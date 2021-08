6 domande sul commercio di valuta

Sebbene Cambio estero (FX) è il mercato finanziario più grande del mondo ed è un’area relativamente sconosciuta per i commercianti al dettaglio. Prima della divulgazione delle transazioni su Internet, il cambio era principalmente il campo delle grandi istituzioni finanziarie, delle multinazionali e degli hedge fund.Tuttavia, i tempi sono cambiati e i singoli commercianti al dettaglio ora sono ansiosi di farlo Informazioni sui cambi.

Che tu sia nuovo nel campo dei cambi o che tu abbia semplicemente bisogno di un corso di aggiornamento sulle basi del trading valutario, ecco le risposte ad alcune delle domande più comuni sul mercato dei cambi.

Rispondi alle prime 5 domande sul trading di valuta

1. Come si confronta il cambio con altri mercati?

A differenza di azioni, futures o opzioni, il trading di valuta non è condotto su una borsa regolamentata, né è sotto il controllo di alcuna agenzia di regolamentazione centrale. Non esiste una stanza di compensazione per garantire le transazioni e nessun collegio arbitrale per giudicare le controversie. Tutti i membri commerciano tra loro in conformità con il contratto di credito. In sostanza, fare affari nel mercato più grande e più liquido del mondo non è altro che una metaforica stretta di mano.

A prima vista, questa disposizione temporanea confonde gli investitori abituati a scambi strutturati come il New York Stock Exchange (NYSE) o il Chicago Mercantile Exchange (CME). Tuttavia, questa disposizione è efficace nella pratica. L’autoregolamentazione fornisce un controllo effettivo sul mercato perché i partecipanti al cambio devono sia competere che cooperare.Inoltre, negli Stati Uniti è diventato un rispettabile commerciante di valuta estera al dettaglio Associazione Nazionale Futures (NFA), e così facendo, i commercianti di valuta estera accettano un arbitrato vincolante in caso di controversia. Pertanto, è molto importante che qualsiasi cliente al dettaglio che considera il trading di valute possa negoziare solo attraverso società membri della NFA.

Il mercato dei cambi è diverso da altri mercati in altri aspetti unici. I trader che credono che l’euro/dollaro possa cadere in una spirale discendente possono shortare la coppia di valute a piacimento. Non ci sono regole crescenti per i cambi come le azioni. Inoltre, non c’è limite alla dimensione della tua posizione (proprio come i futures). Pertanto, in teoria, se i trader hanno fondi sufficienti, possono vendere valuta per 100 miliardi di dollari USA.

In un altro caso, i trader sono liberi di agire sulle informazioni in un modo considerato insider trading nei mercati tradizionali. Ad esempio, un trader apprende da un cliente che conosce il governatore della Bank of Japan (BOJ) che la Bank of Japan prevede di aumentare i tassi di interesse alla prossima riunione; il trader è libero di acquistare più yen possibile. Non c’è insider trading in valuta estera: i dati economici europei, come i dati sull’occupazione tedesca, vengono spesso trapelati pochi giorni prima del rilascio ufficiale.

Prima di lasciarti con l’impressione che il cambio sia il selvaggio west della finanza, tieni presente che questo è il mercato più liquido e liquido del mondo.Viene scambiato 24 ore al giorno, dalle 17:00 EST di domenica alle 16:00 di venerdì, e raramente spacco In termini di prezzo. Le sue enormi dimensioni e portata (dall’Asia all’Europa al Nord America) rendono il mercato valutario il mercato valutario più accessibile al mondo.

Il mercato dei cambi è un mercato aperto 24 ore su 24, che genera una grande quantità di dati che possono essere utilizzati per misurare l’andamento futuro dei prezzi. Questo è un mercato perfetto per i trader che utilizzano strumenti tecnici.

2. Che cos’è la commissione di cambio?

Gli investitori che negoziano azioni, futures o opzioni di solito utilizzano un broker che agisce come agente nella transazione. Il broker porta l’ordine allo scambio e cerca di eseguirlo secondo le istruzioni del cliente. Quando i clienti acquistano e vendono strumenti negoziabili che forniscono questo servizio, il broker riceve una commissione.

