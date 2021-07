6 cambiamenti di sicurezza sociale nel 2021

Share it

Ogni ottobre, Amministrazione della sicurezza sociale (SSA) Annuncio delle modifiche annuali al piano di sicurezza sociale per il prossimo anno.alcuniDi seguito è il nostro analizzare La riforma della sicurezza sociale annunciata nell’ottobre 2020 entrerà in vigore il 1° gennaio 2021, secondo Scheda informativa annuale della SSAQuando aggiorni le tue informazioni sulla sicurezza sociale, ricordale.

Punti chiave Rispetto all’1,6% nel 2020, i beneficiari della sicurezza sociale hanno ricevuto un aumento di stipendio dell’1,3% nel 2021.

Anche il reddito massimo per le tasse di previdenza sociale è aumentato, da 137.700 dollari a 142.800 dollari all’anno.

Altri cambiamenti nel 2021 includono un aumento del reddito che i beneficiari di previdenza sociale che lavorano prima della riduzione delle prestazioni e un leggero aumento delle prestazioni di invalidità.

Resta invariata l’aliquota della previdenza sociale per il 2021 -6,2% per i dipendenti e 12,4% per i lavoratori autonomi.

Ora ci vogliono 1.470 dollari per ottenere un credito di previdenza sociale, un aumento di 60 dollari dal 2020.

1. I beneficiari sono aumentati dell’1,3%

Entro il 2021, quasi 70 milioni di beneficiari di previdenza sociale vedranno l’1,3% Adeguamento al costo della vita (COLA) Ai loro benefici mensili.alcuniGli adeguamenti aiuteranno il welfare a tenere il passo con l’inflazione e si basano su Indice dei prezzi al consumo (CPI-W) per salariati urbani e lavoratori civili Secondo il calcolo Ufficio di statistica del lavoro (BLS)Se il CPI-W aumenta di oltre lo 0,1% su base annua tra il terzo trimestre dell’anno scorso e il terzo trimestre di quest’anno, la sicurezza sociale aumenterà le prestazioni dello stesso importo.alcunialcuni

Rispetto all’1,6% COLA dell’anno precedente (2020), si tratta di un aumento dell’1,3% nel 2021. Nel 2019, la COLA è stata del 2,8%, l’aumento maggiore dal 2012.alcuniPer i normali beneficiari di previdenza sociale, un aumento di stipendio dell’1,3% equivale a 20 USD al mese, con un pagamento mensile medio di 1.543 USD, rispetto ai 1.523 USD del 2020.alcunialcuni

2. Il reddito imponibile massimo sale a 142.800 USD

Nel 2020 i dipendenti devono pagare il 6,2% Imposta sulla sicurezza sociale (Accompagnando il pagamento con il loro datore di lavoro) il reddito arriva fino a $ 137.700. Eventuali redditi superiori a tale importo non sono imponibili. Nel 2021 l’aliquota d’imposta resta invariata al 6,2% (per i lavoratori autonomi 12,4%), ma il tetto di reddito viene aumentato a 142.800 dollari.alcunialcuni

D’altra parte, all’aumentare del reddito massimo imponibile, aumenterà anche l’importo massimo del reddito utilizzato dall’SSA per calcolare le prestazioni pensionistiche. Nel 2020, l’indennità mensile massima di sicurezza sociale per i lavoratori che vanno in pensione all’età del pensionamento completo è di 3.011 dollari. Nel 2021, il beneficio massimo aumenterà di $ 137 al mese a $ 3,148.alcunialcuni

Se i beneficiari di Social Security ricevono sussidi all’età di 70 anni invece della normale età di pensionamento completo, possono ricevere il 32% in più di pagamenti mensili.

