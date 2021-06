7 fattori che influenzano il tuo preventivo di assicurazione sulla vita

assicurazione sulla vita È un buon modo per proteggere finanziariamente i propri cari, ma è anche un investimento importante.In pochi anni, anche leggermente inferiore Alta qualità Può risparmiare un sacco di soldi. Di seguito sono riportati alcuni dei principali fattori che le compagnie di assicurazione considerano quando determinano il prezzo delle loro polizze. Alcuni di questi standard sono fuori dal tuo controllo, mentre altri sono qualcosa che puoi compensare con semplici scelte di vita.

Punti chiave Una volta che te ne vai, l’assicurazione sulla vita può fornire un aiuto finanziario ai tuoi cari, ma è un investimento enorme.

Molti fattori influenzano l’importo dei premi da pagare e se si ha diritto a sconti.

L’età è il fattore più importante nella determinazione dei costi, perché i giovani pagheranno molti anni prima di incassare; quindi, più giovane sei, più bassi tendono ad essere i tuoi pagamenti.

Anche il genere è un fattore chiave, perché secondo le statistiche, le donne vivono cinque anni in più rispetto agli uomini; pertanto, le compagnie assicurative di solito offrono premi leggermente inferiori per le donne.

Il fumo, la salute, lo stile di vita, l’anamnesi familiare e il record di guida sono altri fattori determinanti per quanto ci si può aspettare di pagare per l’assicurazione sulla vita.

età

Non a caso, il primo elemento dietro la vita assicurazione E’ l’età dell’assicurato. Se sei ancora giovane, è probabile che pagherai per molti anni prima che la compagnia assicurativa si preoccupi di scrivere assegni alla tua famiglia. Pertanto, faresti meglio ad adottare una politica prima che sia troppo tardi. Ma questo non significa che se non hai alcuna dipendenza finanziaria, avrai bisogno di un’assicurazione dopo la laurea.

Genere

Oltre all’età, il genere è il principale fattore determinante del prezzo. Le compagnie di assicurazione utilizzano modelli statistici per stimare per quanto tempo saranno presenti persone con dati personali specifici. Il fatto è che la vita media delle donne è di quasi cinque anni più lunga di quella degli uomini. E poiché di solito pagano più a lungo degli uomini, godono di tariffe leggermente inferiori. Mi dispiace tutti.

Le quotazioni dell’assicurazione sulla vita si basano su molti fattori, alcuni dei quali potrebbero essere al di fuori del tuo controllo; quando cerchi polizze, considera i sette fattori qui e scegli una compagnia di assicurazioni che difficilmente punirà le persone nella tua particolare posizione.

fuma

Il fumo ti espone a un rischio maggiore di varie malattie della salute.Quindi, se ti piace illuminare, questo è un bandiera rossa Per le compagnie assicurative. In effetti, non è raro che i fumatori paghino più del doppio per un’assicurazione comparabile rispetto ai non fumatori. L’impatto sul tuo portafoglio è un altro motivo importante per cercare di abbandonare questa abitudine.

Salute

Questo Sottoscrizione Il processo per la maggior parte dei portatori include un esame fisico, in cui l’azienda registra altezza e peso, pressione sanguigna, colesterolo e altre informazioni chiave indiceIn alcuni casi, potrebbero anche aver bisogno di un elettrocardiogramma (ECG o ECG) per controllare il tuo cuore.È importante contrarre malattie gravi come il colesterolo alto e diabete Gestisci prima di cercare una copertura per garantire tariffe competitive. Alcune aziende offrono polizze “senza esami”, ma potresti dover pagare di più.

stile di vita

Il tuo passatempo preferito è la corsa o l’alpinismo? In tal caso, potrebbe essere necessario pagare di più per l’assicurazione. Ogni volta che ti impegni in attività ad alto rischio, la possibilità di terminare anticipatamente aumenta: questo è un grosso problema per gli operatori. Se sei impegnato in occupazioni relativamente pericolose, come l’estrazione mineraria, la pesca o il trasporto, alcune aziende addebiteranno anche commissioni più elevate.

Storia famigliare

Non c’è niente che tu possa fare per la banca genetica. Tuttavia, una storia familiare di ictus, cancro o altre malattie gravi può renderti più suscettibile a queste malattie e causare una maggiore incidenza. I portatori di solito sono interessati a qualsiasi situazione vissuta dai tuoi genitori o fratelli, specialmente se causano la morte prematura. Alcuni vettori apprezzano la salute della tua famiglia più di altri, ma ciò potrebbe avere un impatto sui premi assicurativi.

Record di guida

Questo può sorprendere, ma molte compagnie di assicurazione sulla vita esamineranno il tuo record di guida durante il processo di sottoscrizione. Indipendentemente dal fatto che chiedano violazioni nell’applicazione, possono accedere ai registri del Dipartimento dei veicoli a motore per scoprire se hai violato le leggi sul traffico. Tieni presente che gli ultimi 3-5 anni sono stati i più pesanti, quindi se migliori le tue abitudini di guida, potresti beneficiare di un prezzo migliore.