Non ci sono commissioni nel mercato dei cambi. A differenza di un mercato basato sullo scambio, FX è un mercato solo per i principali.La società Forex è Rivenditore, Non un mediatore. A differenza dei broker, i trader si assumono i rischi di mercato agendo come controparti nelle transazioni degli investitori. Non addebitano commissioni; invece, guadagnano dallo spread denaro-lettera.

Nel mercato dei cambi, gli investitori non possono cercare di acquistare o vendere al prezzo di offerta come nel mercato basato sui cambi. D’altra parte, una volta che il prezzo azzera il costo dello spread, non ci sono spese o commissioni aggiuntive. Ogni centesimo guadagnato è puro profitto per gli investitori.Tuttavia, il fatto che i trader debbano sempre superare lo spread bid-ask rende scalping È molto più difficile in FX.

3. Che cos’è un’idea?

punto Rappresenta una percentuale ed è il più piccolo aumento delle transazioni in valuta estera. Nel mercato dei cambi, le quotazioni sono accurate alla quarta cifra decimale. Ad esempio, se il prezzo di una saponetta in una farmacia è di $ 1,20, nel mercato dei cambi il prezzo della stessa saponetta è di 1,2000. La variazione della quarta virgola si chiama 1 punto ed è solitamente pari a 1/100giorno 1%. Tra le principali valute, l’unica eccezione è lo Yen giapponese. Un dollaro USA vale circa 100 yen; quindi, nella coppia dollaro USA/yen, la quotazione prende solo due cifre decimali (cioè a 1/100giorno Yen giapponese, non 1/1000giorno E altre principali valute).

4. Cosa stai veramente commerciando?

Qual è la risposta breve. Il mercato dei cambi al dettaglio è puramente un mercato speculativo. Non c’è mai stato uno scambio fisico di valuta. Tutte le transazioni esistono solo come input del computer e sono compensate in base ai prezzi di mercato. Per i conti denominati in dollari USA, tutti i profitti o le perdite sono calcolati in dollari USA e registrati nel conto del trader.

Il motivo principale dell’esistenza del mercato dei cambi è quello di facilitare le società multinazionali che hanno bisogno di scambiare continuamente valute per convertire una valuta in un’altra (cioè pagare salari, pagare beni e servizi da fornitori stranieri e M&A). Tuttavia, queste esigenze aziendali quotidiane rappresentano solo il 20% circa del mercato totale. L’80% delle transazioni nel mercato valutario sono essenzialmente transazioni speculative da parte di grandi istituzioni finanziarie, hedge fund multimiliardari e individui che vogliono commentare gli eventi economici e geopolitici del giorno.

Poiché le valute sono sempre scambiate in coppia, quando un trader fa un’operazione, il trader va sempre lungo in una valuta e corto in un’altra.Ad esempio, se un trader vende a Mano standard (Equivalenti a 100.000 unità) EUR/USD, potrebbero convertire gli euro in dollari USA, ma ora stanno vendendo allo scoperto l’euro e desiderano il dollaro USA. Per comprendere meglio questa dinamica, una persona ha acquistato un computer da un negozio di elettronica per $ 1.000 e ha scambiato dollari USA per un computer. Quella persona va short $ 1.000 e va long di un computer. L’inventario del negozio è di $ 1.000, ma ora c’è solo un computer nell’inventario. Lo stesso principio si applica al mercato dei cambi, tranne per il fatto che non vengono effettuate transazioni fisiche. Sebbene tutte le transazioni siano solo input del computer, le conseguenze sono ugualmente reali.

