6 motivi per cui il rally azionario di Foot Locker non è ancora finito

Goldman Sachs

Pensa che i venditori di scarpe possano continuare a salire.Questo è l’ultimo voto di fiducia nella continua ripresa del settore della vendita al dettaglio, anche se la banca è meno ottimista sui vincitori della pandemia

Sport universitario e all’aperto.

Analista Goldman Sachs Kate McShane La copertura di Foot Locker (codice stock: FL) è iniziata con un rating di acquisto e un prezzo obiettivo di $ 70.

È ottimista sulla presenza omnicanale dell’azienda – non a caso, che ha portato a un’impennata delle vendite online durante la pandemia – e sulla sua “solida pipeline di nuova moda e innovazione, che consente il potere dei prezzi e la crescita dei ricavi”. l’azienda offre più scarpe sportive da uomo e per bambini, nonché scarpe sportive di marchi famosi, come

Nike

(di).

McShane ritiene che questo tipo di merce aiuti Foot Locker a distinguersi e a conquistare quote di mercato dalla concorrenza e che i continui sforzi dell’azienda per razionalizzare le sedi dei suoi negozi fisici dovrebbero aumentare le vendite per metro quadrato.Inoltre, Foot Locker sta effettuando investimenti strategici come Azioni nel mercato online GOATHa scritto che la sua valutazione rimane interessante.

Nelle transazioni recenti, le azioni di Foot Locker sono scese dell’1,8% a $ 57,61, sebbene il titolo sia aumentato del 42,5% finora quest’anno e sia salito dell’86% negli ultimi 12 mesi.Anche altri analisti Ottimista sulle prospettive delle azioni, Soprattutto in azienda Ritorno migliore del previsto a maggio.

Altrove nel campo dello sport, McShane ha lanciato un rapporto su Academy Sports (ASO) con una valutazione neutrale e un obiettivo di prezzo di $ 40.

“Sotto una forte leadership, l’Accademia è sempre stata una storia di miglioramento continuo e sono stati fatti progressi significativi nella sua merce e nel suo inventario”, ha scritto. “Man mano che l’azienda sviluppa il suo business digitale e aumenta i suoi margini lordi e inizia a ristrutturare la sua catena di approvvigionamento, è probabile che i miglioramenti continuino”.

Tutto questo suona positivo. Ma è turbata dai difficili confronti anno su anno che il college e i suoi colleghi dovranno affrontare nei prossimi trimestri, e quindi ritiene che il valore di queste azioni sia ragionevole.

Nell’ultima transazione, le azioni di Academy Sports sono scese del 3% a $ 37,05, sebbene quest’anno siano aumentate del 79%. di Barron Pensaci Può continuare a rimbalzare.

Scrivi a Teresa Rivas teresa.rivas@barrons.com