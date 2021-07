6 società sono di proprietà di HD

The Home Depot Company (HD) È un rivenditore leader di arredamento per la casa, fondato nel 1978 da Bernie Marcus e Arthur Blank, desiderosi di farlo da soli. La loro visione è quella di aprire un supermercato che offra una varietà di prodotti, prezzi bassi e personale ben addestrato, che possa guidare i clienti a completare la maggior parte dei tipi di riparazioni e decorazioni domestiche. I primi due negozi di Home Depot sono stati aperti ad Atlanta, in Georgia, nel 1979. L’azienda è stata quotata in borsa nel 1981 e ora è diventata il principale rivenditore al mondo di mobili per la casa, con quasi 2.300 negozi negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Offre anche più di 1 milione di prodotti online. Home Depot è ancora principalmente un rivenditore fisico, evitando significative perdite di vendita dal gigante dell’e-commerce Amazon.com.Amazon) Uno dei motivi principali: molti dei prodotti di Home Depot sono articoli grandi e ingombranti che sono difficili da inviare per posta espressa. Home Depot riceve importanti vendite da singoli consumatori e appaltatori professionisti, con un fatturato netto di 132,1 miliardi di dollari USA nell’anno fiscale 2020 e un utile netto di 12,9 miliardi di dollari USA.Vento e nuvole), che termina a gennaio. 31 2021. Al 9 luglio 2021, il valore di mercato della società era di 341,3 miliardi di dollari USA.

Nel corso della sua storia, Home Depot si è concentrata sulla fornitura di servizi personalizzati per appaltatori professionisti e consumatori fai-da-te. Il servizio include dipendenti esperti che possono istruire i clienti su come utilizzare gli utensili elettrici, sostituire le valvole e posare le piastrelle. L’acquisizione di Home Depot riflette questo approccio. L’azienda si concentra su transazioni che rafforzano il suo core business: aggiungendo più offerte di prodotti ed esperti ben formati in specifiche aree di miglioramento della casa. Le vendite a costruttori e appaltatori professionisti sono diventate una parte sempre più importante della loro attività. Sebbene il core business di Home Depot sia un business fisico, si sta espandendo anche attraverso l’acquisizione di società online con una forte esperienza di attenzione al cliente. Di seguito, diamo uno sguardo a sei acquisizioni chiave di Home Depot.

Azienda di apparecchiature elettriche compatte

Tipo di attività: leasing di attrezzature e servizi di manutenzione

Prezzo di acquisto: 265 milioni di dollari USA

Data di acquisizione: 6 luglio 2017 (data di annuncio)

Compact Power Equipment è stata fondata dall’imprenditore Roger Braswell per fornire servizi di noleggio di attrezzature, compreso il noleggio di gru, escavatori, trattori e scavafossi. Compact Power Equipment ha stabilito per la prima volta una partnership commerciale a lungo termine con Home Depot nel 2009 e ha iniziato a noleggiare in 115 Home Depot in sei stati. Nel 2017, Home Depot ha acquisito la società, che ha successivamente fornito servizi di noleggio di attrezzature in oltre 1.000 negozi Home Depot negli Stati Uniti e in Canada. Questa acquisizione rafforza i prodotti ei servizi di Home Depot per i clienti aziendali professionali.

Negozio aziendale

Tipo di attività: rivenditore online di tessuti e prodotti per l’arredamento della casa

Prezzo di acquisto: termini della transazione non divulgati alcuni alcuni

alcuni Data di acquisizione: 19 dicembre 2017 alcuni alcuni

Il negozio dell’azienda è stato fondato nel 1911 e vende online lenzuola, trapunte, asciugamani da bagno, abbigliamento selezionato e altri prodotti per la decorazione della casa.alcuniHome Depot ha acquisito The Company Store da Hanover Direct nel 2017, esclusi i suoi cinque negozi al dettaglio. Oltre a rafforzare immediatamente l’impronta online di Home Depot, la transazione consente anche all’azienda di espandersi in una gamma più ampia di attività di decorazione online fornendo forti capacità di sviluppo del prodotto e di approvvigionamento.alcunialcuni

Interline Brands Inc.

