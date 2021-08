6 motivi per diffidare dei CD legati al mercato

Legato al mercato cd È un certificato di deposito basato sulla restituzione di una raccolta di azioni o Indice di mercato, come quello Indice Standard & Poor’s 500Uno dei CD può anche essere chiamato Indice link CD, CD o MLCD collegati a stock. Con poche eccezioni, il capitale dei CD collegati al mercato è sottoscritto dalla Federal Deposit Insurance Corporation (Federal Deposit Insurance Corporation) (Società federale di assicurazione dei depositi) Fino a $250.000.

A prima vista, sembra un buon affare in grado di fornire rendimenti diversificati basati sul mercato e protezione principale. Questo affare sembra migliore se si considerano le basse tariffe pagate dai CD tradizionali.Medio tradizionale nonBig Mac Il termine del CD è 60 mesi A partire dal 16 agosto 2021, è stato pagato solo lo 0,27%.

I CD collegati al mercato di solito si comportano male

Sfortunatamente, ci sono alcuni avvertimenti. Secondo l’analisi del Wall Street Journal nel settembre 2016, dopo aver considerato commissioni, limiti e altri fattori, la performance dei CD legati al mercato non è generalmente buona come quella dei CD tradizionali.L’articolo ha analizzato 147 CD collegati al mercato rilasciati dal 2010 e ha scoperto che il 62% di essi ha ottenuto prestazioni peggiori rispetto ai CD tradizionali.

Inoltre, circa un quarto delle persone non ha fatto ritorno. Sebbene i CD relativi al mercato possano fornire rendimenti migliori rispetto ai CD tradizionali, dovresti acquistarli solo dopo aver compreso e considerato le loro carenze. Ecco sei potenziali insidie.

Considera questi rischi

1. Penali per pagamento anticipato

Se hai bisogno di incassare prima della scadenza del CD, potresti finire per pagare una multa salata. L’ammenda può compensare gli interessi maturati. Secondo la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, in alcuni casi, può anche comportare una perdita del capitale (Securities and Exchange Commission).

2. Rimborso degli interessi imponibili

Sebbene il tuo CD sia legato al mercato, il suo ritorno è trattato come un interesse.Potrebbe essere necessario pagare l’imposta sul reddito invece di un’imposta a lungo termine molto più bassa Imposta sulle plusvalenze Pagato da investitori azionari. Inoltre, gli interessi devono essere dichiarati una volta all’anno, anche se pagati solo alla scadenza. Ciò complica la proprietà dei CD rilevanti per il mercato.Considera la possibilità di inserire CD relativi al mercato in uno Conto fiscale differito, Ad esempio un conto pensione individuale (Esercito Repubblicano Irlandese) Per evitare di pagare queste tasse annuali.

Se acquisti CD legati al mercato, diversifica il tuo patrimonio ed evita investimenti ad alto rischio. Prendi nota di tutte le spese, in particolare quelle sostenute sul front-end.

3. Il potenziale di rialzo è limitato

Se il mercato azionario sale bruscamente durante il tuo periodo di CD, non sarai in grado di ottenere il massimo beneficio da tale aumento. Questo perché i CD collegati al mercato di solito hanno un limite di rendimento. Possono pagare solo una parte dell’aumento del prezzo di mercato o possono avere un limite di reddito specifico. Se il limite massimo è la percentuale di qualsiasi aumento di prezzo, si parla di “tasso di partecipazione”. Se è il limite massimo del reddito, si parla di “limite massimo degli interessi”.

4. Rischio di chiamata

Alcuni CD relativi al mercato hanno chiamata caratteristica. Questa funzione consente all’istituto emittente (di solito una banca) di riscattare il CD prima che scada.Il tuo tasso di interesse è determinato dal prezzo dell’opzione call, e Potrebbe essere meno Rispetto ai CD detenuti fino alla scadenza. L’emittente non è obbligato a richiamare i CD collegati al mercato.

In generale, l’investimento sarà recuperato se è vantaggioso per l’emittente. Se il tuo investimento viene recuperato, potresti o meno essere in grado di reinvestire i proventi con lo stesso rendimento.

5. Mancanza di dividendi

I CD legati al mercato di solito non hanno dividendi.Il reinvestimento dei dividendi di solito non è un’opzione Fondo comunePer alcune persone, la mancanza di reinvestimento dei dividendi è un grave svantaggio. Ad altri investitori non interessa, ma sono più preoccupati per i potenziali benefici, come la protezione del capitale e rendimenti garantiti.

6. Rischio di borsa

Anche se il tuo CD legato al mercato ha un rendimento garantito, se il mercato scende, il reddito netto potrebbe essere inferiore a quello di un CD tradizionale. Tieni presente che alcuni CD relativi al mercato non hanno alcun rendimento garantito. Se hai solo la protezione del capitale, quando il mercato scende, potresti avere solo l’investimento originale e nessun interesse.