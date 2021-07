7 Applicabile solo al tuo ETF a basso costo 401(k)

Molti conti pensionistici 401 (k) costituiscono una grande porzione di fondi comuni di investimento, ma ci sono opzioni migliori. Fondo quotato in borsa (ETF) Con una struttura delle commissioni più trasparente, le transazioni possono essere condotte in modo più raffinato con meno spese generali. Ciò significa che la quota annuale sarà ridotta, trascinando così il ritorno del tuo portafoglio di investimenti.

Se sei un investitore che vuole sfruttare appieno 401 (k), allora potresti prendere in considerazione gli ETF con rapporti di spesa di investimento inferiori. Vale la pena considerare questi sette. Tutti i dati sono gli ultimi dati del terzo trimestre del 2021.

Punti chiave Se non sei soddisfatto delle commissioni pagate ai gestori di fondi comuni nel tuo conto pensionistico, potresti prendere in considerazione il passaggio agli ETF quando possibile.

Gli ETF (Exchange Traded Funds) funzionano in modo molto simile ai fondi comuni di investimento indicizzati, ma con costi inferiori, maggiore liquidità e flessibilità.

Qui abbiamo elencato i 7 migliori ETF per i conti pensionistici in base alla classe di attività e al rapporto di spesa basso.

1. SPDR S&P 500 ETF (SPY)

Indice Standard & Poor’s 500 (Indice Standard & Poor’s 500) È sempre stata considerata la banderuola del mercato azionario statunitense. Per decenni, il fondo indicizzato S&P 500 è stato il fondo pensione più popolare. SPY ha appena riconfezionato questo vecchio fondo di standby, che ha commissioni più basse e meno scartoffie rispetto ai tradizionali fondi indicizzati. Questo ETF è un’ottima aggiunta a qualsiasi portafoglio 401 (k) e gli investitori istituzionali ti diranno che i fondi indicizzati S&P 500 dovrebbero funzionare nella maggior parte dei conti pensionistici.

2. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)

Emittente: pioniere

Dividendo: $ 2,80

Tasso di spesa: 0,03%

Total Stock Market ETF di Vanguard È un sostituto per altri fondi indicizzati di mercato. VTI offre agli investitori opportunità di investimento in tutto il NASDAQ e il New York Stock Exchange, coprendo titoli in vari settori e segmenti di mercato. L’ETF ha il rapporto di spesa più basso, un gran numero di asset in gestione e ha un buon track record e rendimenti considerevoli.

3. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG)

Editore: BlackRock iShares

Dividendo: $2.24

Tasso di spesa: 0,04%

La stabilità a lungo termine del mercato obbligazionario rende AGG Questa è una scelta eccellente per i giovani investitori che hanno bisogno delle solide risorse di un 401 (k). AGG fornisce agli investitori azioni nel mercato obbligazionario senza richiedere un certo lasso di tempo maturoNonostante i rendimenti relativamente bassi, questa flessibilità e prestazioni stabili rendono questo ETF una buona scelta per 401(k).

4. iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)

Editore: BlackRock iShares

Dividendo: $ 0,76

Tasso di spesa: 0,70%

Mercati emergenti Può essere eccitante perché loro Volatile, Questa non è sempre la caratteristica migliore dell’investimento previdenziale.Ma il iShares MSCI Emerging Markets ETF È un ottimo modo per aumentare la volatilità del tuo fondo pensione con un importo controllabile. La chiave è essere saggi per non sovraesporre la tua vita da pensionato ai mercati emergenti senza ancorare il tuo 401 (k) in obbligazioni e fondi indicizzati.

In altre parole, l’EEM ha registrato prestazioni superiori alla media nel 2018 e i mercati emergenti come Cina e India stanno crescendo in proporzione alle altre economie del mondo.

5. Vanguard Value ETF (VTV)

Editore: Pioneer

Dividendo: $ 0,74

Tasso di spesa: 0,04%

TV virtuale Esponi gli investitori a una gamma di titoli azionari a grande capitalizzazione come JPMorgan Chase, Procter & Gamble, Johnson & Johnson e Berkshire Hathaway. Aggiungere un ETF come Vanguard Value al tuo 401(k) è un ottimo modo per stare lontano dai fondi indicizzati mantenendo un rischio relativamente basso.

6. iShares Russell 2000 ETF (IWM)

Editore: iShares

Dividendo: $2,02

Tasso di spesa: 0,19%

in una certa misura, Indice Russell 2000 È l’indice corrispondente dell’indice Standard & Poor’s 500. L’indice Russell non segue 500 titoli blue chip, ma un indice di 2.000 Titoli a bassa capitalizzazione. Questo iShares Russell 2000 ETF Se pensi che la maggior parte della crescita dell’economia statunitense nei prossimi 20 anni proverrà dalle piccole imprese, allora questa è una grande aggiunta al tuo 401(k). IWM offre agli investitori una quota dell’indice Russell a un rapporto di spesa relativamente basso, il che lo rende particolarmente adatto per investimenti a lungo termine.

7. iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG)

Editore: iShares

Dividendo: $ 3,94

Tasso di spesa: 0,49%

Obbligazioni societarie Può essere un buon sostituto per i buoni del Tesoro USA perché forniscono agli investitori rendimenti più elevati sul debito garantito.Questo iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Concentrati su società con rating obbligazionario BB, mescolando alcune obbligazioni AAA con alcune obbligazioni con rating B e inferiore. Aggiungere HYG al tuo 401 (k) è un ottimo modo per mescolare alcune note aziendali con titoli di stato.