea di fondo

Sebbene alcuni prestatori di mutui possano pensare che la maggior parte dei prestiti che sono veramente ad alto rischio, come l’ARM a soli interessi, non siano più sul mercato, ma se ti registri, ci sono ancora molti modi per finire con prodotti che non lo sono adatto a te con mutui inesigibili.