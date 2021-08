7 giorni sotto i talebani: le foto del nuovo sovrano di Kabul

Dopo che i talebani hanno preso il controllo della maggior parte dell’Afghanistan in soli 11 giorni dopo il ritiro degli Stati Uniti, sono entrati a Kabul lo scorso fine settimana e hanno annunciato “Emirato Islamico dell’Afghanistan” Giovedì-Afghanistan ha lo stesso nome sotto i talebani dal 1996 al 2001.

Un giornalista locale a Kabul ha affermato che i combattenti talebani ora pattugliano praticamente ogni quartiere della città, il che ha sollevato preoccupazioni per le atrocità che i talebani hanno visto quando hanno preso il potere l’ultima volta, quando ha dato un’interpretazione estremamente conservatrice della legge della sharia.

Migliaia di soldati statunitensi Gli è stato ordinato di entrare in Afghanistan Riprendi il controllo dell’aeroporto e l’aereo è ora pieno di americani e rifugiati afgani in fuga dal Paese.

I talebani hanno affermato che i timori degli afghani erano infondati, hanno promesso “amnistie” per coloro che hanno collaborato con gli Stati Uniti e hanno affermato che alcune delle dure politiche del loro governo iniziale – come il divieto alle donne di ricevere un’istruzione – non si sarebbero ripetute .