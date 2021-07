6 holding BAC

Banca d’America(BAC) È una delle più grandi istituzioni finanziarie del mondo, con circa 2,8 trilioni di dollari di asset e una base di clienti di circa 66 milioni di consumatori e piccole imprese. I clienti serviti dall’azienda includono singoli consumatori, grandi aziende, individui facoltosi e governi. Bank of America è anche una delle più antiche istituzioni finanziarie degli Stati Uniti. Alcune parti della società sono state fondate 240 anni fa. Oggi, l’azienda divide i suoi prodotti e servizi in quattro parti, tra cui Global Banking, Global Markets, Consumer Banking e Global Wealth and Investment Management. Nel 2020, Bank of America ha registrato un fatturato di 85,5 miliardi di dollari USA e un utile netto di 17,9 miliardi di dollari USA. Al 13 luglio 2021, il suo valore di mercato era di 348,2 miliardi di dollari USA.

L’importante acquisizione di Bank of America mostra gli sforzi dell’azienda per espandersi in nuove aree finanziarie e bancarie o per espandere la propria influenza nelle attività esistenti. Di seguito, impareremo di più sulle 6 acquisizioni più importanti di Bank of America. La società non ha fornito una ripartizione di quanto profitto o reddito contribuisce attualmente a ciascuna acquisizione.

Merrill Lynch

Tipo di attività: servizi finanziari

Prezzo di acquisto: 50 miliardi di dollari USA (transazione di tutte le azioni)

Data di acquisto: 1 gennaio 2009

L’acquisizione da parte di Bank of America della società di investimento e gestione patrimoniale Merrill Lynch nel 2008 è stata l’operazione più importante della società fino ad oggi. Merrill Lynch è stata formalmente fondata nel 1915 e si è sviluppata in una delle più grandi società di servizi finanziari negli Stati Uniti nel prossimo secolo. L’acquisizione di Merrill Lynch da parte di Bank of America ha reso la banca una delle più grandi attività di gestione patrimoniale al mondo, con circa 1,8 trilioni di dollari statunitensi in attività dei clienti al momento della sua chiusura.Tuttavia, l’investimento di Merrill Lynch Debito Collateralizzato (CDO) Durante la crisi finanziaria del 2008, altri prodotti finanziari complessi e ad alto rischio hanno messo l’azienda a rischio di fallimento, causando il fallimento della società madre. Negli anni successivi, Bank of America è stata costretta a sostenere una serie di spese e cancellazioni associate alla transazione. I costi includono la risoluzione di un’azione legale collettiva da 2,4 miliardi di dollari relativa all’acquisizione da parte di Bank of America.

Fiducia negli Stati Uniti

Tipo di attività: banca privata

Prezzo di acquisto: 3,3 miliardi di dollari USA alcuni alcuni

alcuni Data di acquisto: 2 luglio 2007 alcuni alcuni

L’American Trust Company è stata fondata nel 1853 per fornire servizi finanziari per fondi personali e aziendali, con un focus particolare su Individui facoltosiSi rivolge alle famiglie e agli industriali più ricchi d’America. Quando Bank of America ha acquisito l’azienda da Charles Schwab nel 2007, American Trust gestiva circa 94 miliardi di dollari in beni dei clienti e 21.000 dipendenti.alcuniL’acquisizione ha permesso a Bank of America di creare un’attività più grande con 427 miliardi di dollari in beni dei clienti fondendo American Trust con diverse società, espandendo significativamente la propria attività di private banking. Nel processo di acquisizione di American Trust, Bank of America ha sciolto il marchio precedente e ha ribattezzato l’attività come American Trust Bank Private Wealth Management Corporation. Questo dipartimento è ora chiamato Bank of America Private Bank.

Finanza nazionale

Tipo di attività: servizio di prestito ipotecario

Prezzo di acquisto: circa 4 miliardi di dollari USA (operazione all-stock) alcuni alcuni

alcuni Data di acquisto: 1 luglio 2008 alcuni alcuni

Countrywide Financial è stata fondata nel 1969 e alla fine è cresciuta fino a diventare il più grande creatore di mutui negli Stati Uniti.Anche se la situazione finanziaria di Countrywide è peggiorata drasticamente durante la crisi finanziaria del 2008, Bank of America riteneva che l’acquisizione fosse un miglioramento significativo nel mercato dei mutui immobiliari. Tuttavia, proprio quando il mercato immobiliare statunitense è crollato, l’operazione ha aumentato significativamente l’esposizione ai mutui della Bank of America. Di conseguenza, Countrywide è diventata una delle peggiori acquisizioni per Bank of America (e per l’industria dei servizi finanziari). Alla fine, l’acquisizione è costata a Bank of America oltre 34 miliardi di dollari in perdite immobiliari di consumo e pagamenti agli investitori, oltre a 16,7 miliardi di dollari in transazioni per frode relative a Countrywide e Merrill Lynch.alcunialcuni alcunialcuni

Boston Financial Corporation

Tipo di attività: servizi finanziari

Prezzo di acquisto: circa 45,5 miliardi di dollari USA alcuni alcuni

alcuni Data di acquisto: 1 aprile 2004 alcuni alcuni

FleetBoston Financial è stata fondata nel 1999 dalla fusione di BankBoston e Fleet Financial Group. La società ha sede nel New England e si concentra principalmente sulla fornitura di servizi bancari ai clienti del nord-est. Attraverso l’acquisizione di FleetBoston, nel 2004 Bank of America è diventata la seconda società bancaria più grande degli Stati Uniti, con 33 milioni di clienti e 2,5 milioni di clienti aziendali in dozzine di paesi in tutto il mondo.alcuniCome parte dell’acquisizione, tutte le filiali della flotta furono infine ribattezzate Bank of America.alcunialcuni

Banca La Salle

Tipo di attività: servizi finanziari

Prezzo di acquisto: 21 miliardi di dollari

Data di acquisto: 1 ottobre 2007

Bank of America ha acquisito ABN AMRO North America Holding Company, la società madre di LaSalle Bank, da ABN AMRO Holding NV alla fine del 2007. Al momento dell’acquisizione, LaSalle occupa una posizione importante nel Midwest statunitense e nel settore delle banche commerciali. Soprattutto vicino a Chicago e Detroit. L’acquisizione di LaSalle da parte di Bank of America ha contribuito ad espandere significativamente la propria influenza nella regione, aggiungendo 1,4 milioni di clienti al dettaglio, più di 400 centri bancari, 264 uffici e migliaia di prelievi automatici nell’area di Chicago, Michigan e Indiana.

Tecnologia Yaxia

Tipo di attività: tecnologia medica ed elaborazione dei pagamenti

Prezzo di acquisto: non divulgato

Data di acquisto: 2 aprile 2021

Fondata nel 2015, Axia Technologies Inc. è una delle società più giovani acquisite da Bank of America. Axia fornisce soluzioni software per gateway e terminali agli operatori sanitari per facilitare i pagamenti end-to-end. L’acquisizione da parte della Bank of America di una società di fintech medica indica che sta cercando di entrare nel mercato in rapida crescita dei pagamenti medici. JP Morgan Chase Company (JP Morgan) Ha effettuato un’acquisizione simile. La recente acquisizione di JPMorgan Chase InstaMed, un’altra società di pagamenti medici.