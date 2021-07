6 aziende di successo di proprietà dei dipendenti

In un dato anno, lasciare il posto di lavoro può costare alle aziende statunitensi fino a 550 miliardi di dollari USA. Questo è il motivo per cui molte aziende si impegnano molto per mantenere motivati ​​i propri dipendenti. Lo fanno non solo pagando ai lavoratori salari competitivi, ma anche concedendo loro effettivi diritti di proprietà nelle imprese in cui lavorano.Uno dei modi più popolari per costruire un’azienda di proprietà dei dipendenti è attraverso Piano di partecipazione azionaria dei dipendenti (ESOP).

Perché le aziende di proprietà dei dipendenti hanno successo

Come spiegato in un articolo pubblicato dalla Employee Ownership Foundation, “I proprietari dei dipendenti hanno atteggiamenti diversi nei confronti della loro azienda, del loro lavoro e delle loro responsabilità, il che consente loro di lavorare in modo più efficiente e aumenta le probabilità di successo della loro azienda. Fondamentalmente parlando, i dipendenti-proprietari hanno una maggiore responsabilità per le proprie prestazioni lavorative e per le prestazioni lavorative dei propri colleghi, semplicemente perché hanno un interesse comune al successo dell’azienda.”

ESOP è di solito Fondo fiduciario È costituita a beneficio dei propri dipendenti dai datori di lavoro che possiedono azioni della società. Di seguito, esamineremo sei società, queste società sono principalmente di proprietà dei loro ex e attuali dipendenti.

Punti chiave Il piano di partecipazione azionaria dei dipendenti (ESOP) conferisce ai dipendenti i diritti di proprietà nell’azienda che li impiega.

La più grande holding di dipendenti negli Stati Uniti è Publix Super Markets, che conta più di 200.000 dipendenti.

Altri esempi ben noti di aziende di proprietà dei dipendenti includono Penmac Staffing, WinCo Foods e Brookshire Brothers.

Si ritiene che il piano ESOP motiverà i dipendenti ad assumersi maggiori responsabilità per il proprio lavoro e a migliorare le proprie prestazioni perché hanno un posto nell’azienda.

Supermercato pubblico

Con 1.272 negozi e oltre 225.000 dipendenti, Publix Super Markets è la più grande azienda di proprietà dei dipendenti del paese. Nel 2019, Publix ha registrato vendite al dettaglio per oltre 44,9 miliardi di dollari USA, con un aumento di quasi il 18% rispetto al 2019.Questo rende la società la quinta più grande azienda privata negli Stati Uniti nel 2019, secondo according Rivista Forbes.

L’azienda è stata fondata da George W. Jenkins nel 1930 e poi è cresciuta lentamente fino a diventare la più grande Catena di supermercati redditizia Nel paese. Tutti i dipendenti Publix, indipendentemente dalla loro posizione in azienda, riceveranno azioni della società dopo aver lavorato in azienda per più di 12 mesi. Nella sua lista 2020 “100 migliori aziende per cui lavorare”, ricchezza La rivista ha classificato Publix al numero 39.

Personale Penmac

Penmac Staffing è un’agenzia interinale che aiuta le persone in cerca di lavoro a stabilire un contatto con i datori di lavoro. L’azienda è stata fondata da Patti Penny a Springfield, Missouri nel 1988. Lo scopo originale dell’azienda era trovare dipendenti temporanei per l’azienda che aveva assunto suo marito. Nel corso degli anni, l’azienda è cresciuta da un piccolo ufficio a 32 filiali in otto stati. Ora servono più di 1.200 clienti commerciali.alcuniSecondo il National Center for Employee Ownership (NCEO), a luglio 2019, Penmac è la seconda azienda di proprietà dei dipendenti del paese con 27.850 dipendenti.alcunialcuni

fratelli Brookshire

Nelle classifiche delle società di proprietà dei dipendenti statunitensi del 2019 dell’NCEO, Brookshire Brothers, Burns & McDonnell Engineering e Janus Global Operations sono alla pari per la quindicesima azienda più grande.alcuniBrookshire Brothers possiede diversi negozi di alimentari, distributori di benzina e minimarket in Texas e Louisiana e attualmente conta più di 7.000 dipendenti.alcunialcuni

Cibo Vanke

WinCo Foods si chiamava originariamente Waremart ed è stata fondata a Boise, Idaho nel 1967 come azienda Stile magazzino negozio di alimentari. L’azienda si è concentrata sui prezzi bassi, ha continuato a crescere e ha aperto nuovi negozi principalmente nel nord-ovest del Pacifico. L’azienda ha 127 negozi di alimentari di proprietà dei dipendenti e impiega 20.000 dipendenti.alcunialcuni

I dipendenti possono partecipare all’ESOP di WinCo dopo aver lavorato almeno 500 ore nei primi sei mesi. Per continuare a partecipare, devono lavorare almeno 1.000 ore all’anno. Un aspetto unico di WinCo ESOP è che i contributi provengono dall’azienda piuttosto che dai dipendenti.alcunialcuni

Dal 1986, il valore delle azioni ESOP di WinCo ha un rendimento medio annuo composto del 18%. Ciò significa che le azioni della società del valore di $ 5.000 nel 1986 valgono ora circa $ 860.000.

Robert W. Baird Company

Robert W. Baird & Co. è un’altra azienda con una lunga storia nel settore finanziario ed è un’organizzazione di proprietà dei dipendenti.Baird investe a partire da mercato medio Aziende che operano in un’ampia gamma di settori, sebbene tendano a concentrarsi principalmente su sanità, soluzioni industriali e tecnologia.alcuniBaird investe in aziende in diverse fasi di crescita, comprese quelle nella fase creativa, fino ad arrivare ad aziende con un fatturato annuo di 150 milioni di dollari. Oltre al finanziamento di private equity, Baird fornisce anche servizi di gestione patrimoniale e investment banking per privati ​​e aziende.alcunialcuni

Ecologia

Recology è una società di gestione dei rifiuti con sede a San Francisco con 4.100 dipendenti. L’azienda ha 45 sedi a Washington, California e Oregon e fornisce servizi di rimozione e riciclaggio dei rifiuti a 110.000 clienti commerciali e 725.000 clienti residenziali. Recology è un’azienda di proprietà dei dipendenti al 100% e ha iniziato il suo programma ESOP nel 1986.alcuniIl loro piano fornisce ai dipendenti 401(k) piano Più un piano pensionistico integrativo.

Linea di fondo

L’esistenza di uno Piano di partecipazione dei dipendenti nell’organizzazione È un buon modo per mantenere i dipendenti motivati ​​e concentrare i loro interessi sul successo complessivo dell’azienda. Ci sono molte aziende negli Stati Uniti che sono interamente o principalmente di proprietà dei loro dipendenti. Queste società sono chiamate società di proprietà dei dipendenti e utilizzano vari piani, come il Piano di partecipazione azionaria dei dipendenti (ESOP), per offrire ai dipendenti l’opportunità di acquistare gradualmente azioni della società durante il loro impiego.

Oggi, Publix Super Markets è la più grande azienda di proprietà dei dipendenti negli Stati Uniti.alcuniLa famiglia dei fondatori di Publix possiede collettivamente il 20% delle azioni della società, mentre il restante 80% è di proprietà di dipendenti passati e attuali.alcuniAlcune aziende di successo che sono di proprietà dei dipendenti al 100% includono WinCo Foods, Recology e Penmac Staffing.