3. L’età del pensionamento completo continua ad aumentare

La prima età assoluta alla quale è possibile iniziare a richiedere le prestazioni pensionistiche previdenziali è 62 anni.Tuttavia, richiedi prima di te Età pensionabile completa (o normale) Si tradurrà in una riduzione permanente delle spese. Per coloro che compiono 62 anni nel 2020, l’età del pensionamento completo è di 66 anni e 8 mesi.alcunialcunialcuni

Secondo la normativa vigente, l’età pensionabile della previdenza sociale è aumentata di due mesi all’anno fino al raggiungimento dei 67 anni di età. Se compi 62 anni nel 2021, la tua età di pensionamento completo è di 66 mesi e 10 mesi. A meno che la legge non cambi, le persone nate nel 1960 o successivamente non raggiungeranno l’età pensionabile completa fino all’età di 67 anni.alcunialcuni

Se ritardi la ricezione dei pagamenti della sicurezza sociale oltre l’età del pensionamento completo, l’importo che puoi ottenere supererà la tua spesa totale o normale. Infatti, se rinvii la tua riscossione fino all’età di 70 anni, puoi ottenere spese annuali superiori fino al 32% rispetto a quando inizi a ricevere benefici quando vai in pensione completa. Dopo i 70, non ci sono ulteriori motivazioni per ritardare.alcunialcunialcuni

4. Aumentare il limite di reddito del beneficiario

Se stai lavorando mentre percepisci prestazioni di sicurezza sociale, tutte o parte delle tue prestazioni potrebbero essere temporaneamente nascondere, Dipende da quanto guadagni. Tuttavia, queste restrizioni al reddito aumenteranno leggermente nel 2021.

Prima di raggiungere l’età del pensionamento completo, sarai in grado di guadagnare fino a $ 18.960 nel 2021. Successivamente, $ 1 verrà detratto dal tuo pagamento per ogni $ 2 che supera il limite. Il limite annuale del 2021 è un aumento di $ 720 rispetto al limite del 2020 di $ 18.240.alcunialcunialcuni

Se raggiungi l’età del pensionamento completo nel 2021, sarai in grado di guadagnare $ 50.520, con un aumento di $ 1.920 dal limite annuale del 2020 di $ 48.600. Per ogni $ 3 guadagnati oltre il limite del 2021, i tuoi benefici di Social Security saranno ridotti di $ 1, ma questo si applica solo al reddito guadagnato nei mesi prima del raggiungimento dell’età pensionabile completa. Una volta raggiunta l’età del pensionamento completo, se si continua a lavorare, nessun beneficio verrà trattenuto.alcunialcuni

5. Aumento dell’assegno di invalidità previdenziale

Social Security Disability Insurance (SSDI) è un piano assicurativo in cui i lavoratori possono ricevere benefici pagando le tasse di sicurezza sociale dal loro stipendio. Il programma fornisce reddito alle persone che non possono più lavorare a causa di una disabilità per contribuire a recuperare parte del loro reddito perso. Nel 2020, i pagamenti per quasi 10 milioni di americani che hanno ricevuto i sussidi di invalidità della Social Security sono leggermente aumentati.alcunialcuni

Entro il 2021, il reddito medio mensile dei lavoratori disabili è di 1.277 dollari statunitensi, rispetto ai 1.261 dollari statunitensi del 2020. Tuttavia, per un lavoratore disabile (un coniuge con uno o più figli), riceverà una media di US$ 2.224 al mese, con un aumento di US$ 29 dal 2020.alcunialcuni

6. Si alza la soglia per il reddito da credito

Se sei nato nel 1929 o dopo, devi guadagnare almeno 40 crediti (fino a 4 all’anno) nella tua vita lavorativa per poter beneficiare delle prestazioni di sicurezza sociale. L’importo necessario per ottenere un singolo credito aumenta leggermente ogni anno. Nel 2021, ogni credito richiederà un reddito di 1.470 USD, con un aumento di 60 USD dal 2020. Il numero di crediti richiesti per l’invalidità dipende dalla tua età al momento dell’invalidità.alcunialcunialcuni

Prospettive 2035

Secondo l’ultimo rapporto annuale del Consiglio della sicurezza sociale e dell’assicurazione medica, entrambi i fondi fiduciari saranno esauriti nel 2035. Se queste previsioni sono vere, a partire dal 2035, i beneficiari riceveranno circa i tre quarti (75%) delle loro prestazioni programmate almeno fino al 2093. Alla fine del rapporto, i legislatori hanno il compito di emanare una legislazione per affrontare queste sfide finanziarie “il prima possibile”.alcunialcuni