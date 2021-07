6 cose da fare prima di chiamare un agente immobiliare

Idealmente, se vuoi chiamare un agente, dovresti considerare le questioni finanziarie necessarie ed essere pronto a mostrare la tua casa entro poche settimane. Questo richiede tempo e, a seconda della forma della tua casa (e della tua situazione finanziaria), potrebbe volerci molto tempo.La prima impressione è molto importante immobiliare, Quindi non rischiare di entrare nelle debolezze del mercato. Prima di considerare chi è il tuo agente, devi completare i seguenti passaggi.

1. Ottenere la pre-approvazione per un mutuo

Prima di firmare il contratto Agenzia immobiliare, Il tuo primo passo è imparare mutuo Le opzioni sono disponibili per l’uso.Molti fattori influenzano le scadenze, i prezzi e tasso d’interesse Il tuo mutuo, ognuno di questi fattori determinerà l’alloggio che ti puoi permettere.

Si ricorda inoltre che la prequalifica per i mutui ipotecari è diversa dalla preapprovazione.Sebbene entrambi i processi implichino l’analisi dei debiti, delle entrate e dei beni, solo la pre-approvazione coinvolge i funzionari Domanda di mutuo.

2. Ricerca il mercato

Il mutuo che stai richiedendo Pre approvato Determina la fascia di prezzo della casa che dovresti ricercare. Tuttavia, se vendi anche, devi conoscere il mercato di case simili alla tua nella tua zona. Tieni presente che, sebbene tu possa cercare annunci immobiliari online e su carta stampata, conosci solo il prezzo richiesto. L’agente immobiliare ti mostrerà quando la casa è sul mercato, eventuali riduzioni di prezzo e il prezzo di chiusura più importante.

Sebbene sia importante studiare il mercato, per ora non innamorarti di nessun immobile. Quando sarai pronto per l’acquisto, la proprietà molto probabilmente non esisterà, soprattutto se devi prima vendere la tua casa.L’offerta di vendita, o come si dice nel settore immobiliare, l’offerta “Sì, ma…” ha minori possibilità di essere accettata Venditore Piuttosto che un’offerta finanziariamente solida.

3. Elimina il disordine

La maggior parte di noi ha visto abbastanza episodi di “spazio commerciale” per sapere come mettere in scena una casa. Ma lo sapevi che è importante anche fare colpo sul tuo agente immobiliare?Preparati per la tua casa Apri la porta Prima che l’agente visiti, l’agente aiuterà l’agente a comprendere il pieno potenziale della tua casa e gli permetterà di promuovere meglio la proprietà.

Metti via scarpe e cappotti in eccesso. Posizionarli all’aria aperta indica una mancanza di armadio/spazio di archiviazione.

Rimuovere eventuali effetti personali. Le persone vogliono immaginarsi nel tuo spazio e le foto della tua riunione di famiglia spezzeranno rapidamente i sogni ad occhi aperti dei potenziali acquirenti.

Pulisci il tuo frigorifero. Calamite, cartoline e ricevute disorganizzate possono rovinare la sensazione di una casa organizzata e tranquilla.

Sposta i mobili in eccesso. Più spazio è aperto nella tua casa, più grande è la sensazione e più spazio consente alle persone di immaginare le possibilità della tua casa.

4. Pulisci

Quando vendi una casa, un bagno pulito va oltre quanto pensi. La casa ordinata mostra l’orgoglio della proprietà e mostra che il posto è mantenuto e curato. Ad esempio, l’aspetto dell’ingresso è importante quanto qualsiasi parte della stanza. Assicurati che la tua cassetta della posta, le porte, i cuscini e le decorazioni siano tutti originali. Le tende e gli infissi di colore chiaro sono un rifugio sicuro per polvere e insetti e, anche se potresti non notarli nel tuo lavoro quotidiano, le indagini sugli acquirenti di case potrebbero essere ritardate dalla pulizia della stanza di scarsa qualità.

Le finestre immacolate lasceranno entrare più luce e permetteranno alle persone di godersi il paesaggio. Valuta la possibilità di sostituire il filtro della stufa per migliorare il flusso d’aria in casa e la qualità dell’aria che respiri. Infine, il bagno dovrebbe essere immacolato. Oltre a zone ovvie come wc, vasche da bagno e piastrelle, è diventata fondamentale un’antica regola del galateo del bagno: abbassa la tavoletta del water!

5. Riparazione, sostituzione e riparazione

Molti proprietari di case a lungo termine sono abituati a ristrutturazioni e caratteristiche obsolete o deteriorate. Ad esempio, assicurati di riparare e dipingere le pareti. Ridipingere con colori neutri aiuterà le persone a immaginarsi nel tuo spazio (pensa a una tela bianca), mentre un muro senza macchie rafforzerà la tua cura per la tua famiglia.

Inoltre, valuta il tuo Aspetto esterioreIl tuo prato è falciato e privo di erbacce?Il vero numero uno è davanti a casa tua impressione Per la maggior parte dei cacciatori di case, assicurati che il tuo aspetto sia di prim’ordine.

Se hai una casa più vecchia o ti preoccupi di sorprese nascoste, puoi pre-vendere Ispezione della casa In questo modo, puoi risolvere il problema di riparazione prima che l’acquirente lo annulli offertaPer lo meno, stimerai il costo di riparazione in modo che i potenziali acquirenti capiscano il prodotto che stanno acquistando.

6. Rileva potenziali agenti

Non assumere solo il primo agente che appare nella tua ricerca su Google. Prenditi il ​​tempo per guardarti intorno e trova un agente adatto alle tue esigenze.Puoi iniziare cercando consigli da persone che si sono trasferite di recente e sono disponibili diverse risorse online per il posizionamento e la revisione Agente immobiliareDevi anche trovare un agente che abbia familiarità con le vendite di case nella tua zona, perché sarà un esperto nel valutare la tua casa.

Allo stesso modo, un agente con una vasta esperienza nel settore immobiliare avrà una vasta rete di contatti che possono aiutarti a promuovere la tua casa e trovarne una nuova per te.Tieni presente che questi agenti impiegheranno fino al 7% di Prezzo di chiusura La tua casa, quindi assicurati di assumere qualcuno che sia pronto a lavorare sodo.

Linea di fondo

Come per qualsiasi acquisto importante, il primo passo per l’acquisto o la vendita di una casa riguarda i compiti e la preparazione. Prima di assumere un agente, devi rendere attraente la tua casa. Ricorda che anche l’agente immobiliare più abile ed esperto non può aiutarti a vendere a meno che non riceva un’offerta.Se non segui questa lista, la tua domanda di alloggio non sarà alta.