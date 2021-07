6 franchising economici

Coloro che desiderano costruire un’impresa possono essere franchisingOltre al supporto e alla promozione dei negozi in franchising da parte della sede stessa, è anche possibile acquistare una varietà di negozi in franchising con una tariffa di attivazione conveniente.

Prima di entrare ufficialmente nel circolo imprenditoriale, considera queste convenienti opzioni di franchising nell’elenco Imprenditore Franchise 500 del 2021. Le società quotate non hanno requisiti di patrimonio netto o requisiti di liquidità, quindi è più facile iniziare. (Per la lettura correlata, vedere: È saggio acquistare un franchising?)

1. Blocco H&R

Fondata nel 1955, H&R Block è una nota impresa nel campo della preparazione fiscale, che nel 1956 ha iniziato ad operare in franchising. La società ha riportato 2.909 negozi in franchising negli Stati Uniti e 1.550 negozi in franchising al di fuori degli Stati Uniti nel suo rapporto annuale 2020. L’investimento iniziale nel franchising può essere compreso tra 31.500 dollari USA e 149.000 dollari USA.Il franchising viene fornito con una commissione iniziale di $ 2.500 e royalty 30%. Finanziamento interno Fornire attrezzature, inventario e buste paga e fornire supporto in vari campi, dalle operazioni in loco alla pubblicità ai sistemi software.

2. Vacanza da sogno

Dream Vacations è una società abbastanza nuova, le sue operazioni sono iniziate nel 1991 e il franchising è iniziato nel 1992. Come suggerisce il nome, l’azienda è impegnata nel settore turistico. Vende pacchetti di viaggio, hotel e tour ed escursioni legate ai viaggi. La società ha continuato a crescere e, a partire dal 2021, ha attualmente 1.551 franchising negli Stati Uniti e due franchising al di fuori degli Stati Uniti. Il costo dell’investimento iniziale è compreso tra $ 1.795 e $ 21.000. La tariffa di franchising iniziale è compresa tra US $ 495 e US $ 10.500.Le royalty continue sono molto basse, solo dall’1,3% al 3%, il che significa che puoi mantenere la maggior parte di reddito fatto soldi. Dream Vacations fornisce anche finanziamenti interni per le tasse di franchising. Inoltre, forniscono anche formazione in aula, supporto online e un ricco supporto di marketing.

3. Danza jazz

Jazzercise è un nome popolare per il fitness e l’intrattenimento attraverso la danza, attivo dal 1969 e aperto in franchising nel 1982. A partire dal 2021, Jazzercise ha 6.443 diritti di franchising negli Stati Uniti e 2.013 diritti di franchising al di fuori degli Stati Uniti. L’investimento iniziale è compreso tra US $ 2.415 e US $ 21.750, con una quota di franchising iniziale di US $ 1.250 e una commissione di royalty in corso del 20%. Jazzercise fornisce molto supporto, tra cui formazione sul posto di lavoro, seminari, pubblicità, marketing, ecc.

4. Buildingstars International

Buildingstars International è stata fondata nel 1994 e il franchising è iniziato nel 2000. È un’impresa di pulizie commerciale. L’azienda fornisce una varietà di servizi di pulizia, tra cui la cura di tappeti e pavimenti, la pulizia notturna degli edifici e la pulizia e la consulenza ecocompatibili. L’investimento iniziale dell’azienda è basso, a partire da US $ 2.245 e raggiungendo un massimo di US $ 53.200. A partire dal 2020, il numero totale di diritti di franchising è 899.Il costo iniziale del franchising è compreso tra US $ 995 e US $ 46.995, ma viene fornito un finanziamento interno per coprire i costi e Costo di partenza E attrezzature. Buildingstars offre formazione sul posto di lavoro, formazione in aula, selezione del sito e altre funzioni di supporto.

5. Pianificatore di crociere

Cruise Planners è il rappresentante del servizio di viaggio di American Express. Forniscono servizi di agenzia di viaggi attraverso una rete domestica e offrono ai clienti pacchetti vacanza, tra cui crociere, noleggio auto e opzioni di viaggio via terra. La società è stata fondata nel 1994 e ha iniziato il franchising nel 1999. A partire dal 2020, ha 3.150 franchising. L’investimento iniziale è compreso tra US $ 2.295 e US $ 23.665. La commissione iniziale è compresa tra US $ 695 e US $ 10.995 e le royalty della società sono molto basse, che vanno dall’1% al 3%. Cruise Planners fornisce finanziamenti interni per pagare le tasse di franchising e offre sconti del 28% per i veterani. L’azienda offre 49 ore di formazione in aula, una buona aggiunta per iniziare.

6. Gestione della leadership internazionale

Leadership Management International è stata fondata nel 1966 e ha iniziato il franchising nello stesso anno. È stata fondata da Paul J. Meyer per migliorare la leadership dei dipendenti e creare un piano per aiutare l’azienda a farlo. L’azienda offre molti corsi diversi per consentire ai dipendenti di diventare professionisti. Diversi corsi e corsi sono offerti in 28 lingue e in più di 70 paesi. Ci sono 118 negozi in franchising negli Stati Uniti e 344 negozi in franchising al di fuori degli Stati Uniti. Il costo di investimento iniziale del franchising è compreso tra $ 20.000 e $ 27.500. La commissione di franchising iniziale è di $ 15.000 e le royalty sono del 6%. Le commissioni di franchising possono essere finanziate tramite finanziamenti interni e il finanziamento di terze parti può essere utilizzato per pagare i costi di avvio. azione, E conti attivi e passivi.

Linea di fondo

ci sono più Scegli le opportunità di franchising Non sono solo i costi di avvio. Tuttavia, il prezzo di investimento iniziale è uno dei fattori più importanti per gli investitori, specialmente per coloro che avviano un’attività per la prima volta. Considerando che un franchising con un buon rapporto qualità-prezzo lascerà più soldi per il miglioramento nel tempo, se il mercato è in ribasso, può aiutare i proprietari a superare le difficoltà.