Tipo di attività: Distributori e venditori diretti di prodotti da costruzione

Prezzo di acquisto: $ 1,6 miliardi alcuni alcuni

alcuni Data di acquisizione: 24 agosto 2015 alcuni alcuni

Interline Brands è stata fondata nel 1978 come Wilmar Industries Inc.alcuniL’azienda fornisce prodotti per la manutenzione, la riparazione e il funzionamento ad appaltatori professionisti, professionisti della manutenzione delle strutture, negozi di ferramenta e altri clienti negli Stati Uniti, in Canada ea Porto Rico. Home Depot ha acquisito Interline Brands nel 2015 per poco più di $ 1,6 miliardi. Questa acquisizione espande le vendite e i servizi di Home Depot principalmente agli appaltatori professionisti e alle attività di manutenzione e riparazione aggiungendo un team di vendita clienti esperto, capacità di evasione ordini e un’ampia rete di distribuzione.alcunialcuni

Blinds.com

Tipo di attività: rivenditore di tende online

Prezzo di acquisto: termini della transazione non divulgati alcuni alcuni

alcuni Data di acquisizione: 23 gennaio 2014 alcuni alcuni

Blinds.com è nato da un sito Web chiamato NoBrainerBlinds.com, che ha iniziato a vendere tende e tende da sole nel giugno 1996.alcuniL’azienda è specializzata nella vendita online di tende, inclusi chat in tempo reale e servizi di consulenza video faccia a faccia. Home Depot ha acquisito Blinds.com nel 2014, quando il mercato delle tende online è cresciuto rapidamente. Questa acquisizione rafforza il business online di Home Depot.alcunialcuni

faro rosso

Tipo di attività: servizio di bricolage online

Prezzo di acquisto: termini della transazione non divulgati alcuni alcuni

alcuni Data di acquisizione: 20 gennaio 2012 (data di annuncio) alcuni alcuni

Redbeacon ha vinto il TechCrunch 50 Award 2009 ed è stata fondata nel 2008 dagli ex dipendenti di Google Aaron Lee, Ethan Anderson e Yaron Binur.alcunialcuni alcuniL’azienda offre una directory di ricerca online di elenchi di attività commerciali locali, che contiene valutazioni e recensioni di appaltatori domestici selezionati e approvati. I clienti che utilizzano il sito possono ottenere più preventivi e fissare appuntamenti con professionisti aziendali locali. Nel 2012, Home Depot ha acquisito Redbeacon e la sua società madre ora la chiama Pro Referral. Questa acquisizione è un altro esempio di come Home Depot ha ampliato e rafforzato la sua suite di servizi online.alcunialcuni

Potenza HD

Tipo di attività: distributore all’ingrosso di prodotti di manutenzione, riparazione e operazioni (MRO)

Prezzo di acquisto: circa 8 miliardi di dollari USA

Data di acquisizione: 24 dicembre 2020

HD Supply Holdings Inc. è stata fondata nel 1974 come magazzino di manutenzione. Home Depot ha originariamente acquisito Maintenance Warehouse nel 1997, in seguito ribattezzato Home Depot Supply e poi HD Supply. Nel 2007, Home Depot ha venduto HD Supply a un gruppo di società di private equity. Alla fine del 2020, quando Home Depot ha riacquistato HD Supply, l’azienda è cresciuta fino ad avere 44 centri di distribuzione negli Stati Uniti e in Canada ed è diventata uno dei principali distributori di prodotti per la manutenzione, la riparazione e il funzionamento. Questa acquisizione rafforza l’attività MRO di Home Depot nei mercati degli hotel e dei terminal multifamiliari. Questa transazione aiuterà Home Depot ad aumentare la propria attività con grandi appaltatori e altri clienti professionali, che tendono a ottenere affari da fornitori professionali.

Home Depot Diversità e trasparenza inclusiva

Come parte dei nostri sforzi Aumentare la consapevolezza dell’importanza della diversificazione aziendale, Abbiamo sottolineato la trasparenza dell’impegno di Home Depot per la diversità, l’inclusione e la responsabilità sociale. La figura seguente illustra come Home Depot riferisce sulla diversità della sua gestione e della sua forza lavoro.Questo mostra che se Il deposito domestico Divulgare i dati sulla diversità del consiglio di amministrazione, dell’alta direzione, della direzione generale e di tutti i dipendenti in vari indicatori. Abbiamo usato ✔ per la trasparenza.