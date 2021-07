6 Indennità di lavoro e come ottenerla

Nel contesto del rallentamento economico, molte aziende hanno stretto i propri portafogli rallentando la spesa o addirittura congelando il processo di reclutamento. Tuttavia, anche se molte aziende stanno licenziando dipendenti, ciò non significa che i dipendenti esistenti debbano rinunciare all’aumento di stipendio annuale. Al contrario, ci sono modi per aumentare i “salari” senza aumentare effettivamente i salari da portare a casa. Diamo un’occhiata ad alcuni elementi che i dipendenti o potenziali dipendenti possono negoziare.

Punti chiave Le aziende possono compensare i dipendenti fedeli in vari modi, non solo aumentare i loro salari.

Alcuni datori di lavoro consentono ai propri dipendenti di prendersi delle ferie, generalmente ferie non retribuite, durante le quali i dipendenti viaggiano, studiano o si prendono in altro modo ferie.

Flextime è popolare tra molte persone perché consente ai dipendenti di completare il tempo di cui hanno bisogno entro un lasso di tempo più adatto al loro stile di vita o ai loro obblighi familiari.

Il telelavoro consente ai dipendenti di risparmiare sui costi del pendolarismo, evitare la pressione del traffico o dei trasporti pubblici e lavorare comodamente a casa.

Quando non è possibile fornire ai dipendenti l’opzione del telelavoro, alcune aziende possono rimborsare alcune o tutte le spese di trasporto.

I bonus di rendimento basati sui risultati personali o dipartimentali e le stock option che verranno esercitati nei prossimi anni sono altri modi per le aziende di fidelizzare e migliorare il morale dei dipendenti.

1. Vacanza

Forse hai sempre desiderato trascorrere una lunga vacanza o studiare arte a Parigi. Oppure, potresti semplicemente voler portare i tuoi figli a scuola e prenderli regolarmente.Se questo è il caso, puoi chiedere consiglio al tuo capo Vacanza Oppure chiedere un congedo (pagato o non retribuito).

Per essere chiari, molte aziende, specialmente quelle in Fortuna 500, Questo beneficio è stato fornito, ma solo per i dipendenti che hanno prestato servizio per molti anni (di solito cinque anni o più). In altre parole, molte delle stesse aziende sono anche flessibili e di solito prevedono eccezioni per dipendenti di valore.

Al fine di aumentare la probabilità che tali richieste vengano approvate, ha senso pianificare una vacanza nelle ore più leggere dell’anno. In questo modo, il tuo capo e/oi tuoi colleghi non si sentiranno sopraffatti dal tuo compito.

2. Orario flessibile

Diciamolo chiaro, stiamo tutti vivendo vite occupate. In effetti, molti di noi hanno degli obblighi nei confronti di organizzazioni come chiese o scuole locali e spesso cerchiamo di infilarci in queste organizzazioni dopo una giornata di lavoro intensa. Quelli con famiglie numerose sembrano avere più obblighi.

E se potessi avere il meglio di entrambi i mondi? In altre parole, supponi di poter portare a termine il tuo lavoro e le tue faccende personali ogni giorno senza fretta? Sembra fantastico, vero? La buona notizia è che con “orario di lavoro flessibile” questo è possibile.

cosa è Tempo flessibileMolto semplice, il dipendente si impegna a lavorare otto ore al giorno (o un periodo di tempo predeterminato), ma non ha bisogno di lavorare secondo le tradizionali nove o cinque ore. In questo modo i dipendenti possono lavorare dalle 10.00 alle 18.00, evitando così i lunghi spostamenti mattutini o portando i figli a scuola. Oppure, per una pausa del venerdì, il dipendente può accettare di lavorare il sabato.

In ogni caso, se il dipendente è affidabile e ha svolto il suo lavoro (e lo ha fatto bene), molto probabilmente il datore di lavoro concederà questa indennità invece di un aumento. Ricorda, dal punto di vista del datore di lavoro, se non costa nulla e ti rende felice, allora potrebbe valerne la pena.

3. Telelavoro

A causa del costo della vita relativamente alto nelle grandi città e nelle aree circostanti, molte persone scelgono di vivere in aree più rurali. Tuttavia, lo svantaggio di vivere in periferia è che il pendolarismo (in città) è solitamente lungo e faticoso.

Ma questo potrebbe non essere necessario, soprattutto se la maggior parte del loro lavoro viene svolto su un computer o un telefono.

Gli orari di lavoro flessibili e il telelavoro vengono eseguiti al meglio dai dipendenti che possono organizzare il proprio tempo, completare i progetti in tempo e completare i progetti sotto una supervisione moderata. I dipendenti che fanno affidamento su una supervisione più stabile possono lottare con strutture meno organizzate con orari di lavoro flessibili e telelavoro.

4. Rimborso spese di trasferta

Forse la tua azienda non ti darà un aumento o non ti permetterà di lavorare da remoto, ma potrebbe essere disposta a rimborsarti Tiralo fuori dalla tasca Spese di trasferta e trasferta. Ad esempio, il tuo datore di lavoro potrebbe accettare di rimborsarti le spese di benzina e parcheggio o acquistare direttamente i biglietti del treno o dell’autobus per te.

Pensi che questo suoni come uno stupido cambiamento rispetto a un aumento? Pensa di nuovo. Per poter acquistare un abbonamento per l’autobus da $ 100, potrebbe essere necessario guadagnare $ 125 o $ 140 di reddito ante imposte. In altre parole, ci sono effettivamente vantaggi che superano il costo effettivo del biglietto aereo.

5. Bonus di rendimento

Molti datori di lavoro sono riluttanti a concedere un aumento ai dipendenti in tempi difficili per ovvie ragioni (soprattutto costi più elevati). Tuttavia, se a fine anno puoi ricevere un bonus direttamente legato all’azienda o alla tua performance, che supera un certo valore, cosa devi fare? Prova delle prestazioniIn altre parole, a meno che l’azienda non guadagni più soldi, o faccia un buon lavoro in un’area, o a meno che tu non guadagni più soldi per l’azienda, non otterrai un compenso aggiuntivo. Sembra giusto, vero?

Per questo motivo, il tuo datore di lavoro potrebbe essere disposto a fornirti premi di rendimento basati sulle tue vendite o su quelle del tuo dipartimento (ad esempio). Oppure, il bonus può essere collegato ad altre statistiche o parametri di riferimento tangibili.

6. Opzioni su azioni

Se l’azienda per cui lavori è una società pubblica, Stock option (Come compensazione) può essere una soluzione sorprendente. perché?

Poiché le stock option sono generalmente prive di valore a meno che il prezzo delle azioni non aumenti dalla data di concessione, incoraggiano i dipendenti a ottenere buoni risultati.Inoltre, poiché le opzioni di solito non lo fanno veste Hanno anche incoraggiato la lealtà negli anni successivi alla data del premio.

Linea di fondo

Sebbene sia impossibile ottenere un aumento ogni anno, molti altri vantaggi che i dipendenti possono contrattare sono ugualmente preziosi.