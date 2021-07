6 cose che non sai di poter riciclare

Molti di noi riciclano regolarmente plastica, carta, vetro e metallo. Tuttavia, potresti non sapere che ci sono molte altre cose che possono essere pagate in contanti o con detrazioni fiscali. Inoltre, ti sentirai bene ad aiutare a salvare il pianeta.

Questa è una lista di sei oggetti che puoi riciclare o donare per soldi o semplicemente perché questa è la cosa giusta da fare.

# 1. Spazzatura

Una società chiamata TerraCycle pagherà per la tua spazzatura. Questo programma è più adatto a scuole, piccole imprese e organizzazioni senza scopo di lucro che raccolgono grandi quantità di rifiuti. Per ogni pezzo di spazzatura che invii all’organizzazione, l’azienda farà una donazione alla tua causa. Secondo il suo sito web, l’azienda prenderà di tutto, dai rotoli di scotch vuoti alla carta da imballaggio per le barrette energetiche.

TerraCycle pagherà anche la spedizione. Se hai un piano professionale o scolastico che richiede fondi aggiuntivi, questo potrebbe essere un buon modo per raccogliere fondi.

# 2. Sughero per vino

Riciclare il tappo del vino non ti renderà ricco, ma può sicuramente pagare per una bottiglia di vino gratuita. Ci sono diversi posti dove puoi fare soldi con i tappi per vino.

La prima fonte è eBay. Alcuni prodotti molto esotici sono venduti su eBay, compresi i tappi di sughero. I produttori artigianali, i produttori e altre aziende utilizzano vecchi tappi di sughero e sono disposti a pagarli. Il prezzo non è alto, di solito circa 5 centesimi per tappo.

La maggior parte delle persone preferisce acquistare il sughero sfuso, il che significa che vogliono una scatola di diverse centinaia.

La seconda opzione è inviarli a Yemm & Hart Green Materials. Questo produttore rispettoso dell’ambiente è uno dei principali riciclatori di sughero e ha pagato un prezzo per questo. Yemm & Hart ha bisogno di almeno 10 libbre di sughero, devono essere puri, non sintetici o di plastica. Il salario è determinato dal valore corrente di mercato del sughero.

3. Carta regalo

Molti di noi ricevono buoni regalo in occasione di compleanni o festività, ma non hanno mai il tempo di usarli. Se ne hai alcuni nel cassetto, potresti considerare di scambiarli. Cardpool rimuoverà le tue carte regalo non utilizzate e ti invierà un assegno.Anche se l’importo è inferiore a valore nominale Per quanto riguarda la carta, è più che stare semplicemente in un cassetto.

325 milioni Il numero di palline da tennis prodotte ogni anno.

Le carte regalo, le carte del gas, le carte di risparmio dei negozi di alimentari e persino le carte d’identità degli studenti e le patenti di guida sono tutte realizzate in PVC di plastica riciclabile. Se hai delle carte usate o scadute, puoi almeno impacchettarle e riciclarle. Earthworks Systems è un’azienda che può trovare usi per loro.

4. Olio commestibile

Molti centri di riciclaggio, biodiesel Le aziende e i piccoli imprenditori pagano per l’olio da cucina usato. Se gestisci un ristorante o una mensa scolastica, potresti avere molte cose da vendere.

Aziende come SeQuential, Southern Green Industries e Maine Standard Biofuels sono tra le poche aziende che acquistano e riciclano olio commestibile usato.

L’inverno è di solito il momento migliore per ottenere denaro contante perché può essere utilizzato nei sistemi di riscaldamento domestici. Diverse città del Regno Unito scambieranno olio da cucina usato con abbonamenti per autobus, biglietti per il cinema e contanti. Anche le città degli Stati Uniti hanno iniziato a farlo, ma questo è un approccio abbastanza nuovo e devi trovare luoghi a livello locale tramite giornali o Internet.

5. Tennis

Ogni anno vengono prodotte 325 milioni di palline da tennis. Sono realizzati in gomma non biodegradabile. Questo genera più di 20.000 tonnellate di rifiuti di gomma ogni anno.

Una piccola azienda chiamata Rebounces ha trovato una soluzione. Ha creato una macchina che “rimbalza” o aggiorna le vecchie palline da tennis e pagherà le spese di spedizione delle palline donate.

Ha requisiti specifici per le palline da tennis utilizzate. Ad esempio, non possono mancare di feltro o bagnarsi, ma non c’è un minimo per la quantità che accettano.

Anche se questa potrebbe non essere un’opzione per la gente comune, se appartieni a un club di tennis o i tuoi figli sono in una squadra di tennis, potresti prenderla in considerazione. Escludere così tanta gomma dalla discarica è una proposta vincente.

# 6. Capelli umani

Renfa ha un mercato redditizio. Il prezzo dei capelli naturali non sbiancati varia da $ 500 a $ 2.000, a seconda del colore, della lunghezza e della condizione.

Le aziende di extension per capelli, i produttori di parrucche e persino i tessitori di capelli cimelio pagano per i capelli.Siti come Buyandsellhair.com con Rete per parrucchieri Solo alcuni siti web dove puoi comprare i tuoi capelli.

Puoi persino trovare acquirenti di capelli su eBay e Craigslist. Prima di disattivare il lucchetto, fai le tue ricerche e assicurati di avere a che fare con un’azienda rispettabile. Ci sono molti acquirenti fraudolenti là fuori.

Se non hai bisogno di contanti ma vuoi aiutare i tuoi figli, puoi donare i tuoi capelli a Locks for Love. Questa rinomata organizzazione benefica produce parrucche per i bambini che hanno perso i capelli a causa di una malattia.

Linea di fondo

Se ti guardi intorno, quasi tutto ciò che usiamo può essere riciclato. La maggior parte di loro non ti porterà molto compenso, ma con un piccolo sforzo, puoi escluderli dalla nostra discarica sovraccarica.