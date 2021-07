6 modi per migliorare il capitale umano

Immagina due milionari in una stanza e supponi che loro patrimonio netto Esattamente $ 1 milione, incluso tutto investimento, maniero, e risorseNessuno dei due ha nascosto nulla, e anche il loro matrimonio è stato molto felice. L’unica differenza tra i due è la loro età. Un milionario ha 65 anni e l’altro 30. Bilancio, Uno è più prezioso dell’altro?A causa di questa idea capitale umano, i trentenni possono essere più preziosi delle persone in età pensionabile, perché I giovani milionari hanno molti anni per aggiungere valore Il loro primo milione. Il capitale umano è la nostra capacità personale di aumentare la ricchezza, Sebbene la ricchezza non sia misurata solo dal simbolo del dollaro, oggi ci concentreremo sulla ricchezza finanziaria. Vuoi sapere come aumentare il tuo capitale umano? Ci sono diversi metodi qui.

Punti chiave L’istruzione non solo ci prepara a prepararci formalmente per un lavoro avanzato, ma esercita anche il nostro pensiero in modo da poter continuare a imparare.

Impara una nuova posizione o impara un campo completamente nuovo nel tuo lavoro attuale.

Il volontariato non solo ti vende come appassionato, ma ti rende anche una persona affidabile.

Pubblica il tuo lavoro su riviste, blog professionali o giornali e fornisci suggerimenti ai lettori.

Imparare a parlare con sicurezza e intelligenza e ad andare d’accordo con gli altri è la chiave per il prossimo passo nella tua carriera.

educare

Molte persone intelligenti hanno scritto che il valore dell’istruzione universitaria potrebbe essere inferiore rispetto a una generazione fa, ma potrebbe non essere vero. L’istruzione non solo ci prepara formalmente per lavori di alto livello, ma esercita anche il nostro pensiero e ci consente di mantenere la capacità di continuare a imparare. Il cervello, come il cuore, ha bisogno di esercizio, e questo deriva dall’educazione.

dolce

Sei un architetto che capisce solo l’architettura, un avvocato che capisce la legge o un falegname che capisce solo l’edilizia?È pericoloso economia Eliminato un numero senza precedenti di lavoratori immobiliare e Servizi finanziari Il settore dopo la recessione del 2008. Imparare una nuova posizione o imparare un campo completamente nuovo nel tuo lavoro attuale può essere un vantaggio nel contesto di un’altra recessione finanziaria.

volontario

Il volontariato non solo ti ritrae come una persona appassionata, ma ti ritrae anche come una persona affidabile. Il volontariato può anche aumentare il tuo contatto con gli altri, ampliando così la tua rete professionale. Poiché così tanti professionisti conducono uno stile di vita frenetico, incontrare persone diventa estremamente difficile.

Scrivere

Le persone che scrivono articoli sul loro campo di lavoro guadagnano credibilità come esperti. Puoi pubblicare il tuo lavoro su periodici, blog professionali o giornali per fornire suggerimenti ai tuoi lettori. Un articolo ben scritto fornisce informazioni preziose che sono molto informate e aumenterà la tua rete perché le persone ti vedono come un esperto. Se scrivere non è la tua forza, potrebbe volerci molto tempo, ma forse scrivere è una delle nuove abilità che impari man mano che diventi più completo.

rivelare parlare

La maggior parte delle professioni ha un certo livello di abilità di marketing, tra cui le abilità di parlare in pubblico aumenteranno le tue possibilità di successo. Imparare a parlare con sicurezza, in modo intelligente e far sentire a proprio agio le persone intorno a te è la chiave per il prossimo passo nella tua carriera. Il tuo lavoro potrebbe non richiederti di tenere un discorso formale o parlare con un grande gruppo di persone, ma ogni lavoro richiede di parlare con gli altri, che è una delle migliori abilità che qualsiasi professionista può sviluppare.

non aspettare

Come abbiamo appreso dalle storie di due milionari, più aspetti l’inizio, meno il tuo capitale umano diminuirà. Il tempo è qualcosa che non puoi controllare. Invecchiando, diventerai più impegnato, quindi nasconderti dietro i tuoi affari non ti permetterà di raggiungere i tuoi obiettivi. a partire da oggi.

Linea di fondo

Con questi pensieri, ricordati di prenderti del tempo per goderti la vita, fare scelte sane e mettere la famiglia al primo posto. Non possiamo lavorare per sempre, ma mentre continui a migliorare il capitale umano, prenderti del tempo per goderti la vita può ricaricarti.