6 REIT con dividendi mensili

Trust di investimento immobiliare (REIT) sono una delle opzioni più popolari per gli investitori che cercano un reddito fisso. Il REIT deve distribuire più del 90% del suo reddito ogni anno per mantenere il suo status di esenzione fiscale. Per gli investitori, ciò significa pagamenti di dividendi relativamente elevati e una politica dei dividendi coerente.

Rimbalzo dei REIT Crisi dei mutui subprime Gli ultimi anni del 2008 hanno influito sul valore degli immobili.

Sono popolari tra gli investitori perché di solito pagano rendimenti da dividendi più elevati rispetto alle obbligazioni societarie o governative. Questi titoli sono anche negoziati in borsa, il che offre loro il potenziale di crescita e reddito. A giugno 2021, il tasso di rendimento medio annuo misurato dall’indice MSCI US Real Estate Investment Trust è del 10,32%.

Tuttavia, maggiori rendimenti comportano maggiori rischi, come abbiamo appreso nel 2008. Il settore immobiliare non è per i deboli di cuore, anche se lasci la decisione ai professionisti.

Punti chiave I fondi di investimento immobiliare (REIT) sono un ottimo investimento per un reddito stabile.

Ci sono alcuni REIT che pagano dividendi mensili.

Alcuni dei più famosi pagatori di dividendi mensili includono AGNC Investment Corp. (AGNC) e STAG Industrial (STAG).

Allo stesso tempo, altri REIT che pagano dividendi mensili non pagano più dividendi mensili o sospendono completamente i dividendi, come Apple Hospitality (APLE) e Bluerock Residential Growth (BRG).

REIT pagati mensilmente

Sebbene la maggior parte dei REIT distribuisca dividendi trimestralmente, alcuni REIT pagano mensilmente.Questo può essere un vantaggio per gli investitori, sia per un aumento del reddito che per il reinvestimento, soprattutto a causa di pagamenti più frequenti Composto affrettatevi.

Ci sono sei potenziali clienti qui, ognuno focalizzato su un diverso segmento di mercato nel settore immobiliare.

Società di investimento AGNC (AGNC)

AGNC Investment Corp., ex American Capital Agency Corporation, investe in titoli garantiti da ipoteca di alta qualità, inclusi titoli pass-through e obbligazioni garantite da ipoteca garantite da istituzioni sponsorizzate dal governo (come la Federal National Mortgage Association e la Federal Family ) (meglio conosciuti come Fannie Mae e Freddie Mac).

Investe anche in titoli garantiti da ipoteca residenziali e commerciali non garantiti dal governo.

Le partecipazioni della società rappresentano debiti altamente sensibili alle variazioni dei tassi di interesse di mercato, rendendo le partecipazioni di AGNC Investment vulnerabili ai rischi di tasso di interesse. Tuttavia, il management copre ampiamente il suo rischio di tasso di interesse e riequilibra regolarmente il portafoglio di investimento.

A partire da luglio 2021, AGNC Investment Corp. possiede Rendimento da dividendo 8,93% e il dividendo annuale è di $ 1,44.

Gestione alberghiera Apple (APLE)

Apple Hospitality (APLE) si concentra sugli hotel di fascia alta. Essendo uno dei più grandi fondi di investimento immobiliare del settore alberghiero, possiede e gestisce (tramite società di gestione immobiliare) 234 hotel con i marchi Marriott e Hilton nei mercati urbani, suburbani e in via di sviluppo. La società ha reinvestito la maggior parte del proprio flusso di cassa nel proprio portafoglio di investimenti per ottenere un’elevata soddisfazione dei clienti e un fabbisogno di capitale stabile.

A luglio 2021, la società ha pagato un dividendo annuale di $ 0,04, ma non ha pagato un dividendo mensile da marzo 2020.

Crescita residenziale Bluestone (BRG)

Crescita residenziale Bluestone (BRG) Azioni a piccola capitalizzazione Un trust specializzato nell’investimento e nella gestione di comunità residenziali multifamiliari nei mercati in crescita degli Stati Uniti L’attuale portafoglio comprende 59 condomini in Texas, Florida, Georgia, Washington, Colorado, Arizona, Nevada, Alabama, Tennessee, Carolina del Sud e Carolina del Nord.

Il tasso di occupazione della maggior parte delle proprietà dell’azienda è superiore al 90%. A differenza di molti REIT, Bluerock lavora spesso con proprietari e operatori regionali per beneficiare della loro esperienza nel mercato immobiliare locale.

Dal 2014, la direzione ha aumentato attivamente la fiducia e cerca continuamente di aggiungere più proprietà di qualità al suo portafoglio di investimenti.

Tuttavia, dal 2018, Bluerock Residential Growth è passato dal pagamento di dividendi mensili al pagamento trimestrale. A partire da luglio 2021, il rendimento del dividendo della società è del 5,3% e il dividendo annuale è di $ 0,65.

Attributi EPR (EPR)

EPR Properties (EPR) è un fondo di investimento immobiliare in piccola crescita che si concentra su due settori immobiliari molto diversi. Uno è l’intrattenimento, lo spettacolo e i luoghi di svago, come teatri, parchi a tema e casinò. L’altro è l’istruzione, in particolare le scuole private ei centri di educazione della prima infanzia.

Possiede proprietà in 41 stati e in Ontario, Canada. Proprietà EPR comunemente usate Leasing triplo netto I suoi inquilini sostengono i costi operativi, di manutenzione, assicurativi e fiscali.

A causa del suo diverso modello di business, la performance della società è generalmente molto migliore dell’indice MSCI US Real Estate Investment Trust, nonostante le sue scarse prestazioni nel 2020.

A luglio 2021, la società ha pagato un dividendo di $ 3. Da aprile 2020, non ha pagato un dividendo mensile.

Attributi LTC (LTC)

LTC Properties, Inc. (LTC) gestisce una serie di alloggi di fascia alta e strutture per l’assistenza a lungo termine, tra cui assistenza infermieristica professionale, vita assistita, vita indipendente e strutture per la cura della memoria. Attualmente possiede 159 proprietà in 27 stati.

LTC guadagna principalmente attraverso l’uso di contratti di locazione triple net per affittare le sue proprietà e investire in prestiti ipotecari.

A partire da luglio 2021, il suo dividendo annuale è di $ 2,28 e il rendimento è del 5,86%.

Industria STAG (STAG)

STAG Industrial (STAG) investe in proprietà industriali, principalmente centri di distribuzione e magazzini, e ha investito in alcuni impianti di produzione leggera. Possiede 492 proprietà in 39 stati.

STAG affitta principalmente i suoi edifici a un singolo inquilino, quindi non deve affrontare un fatturato costante come spesso avviene in proprietà multi-tenant come centri commerciali e parchi di uffici. La durata media del contratto di locazione è di poco più di cinque anni.

A luglio 2021, la società ha pagato un dividendo annuo di $ 1,45, con un rendimento del dividendo del 3,54%.