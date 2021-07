6 società di proprietà di Amazon

Amazon.com, Inc. (Amazon) È il leader? E-commerce con cloud computing, Ed è una delle più grandi aziende al mondo.La sua capitalizzazione di mercato 1,9 trilioni di dollari USA Dal 7 luglio 2021. L’azienda è stata fondata dal fondatore Jeff Bezos nel 1994 come libreria online all’epoca, ma ora si è diversificata in un gigante dell’e-commerce che vende quasi tutti i prodotti, inclusi prodotti elettronici, abbigliamento, mobili, cibo, giocattoli, ecc. Oltre a e-commerce, le entrate di Amazon provengono anche da servizi in abbonamento, servizi di cloud computing, vendite di generi alimentari Whole Foods e altri campi. Produce e vende anche i propri prodotti di elettronica di consumo, come Amazon Kindle e Amazon Echo. Nell’anno fiscale 2020, Amazon ha registrato un fatturato netto di 386,1 miliardi di dollari e un utile netto di 21,3 miliardi di dollari.

Jeff Bezos si dimette da CEO di Amazon (Amministratore delegato) 5 luglio 2021, dopo il suo primo annuncio della sua partenza all’inizio di febbraio 2021. Bezos continuerà a ricoprire il ruolo di presidente esecutivo della società e consegnerà la posizione di CEO ad Andy Jassy. Jassy è entrata in Amazon per la prima volta nel 1997 e più recentemente è stata CEO di Amazon Web Services, la piattaforma cloud dell’azienda.

Amazon continua ad affrontare il controllo da parte delle autorità di regolamentazione antitrust. Attualmente sta affrontando un’ampia indagine antitrust sulle sue pratiche commerciali da parte della Federal Trade Commission (Commissione federale del commercio). La società ha recentemente presentato una richiesta alla FTC, chiedendo al nuovo presidente del comitato, Lina Khan, di evadere perché era preoccupata per la sua imparzialità. Khan è stato uno dei principali critici di Amazon e di altre grandi aziende tecnologiche in passato.Dopo essere stato confermato dal Senato nel giugno 2021, il presidente Joe Biden l’ha nominata capo dell’agenzia.

Di seguito, dettagliamo le cinque acquisizioni più importanti di Amazon e la sua proposta di acquisire MGM Holdings per 8,5 miliardi di dollari. La società non ha fornito una ripartizione di quanti profitti o entrate ogni acquisizione contribuisce attualmente ad Amazon. anno fiscale(Vento e nuvole) Fornisce i risultati finanziari 2020 delle acquisizioni in sospeso.

Mercato di cibi integrali

Tipo di attività: Negozio di alimentari biologici

Prezzo di acquisto: $ 13,7 miliardi

Data di acquisto: 28 agosto 2017

Whole Foods è una nota catena di alimentari e l’unico negozio di alimentari biologico negli Stati Uniti certificato dal Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti. L’azienda è stata fondata nel 1978 come SaferWay. Quando è stata acquisita da Amazon, Whole Foods era una società indipendente con un valore di mercato di quasi 10 miliardi di dollari. È classificato 176th nell’elenco Fortune 500 2017. Da allora, Amazon ha ridotto i prezzi dei principali alimenti e ha integrato il suo servizio Prime nell’esperienza del cliente di Whole Foods.

Whole Foods, con centinaia di negozi, è il più grande prezzo di acquisto di Amazon riportato finora, ed è anche il primo passo di Amazon nella vendita al dettaglio fisica.

Amazon ha unito i siti di ordinazione per fornire la spedizione gratuita, Amazon frescoE Whole Foods Market rende facile per i clienti effettuare ordini. A partire dalla fine di maggio 2021, Amazon si sta espandendo anche aprendo negozi di alimenti freschi Amazon in 13 località. Tuttavia, l’acquisizione di Whole Foods come Amazon non si è ancora dimostrata vincente. Le vendite di Amazon attraverso la sua attività Whole Foods sono state deboli. Le entrate della sua divisione di negozi fisici (principalmente le vendite faccia a faccia di Whole Foods) sono in calo dal 2018. Questa è la prima integrazione per l’intero anno della catena di alimentari dopo che è stata acquisita da Amazon. I ricavi di questa divisione sono diminuiti del 16% su base annua nel terzo trimestre del 2021.

