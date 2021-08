6 tipi di fondi per massimizzare il tuo reddito quando vai in pensione

Puoi trovare molti consigli sui fondi di qualità che fanno al caso tuo cartella Prima della pensione, ma una volta che i tuoi risparmi sono sostanzialmente finiti e stai usando il tuo account, cosa funzionerà? Abbiamo chiesto a diversi consulenti finanziari e fornito alcune raccomandazioni sui fondi per i pensionati.

I nostri esperti apprezzano di più i fondi Vanguard a causa del loro basso costo e delle alte prestazioni e avvertono che qualsiasi dei fondi menzionati di seguito dovrebbe far parte di un portafoglio bilanciato che si adatta alla tua specifica situazione finanziaria. Inoltre, mentre effettui ricerche su questi nomi, ricorda che solo perché il fondo ha funzionato bene in passato non significa che lo sarà in futuro. La maggior parte di questi fondi ha ricevuto valutazioni a cinque stelle da Morningstar.

Vanguard Wellesley riceve il fondo dell’ammiraglio

A Gage DeYoung, fondatore di CFP e Prudent Wealthcare, piacciono i due fondi Vanguard. Il primo è il Vanguard Wellesley Income Admiral Fund (VWIAX), che assegna circa il 58% delle sue attività alle obbligazioni, il 35% alle azioni statunitensi e circa il 3% alle azioni non statunitensi. Il resto è denaro e altri investimenti.questo è uno Gestire attivamente i fondi L’investimento minimo è di USD 50.000 e Rapporto di spesa Solo lo 0,16%.

Azioni degli investitori del fondo di reddito Vanguard Wellesley

Se $ 50.000 sono troppo alti per te, DeYoung ti consiglia di controllare Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). È quasi lo stesso fondo, ma l’investimento minimo è di soli $ 3.000 e il rapporto spese è leggermente superiore allo 0,23%. Secondo DeYoung, “Vanguard Wellesley detiene più del 35% Pesi Attualmente in magazzino. Vanguard Wellesley è adatto ai pensionati che non ne traggono più del 3% ogni anno. Se un cliente cerca un tasso di prelievo più elevato o ha più di 80 anni, potrei chiedergli di impostare il peso delle azioni al 20% o meno. ”

Vanguard Stock Income Fund Azioni degli investitori

A Scott Stratton, CFP e Presidente di Good Life Wealth Management, piace Vanguard Equity Income Fund Investor Stock (VEIPX). Il fondo investe circa il 94% del proprio patrimonio in azioni nazionali e il resto in liquidità e azioni non statunitensi. Si tratta di un fondo a gestione attiva con un rapporto spese dello 0,28% e un investimento minimo di 3.000 dollari.

Azioni degli investitori del fondo Vanguard Wellington

La maggior parte dei pensionati scoprirà che il 90% delle azioni è sovrappeso, ma potrebbe avere altri fondi per bilanciarlo. Un altro preferito di Stratton è Vanguard Wellington Fund Azioni degli investitori (VWELX). Il fondo è un prodotto più equilibrato, con circa il 58% in azioni statunitensi, il 32% in obbligazioni, il 7% in azioni non statunitensi e il resto in liquidità e altri investimenti. È anche un fondo a gestione attiva con un rapporto spese dello 0,24%.

Stratton ha lanciato un avvertimento ai pensionati: “Molti pensionati cercano il fondo ad alto rendimento, ma di solito è sbagliato. Il fondo ad alto rendimento è solitamente meno diversificato e rischioso rispetto al fondo ad alto rendimento. Più alto. Nel lungo periodo, i fondi con i rendimenti più alti tendono a sottoperformare e spesso subiscono perdite maggiori nei mercati ribassisti perché tendono a concentrarsi solo in pochi settori”.

Fondo azionario Dodge e Cox

Dodge & Cox Stock Fund (DODGX) è un altro dei preferiti dai consulenti. Il fondo investe l’88% del proprio patrimonio in azioni statunitensi, il 10% in azioni non statunitensi e il resto in liquidità e altre attività. Il suo rapporto spese è significativamente più alto, allo 0,52%, e il suo investimento minimo è di $ 2.500 o un’IRA di $ 1.000. Per la maggior parte dei pensionati, questo è un altro fondo con azioni in sovrappeso, ma funziona bene in un portafoglio equilibrato.

Azioni degli investitori del fondo Vanguard PRIMECAP

Infine, Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) L’85% del suo patrimonio è investito in azioni statunitensi, il 15% in azioni non statunitensi e il resto in liquidità e altre attività. Il suo rapporto spese è dello 0,38% e le sue maggiori partecipazioni sono i titoli sanitari. Allo stesso modo, usalo con fondi che valorizzano le obbligazioni.

Linea di fondo

Ricorda, non dovresti uscire per acquistare questi fondi a causa dei nostri consigli. Ricerca questi fondi e poi parla con i professionisti finanziari prima di acquistare. Inoltre, poiché molti di questi fondi hanno un peso elevato in azioni, dovresti aggiungere questi fondi al portafoglio di altri fondi, che potrebbero essere più focalizzati su obbligazioni o investimenti più sicuri. Un consulente finanziario può aiutarti a valutare correttamente il tuo portafoglio di investimenti ed evitare la sovrapposizione degli investimenti in ciascun fondo.