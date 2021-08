7 corsi non finanziari che gli studenti finanziari dovrebbero seguire

La maggior parte delle carriere finanziarie implica la ricerca di modi efficaci per gestire i fondi dell’organizzazione per creare ricchezza e aumentare il valore dell’organizzazione. Gli studenti di finanza si preparano per questa carriera studiando pianificazione, raccogliendo fondi, facendo investimenti saggi e controllando i costi.Questa conoscenza pone le basi per un ampio percorso di carriera in tutte le aree dei servizi finanziari, tra cui Finanziamento aziendale insieme a investire.

Tuttavia, gli studenti finanziari che hanno anche competenze in settori non finanziari selezionati possono avere il sopravvento in termini di opportunità di lavoro.

Cosa potrebbero voler vedere le aziende nei corsi di finanza

I dirigenti degli studenti di finanza che cercano il pieno sviluppo hanno bisogno di determinate abilità.Il sondaggio ha rilevato che questi dirigenti vogliono che la scuola presti maggiore attenzione a Qualitativo, La strategia, le principali capacità decisionali e di comunicazione sono talvolta sviluppate meglio nei corsi non finanziari.

Se vuoi prepararti al mondo della finanza partendo dalla tua formazione universitaria, prendi in considerazione corsi che potrebbero non far parte di un corso di finanza.

7 corsi che finanziano gli studenti dovrebbero studiare

Corsi non finanziari per laureati in finanza

Poiché le business school continuano a modificare i corsi MBA dai corsi tradizionali, ecco alcuni corsi per laureati in finanza, potrebbero voler considerare di migliorare i loro corsi di laurea per rendersi non solo più attraenti per i futuri dipendenti, ma anche per il team di ammissione MBA. Anche più attraente .

1. Contabilità

Finanziario e Controllo di gestione Il corso insegna agli studenti di finanza come comprendere, registrare e rendicontare le transazioni finanziarie e monitorare le bilancio E le prestazioni e controllare il costo dei prodotti e dei servizi dell’organizzazione.

2. Matematica avanzata

I corsi universitari di algebra e calcolo aiuteranno gli studenti a imparare a risolvere equazioni in mercati finanziari complessi. Dati statistici I corsi possono aiutare l’apprendimento a prendere decisioni basate sulle possibilità di vari risultati. Insegneranno agli studenti di finanza a trarre conclusioni sulle differenze generali tra i gruppi e su grandi quantità di informazioni.I corsi di statistica aiuteranno anche a spiegare i cambiamenti in azienda scorta.

3. Comunicazione

I corsi di comunicazione come il public speaking possono aiutare gli studenti a presentare relazioni finanziarie ai colleghi in un ambiente di gruppo e spiegare il significato dietro equazioni e numeri.

Quando si gestiscono persone e organizzazioni, è utile anche una buona comunicazione, ad esempio delegando le responsabilità ai dipendenti del dipartimento finanziario. Gli studenti di economia hanno anche bisogno di corsi su comunicazioni aziendali, comunicazioni di crisi e strategie di pubbliche relazioni.

4. Economia

L’economia si concentra su come allocare le scarse risorse per soddisfare la domanda.un corso macroeconomia Agli studenti che si specializzano in finanza verrà insegnato a comprendere l’impatto delle attività dei mercati finanziari sull’economia generale. Microeconomia Li aiuterà a comprendere i comportamenti che si verificano all’interno delle singole aziende e tra i consumatori e in che modo le varie decisioni finanziarie influiscono sul successo dell’azienda.

5. Etica

Incidenza Scandalo aziendale Incoraggia alcune business school, come l’Università di San Francisco e la Loyola University di Chicago, ad aggiungere corsi di etica ai loro corsi di finanza. Questi corsi si concentrano sullo sviluppo etico e cercano di prevenire comportamenti scorretti nel futuro ambiente aziendale.

6. Psicologia

I professionisti finanziari devono comprendere i comportamenti e i processi di pensiero che aiutano a guidare le tendenze del mercato finanziario. La psicologia comportamentale può mostrare agli studenti di finanza come esaminare il comportamento umano e il suo impatto nell’ambiente finanziario.

Finanza comportamentale Può aiutare gli studenti a esplorare perché e come funziona il mercato finanziario studiando come il comportamento degli investitori è correlato al mercato anormale.

I corsi di psicologia non sono solo per la contrazione. Esaminando le emozioni e i pensieri alla base del comportamento degli investitori, i professionisti finanziari possono imparare a individuare dove gli investitori commettono errori e come correggerli.

7. Scrivere

I corsi di finanza hanno perso opportunità perché non includevano corsi di base di scrittura e grammatica, compresa la scrittura tecnica.Normalmente, quando uno studente si laurea Master of Business Administration (MBA) Ma non possono formare le loro idee in modo convincente in forma scritta. Il corso di scrittura insegna agli studenti a formulare idee forti, chiare e strutturate per appunti, relazioni e lettere.

Linea di fondo

Gli studenti che studiano finanza assumeranno importanti responsabilità nella loro carriera, come la gestione del flusso di capitale e l’identificazione dell’azienda Rischio finanziario E torna a prendere decisioni aziendali efficaci.

Quegli studenti finanziari che vogliono ottenere un vantaggio nella competizione, sia in Ricerca preliminare di lavoro per laureati Durante la loro carriera, studieranno corsi avanzati di matematica, contabilità, economia, psicologia, comunicazione e scrittura per acquisire una comprensione più profonda del loro lavoro e migliorare la loro capacità di collaborare efficacemente con gli altri.