Zapos

Tipo di attività: Rivenditore di calzature e abbigliamento

Prezzo di acquisto: 1,2 miliardi di dollari USA

Data di acquisto: 2 novembre 2009

Zappos è il sito leader mondiale di calzature e abbigliamento. Il nome deriva dalla parola zapatos, che in spagnolo significa “scarpe”. Fondata nel 1999, l’azienda si è sviluppata rapidamente ed è rimasta indipendente fino a quando non è stata acquisita da Amazon nel 2009.La società è nota per il suo servizio clienti e il suo CEO Tony Hsieh ha pubblicato un libro best-seller nel 2010 che descrive in dettaglio il suo stile di gestione, intitolato Passa la felicitàSebbene Amazon non fornisca dati sulle entrate per Zappos, Forbes ha dichiarato nel 2015 che genera più di $ 2 miliardi di entrate ogni anno.

Zappos si distingue tra le numerose acquisizioni di Amazon perché è una delle prime grandi espansioni dell’azienda nella vendita al dettaglio oltre i libri.

Sistema Chihuahua

Tipo di attività: Robot

Prezzo di acquisto: $ 775 milioni

Data di acquisto: 19 marzo 2012

Kiva Systems, ora ribattezzata Amazon Robotics, è stata una delle più grandi acquisizioni di Amazon quando è stata acquisita nel 2012. La società è stata fondata nel 2003 per sviluppare e produrre sistemi robotici per vari scopi ed era indipendente quando è stata acquisita. Rispetto ad altre transazioni Amazon, Kiva Systems è unico. Amazon non ha integrato i prodotti di Kiva nella sua piattaforma di prodotti di e-commerce come altre acquisizioni. Sebbene il ruolo di Kiva non sia chiaro, la sua specializzazione in sistemi di archiviazione e recupero automatizzati può fornire un supporto importante per l'attività di logistica di Amazon, che include migliaia di robot che aiutano l'azienda a fornire servizi.

PillPack, Inc.

Tipo di attività: farmacia online

Prezzo d’acquisto: $753 milioni

Data di acquisto: 28 giugno 2018

PillPack, Inc. è una società di farmacie online fondata nel 2013. Amazon ha acquisito la società nel 2018 e questa mossa è vista come uno sforzo per espandersi nel business delle prescrizioni online. Con l’aiuto della vasta rete di consegna di Amazon, l’azienda ha acquistato PillPack per consentirle di spedire farmaci da prescrizione in tutte le parti del paese durante la notte. Proprio come l’acquisizione di Whole Foods e Zappos da parte di Amazon, PillPack mantiene il suo marchio all’interno delle più grandi sussidiarie di Amazon.

Interazione con Twitch

Tipo di attività: video in diretta

Prezzo di acquisto: 970 milioni di dollari USA

Data di acquisto: 25 agosto 2014

La popolare piattaforma di video live di Twitch Interactive, Twitch, è stata lanciata nel 2011. Nel luglio 2014, poco prima dell’acquisizione di Amazon, Twitch aveva 55 milioni di visitatori unici. La piattaforma è particolarmente apprezzata dagli appassionati di videogiochi e aiuta Amazon ad espandersi nel settore dei videogiochi e dei media in streaming.

MGM Holdings Inc. (in attesa di acquisizione)

Tipo di attività: produzione e distribuzione di contenuti cinematografici e televisivi

Prezzo di acquisto: $ 8,5 miliardi

Data di acquisto: 26 maggio 2021 (annunciata)

Fatturato annuale (2020): 1,5 miliardi di dollari USA

Utile netto annuo (2020): 33,2 milioni di USD

MGM sta per Metro Goldwyn Mayer, una società di intrattenimento focalizzata sulla produzione e distribuzione di contenuti cinematografici e televisivi. È stato originariamente formato dalla fusione di Metro Pictures Corp., Goldwyn Pictures e Louis B. Mayer Productions nel 1924. Oggi, l’azienda ha una vasta libreria di film e contenuti TV di alta qualità, inclusi due dei film di maggior successo nella storia del cinema: James Bond e Rocky.

Amazon ha annunciato alla fine di maggio di aver accettato di acquisire MGM per 8,5 miliardi di dollari. Se approvato, questa sarà la seconda più grande acquisizione di Amazon dopo Whole Foods. L’operazione è ancora in corso ed è soggetta ad approvazione regolamentare. L’agenzia che gestisce la revisione delle acquisizioni è la Federal Trade Commission degli Stati Uniti e il suo nuovo presidente è stato un critico esplicito delle dimensioni di Amazon, come menzionato sopra.

L’acquisizione di MGM contribuirà a rafforzare il catalogo della proprietà intellettuale di Amazon, in particolare il suo servizio di streaming Prime Video. Questa transazione segna che Amazon si sta posizionando per continuare a crescere nel contesto della crescente guerra dello streaming con il gigante Netflix Inc.NFLX) e The Walt Disney Company (DIS), e sarà presto approvato da AT&T Inc. (tonnellata) Warner Media e Discovery (CD).

Diversità dell’Amazzonia e trasparenza dell’inclusione