5. Quali valute sono disponibili per le transazioni in valuta estera?

Sebbene alcuni commercianti al dettaglio scambino valute esotiche come il baht thailandese o la corona ceca, la maggior parte dei commercianti scambia le sette coppie di valute più liquide al mondo, vale a dire le quattro principali coppie di valute “principali”:

EUR/USD (EUR/USD)

USD/JPY (USD/JPY)

GBP/USD (GBP/USD)

USD/Franco svizzero (USD/Franco svizzero)

E tre coppie di merci:

AUD/USD (dollaro australiano/dollaro statunitense)

USD/Dollaro canadese (USD/Dollaro canadese)

NZD/USD (dollaro neozelandese/dollaro statunitense)

Queste sette principali coppie di valute rappresentano circa l’80% di tutte le transazioni speculative in valuta estera.Dato il piccolo numero di strumenti di trading, più di 50 coppie e attraverso Trading attivo: il mercato dei cambi è molto più concentrato rispetto al mercato azionario.

6. Che cos’è il trading di arbitraggio valutario?

L’arbitraggio è la transazione più popolare nel mercato valutario, utilizzata dai più grandi hedge fund e dai più piccoli speculatori al dettaglio.Questo Speculazione finanziaria sul tasso di interesse Si basa sul fatto che ogni valuta del mondo ha vantaggi correlati. Questi tassi di interesse a breve termine sono fissati dalle banche centrali di questi paesi: la Federal Reserve statunitense, la Bank of Japan in Giappone e la Bank of England nel Regno Unito.

Il concetto di trasporto è semplice. I trader vanno long su valute con tassi di interesse elevati e acquistano fondi con valute con tassi di interesse bassi. Ad esempio, nel 2005, uno dei migliori accoppiamenti è stato il cross dollaro neozelandese/yen. Spinto dall’enorme domanda di materie prime in Cina e dal boom del mercato immobiliare, il tasso di interesse dell’economia neozelandese è salito al 7,25% ed è rimasto a quel livello, mentre il tasso di interesse in Giappone è rimasto allo 0%. I trader che sono long su NZD/JPY possono raccogliere 725 punti base solo in termini di rendimento. Sulla base della leva 10:1, l’operazione di arbitraggio dollaro neozelandese/yen può generare un tasso di rendimento annuo del 72,5% dal differenziale del tasso di interesse senza alcun contributo all’apprezzamento del capitale. Questo esempio illustra perché il trading di arbitraggio è così popolare.

Tuttavia, prima di inseguire la prossima coppia di valute ad alto rendimento, tieni presente che quando il carry trade è chiuso, il declino può essere rapido e grave. Questo processo è chiamato compensazione del trading di arbitraggio valutario e si verifica quando la maggior parte degli speculatori ritiene che il trading di arbitraggio potrebbe non avere un potenziale futuro.Per ogni trader che cercava una liquidazione immediata, l’offerta è scomparsa e il profitto dalla differenza del tasso di interesse non è stato quasi sufficiente per compensare Perdita di capitaleL’anticipazione è la chiave del successo: il momento migliore per individuare i differenziali dei tassi di interesse è l’inizio del ciclo di inasprimento dei tassi di interesse, consentendo ai trader di seguire la tendenza all’aumentare del differenziale dei tassi di interesse.

Altri termini di cambio estero

Ogni disciplina ha il suo gergo e il mercato valutario non fa eccezione. Ecco alcuni termini che i trader di valuta esperti dovrebbero conoscere:

Cavi, libbre, libbre: Soprannome per sterlina inglese

dollaro USA, dollaro USA: Alias ​​per dollaro

Svizzera: Un altro nome per il franco svizzero

Australia: Un altro nome per il dollaro australiano

Kiwi: Un altro nome per il dollaro neozelandese

Loonie, dollaro piccolo: Soprannome del dollaro canadese

numero: Termini di cambio che rappresentano numeri interi, come 1.2000

cortile: Un miliardo di unità, come “Ho venduto pochi metri in sterline”.

Linea di fondo

Per gli investitori inesperti ed esperti, il cambio può essere una strategia di trading redditizia ma instabile. Sebbene entrare nel mercato attraverso un broker sia più facile che mai, le risposte alle sei domande precedenti saranno un prezioso primer per coloro che si tuffano nel trading di valuta estera.