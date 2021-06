6 posti soleggiati dove puoi goderti la sicurezza sociale e una vita comoda

media Sicurezza sociale I benefici pensionistici sono $ 1.430 al mese (a partire da maggio 2021), secondo according Amministrazione della sicurezza sociale. Negli Stati Uniti, se è così, non può andare oltre il pagamento delle bollette. Invece di concentrarti sulla Florida o sulla Carolina, dove il costo della vita è alto, prendi in considerazione uno di questi sei luoghi soleggiati, dove puoi vivere comodamente con i soli benefici della sicurezza sociale.

Punti chiave I pensionati cercano sempre più di andare in pensione in una destinazione lontana dagli Stati Uniti nei loro ultimi anni.

I luoghi di riposo tradizionali americani come la Florida stanno diventando sempre più costosi e affollati.

Se stai cercando sole, spiagge e oceani, potresti prendere in considerazione i seguenti sei paesi/regioni, dove puoi vivere comodamente con il reddito della previdenza sociale.

Ecuador

Questo paese che prende il nome dall’equatore è anche noto per il suo clima confortevole. Per la maggior parte delle coppie e degli espatriati single, vivere in Ecuador è conveniente: l’affitto medio per un appartamento con una camera da letto nel centro di Quito è di soli $ 463.La tariffa del taxi per un’ora è di $ 10, quindi puoi lasciare l’auto per pagare, manutenzione e assicurazione auto Requisiti negli Stati Uniti in caso di trasloco.

Guatemala

Questo focolaio della cultura Maya scambia pochissimi soldi per uno scenario mozzafiato. Affittare un appartamento di 900 piedi quadrati a Città del Guatemala costa in media circa $ 890 al mese. Con i soldi risparmiati, puoi cenare in un fast food per $ 6,00 al giorno o ottenere due biglietti per la prima del film per $ 11,00.

Colombia

Le montagne e le piantagioni di caffè della Columbia offrono paradisi attraenti per gli espatriati americani a prezzi bassi. Oltre allo splendido scenario, la Colombia offre anche molte strutture e infrastrutture di prima classe paragonabili alla maggior parte dei paesi

Perù

Il Perù è famoso per Machu Picchu e le Ande, ed è un’ottima scelta per gli americani che desiderano andare in pensione pieni di avventure. Vivere in Perù è economico; il prezzo di un appartamento ammobiliato a Lima varia da US$285 a US$750, a seconda della località.

Nicaragua

Il Nicaragua è una destinazione di pensionamento perfetta per gli anziani che vogliono trascorrere del tempo facendo snorkeling, esplorando grotte o nuotando nel lago. Gli affitti in Nicaragua sono più economici del 57% rispetto a New York City e puoi goderti un pasto di tre portate per due per circa $ 30. Finché hai 45 anni o più e hai un reddito mensile di almeno $ 600, il paese offre un programma “pensionato” con molti vantaggi.

Cambogia

La Cambogia è famosa per Angkor Wat e altri famosi templi, è un paradiso tropicale pieno di spiagge, palme e sole. È anche molto adatto per il tuo conto in banca. Gli affitti vanno da US $ 270 al mese (un appartamento con una camera da letto fuori dal centro città) a US $ 1.226 (un appartamento con tre camere da letto nel centro della città) al mese. Se sei un giocatore di golf, ci sono cinque campi da golf nella capitale, Phnom Penh, con green fee a partire da $ 15.

Prima di muoverti

Una volta che pensi a un paese, passa un po’ di tempo a visitarlo come residente piuttosto che come turista. Prova ad affittare un appartamento in una zona in cui potresti voler vivere e parlare con alcuni locali.Dovresti anche provare a trovare straniero E ottenere le loro opinioni sul vivere lì come stranieri. Trasferirsi all’estero è una decisione importante e dovresti avere quante più informazioni possibili prima che venga finalizzato.

È anche importante consultare un consulente finanziario prima di trasferirsi. Il paese/regione che scegli potrebbe avere normative diverse sulle tasse. Organizzare queste informazioni in anticipo ti renderà più facile traslocare.Inoltre, i consulenti possono aiutarti a sviluppare un budget da seguire in modo da non spendere Nido d’uovo troppo veloce.

Linea di fondo

Ci sono molti paesi meravigliosi nel mondo, perfetti per i pensionati stranieri che stanno cercando di risparmiare qualche dollaro. Ma non immergerti nella ricerca prima di iniziare a fare le valigie.Se giochi bene, puoi vivere in un paradiso tropicale a un costo inferiore rispetto a un piccolo appartamento negli Stati Uniti