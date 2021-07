7 lavori a reddito medio che guadagnano più di $ 35.000

Sebbene La grande recessione Dietro di noi, molti americani stanno lottando per sbarcare il lunario. Nell’economia di oggi, l’occupazione non è sufficiente, perché sempre più lavoratori hanno bisogno di competenze per guadagnare un salario dignitoso.

Secondo il Pew Research Center, la classe media negli Stati Uniti rappresenta circa il 52% della popolazione, in calo dal 61% nel 1970. Sebbene nuovi posti di lavoro vengano costantemente aggiunti all’economia, è importante trovare un’area di lavoro ben retribuita con un potenziale di crescita stabile.

Abbiamo elencato 7 lavori con uno stipendio annuo di oltre $ 35.000 e la formazione necessaria per ottenere questi lavori. Il reddito annuo delle occupazioni elencate varia da $ 35.000 a $ 57.000.Tutte le informazioni provengono da Bureau of Labor Statistics (BLS) degli Stati Uniti Manuale di prospettiva di carriera.

Punti chiave Gli elettricisti guadagnano più di $ 55.000 all’anno e sono responsabili dell’illuminazione elettrica, dell’alimentazione e dei sistemi di comunicazione.

Gli specialisti del supporto informatico e i tecnici di laboratorio medico guadagnano più di $ 54.000 all’anno.

Il movimento in evoluzione dell’energia pulita richiede tecnici delle turbine eoliche.

Entro il 2029, la crescita occupazionale dei tecnici della meccanica industriale e dell’ingegneria ambientale dovrebbe aumentare rispettivamente del 13% e del 7%.

Gli assistenti dentali sono in cima alla lista, con un reddito annuo di circa US $ 42.000.

1. un elettricista

Gli elettricisti mantengono, riparano e installano sistemi di illuminazione, alimentazione e comunicazione elettrici. Secondo BLS, le prospettive di lavoro degli elettricisti sono molto più veloci della media. Si prevede che il settore crescerà dell’8% tra il 2019 e il 2029. Nel 2019 sono stati impiegati circa 739.200 elettricisti. Entro il 2029, questo numero dovrebbe aumentare a 801.400.

Lo stipendio medio annuo nel 2020 è di $ 56.900. I requisiti educativi includono il diploma di scuola superiore e la formazione tecnica. La formazione può includere anche la formazione sul posto di lavoro per apprendistati o altri programmi e quindi ottenere l’autorizzazione.

2. Specialista del supporto informatico

Gli specialisti del supporto informatico sono tecnici dell’help desk che forniscono assistenza ai consumatori o agli esperti di tecnologia dell’informazione (IT) per problemi relativi ai computer. Una specie di esperto Il ruolo può includere il mantenimento del sistema di rete attraverso test e valutazioni. Gli esperti del supporto informatico risolvono anche i problemi dei sistemi Internet e aiutano le aziende a migliorare l’efficienza operativa.

Reddito medio esperto tipico stipendio $ 55.510 all’anno o $ 26,69 all’ora. BLS prevede che il tasso di crescita di questo settore raggiungerà l’8% entro il 2029, poiché sempre più aziende hanno bisogno di aggiornare il software e le apparecchiature per computer.

Sebbene qualcuno possa entrare nel campo in molti modi diversi, gli esperti di computer di solito richiedono una laurea. Tuttavia, alcune posizioni richiedono solo titoli di studio associati o corsi di formazione di istruzione superiore. Gli esperti possono anche essere certificati e promossi ad altre posizioni IT per aumentare il loro potenziale di guadagno.

3. Tecnici di laboratorio medico e clinico

I tecnici di laboratorio medico e clinico raccolgono campioni ed eseguono test per analizzare tessuti e fluidi corporei, inclusi sangue e urine. I tecnici devono essere esperti nell’attrezzatura di laboratorio, come i microscopi. I tecnici di solito registrano i risultati dell’indagine, registrano i dati nel computer e aggiornano la cartella del paziente.

Lo stipendio medio annuo di un esperto tipico è di $ 54,180. BLS prevede che il tasso di crescita in questo campo sarà del 7% entro il 2029. Invecchiamento della popolazione Negli Stati Uniti, si prevede che porterà ad un aumento della domanda di test e diagnosi di condizioni mediche e sanitarie.

I tecnici di solito richiedono almeno un diploma di socio, anche se ci sono più livelli nel campo che possono richiedere un diploma di laurea. Anche i dipendenti di laboratorio devono essere autorizzati, sebbene ogni stato abbia le proprie linee guida.

Sebbene lo stipendio dichiarato sia la media indicata dal BLS, il potenziale di guadagno di ciascun campo può dipendere dalla posizione, dal background educativo e dall’esperienza.

4. Tecnico di turbine eoliche

Energia rinnovabile, Rufeng, continuano ad essere popolari.Come Tecnologia L’espansione richiede qualcuno che possa mantenerla. Questo include i tecnici delle turbine eoliche.

I tecnici delle turbine eoliche riparano, mantengono e installano le turbine eoliche. I compiti tipici includono l’arrampicata su turbine eoliche per ispezionare e risolvere i problemi di componenti elettrici o meccanici. Le riparazioni e la manutenzione di solito comportano la sostituzione di parti vecchie o difettose e la raccolta di dati per la ricerca e l’analisi.

A partire dal 2020, il reddito medio annuo dei tecnici delle turbine eoliche è di US $ 56.230. BLS stima che il numero di tecnici attivi delle turbine eoliche aumenterà del 61%, che è molto più veloce della media del settore. Nel 2019 c’erano solo 7.000 posti di lavoro in questo campo.

I tecnici delle turbine eoliche di solito hanno bisogno di ricevere un’istruzione scolastica tecnica e una formazione sul lavoro.

5. Meccanica industriale meccanica

I meccanici industriali riparano e mantengono attrezzature per impianti e macchinari industriali, che possono includere macchinari di produzione e attrezzature per l’imballaggio. Altre responsabilità possono comportare l’esecuzione di test per garantire che l’apparecchiatura funzioni correttamente. La manutenzione può includere attività come la pulizia, l’oliatura e la calibrazione della macchina in base alle specifiche richieste.

In media, il reddito annuo di un meccanico meccanico industriale è di US $ 54.920. BLS prevede che il settore sperimenterà il 13% tasso di crescita Entro il 2029, questo sarà molto più veloce della media.

I meccanici industriali devono avere un diploma di scuola superiore e almeno un anno di tirocinio.

6. Ingegneria ambientale e personale tecnico

I tecnici di ingegneria ambientale assistono gli ingegneri ambientali. Le responsabilità dei tecnici comprendono il collaudo, il funzionamento e la modifica delle apparecchiature. Il ruolo del tecnico comprende anche la prevenzione dell’inquinamento e l’aiuto alla pulizia. Di solito richiede il campionamento e l’analisi dall’aria o dalle acque sotterranee.

Lo stipendio medio annuo di un tecnico di ingegneria ambientale è di US $ 51.630. Il BLS prevede un tasso di crescita del 7% in quest’area entro il 2029, leggermente superiore al tasso di crescita tipico per la maggior parte dei posti di lavoro nell’economia.

I tecnici di ingegneria ambientale devono avere una laurea in tecnologia di ingegneria ambientale.

7. Assistente dentale

Prendersi cura dei propri denti è un must. Gli assistenti dentali svolgono un’ampia gamma di attività, tra cui la preparazione dei pazienti e delle aree di lavoro, la disinfezione delle attrezzature e l’assistenza al dentista quando necessario. Gli assistenti dentali aiutano anche con i raggi X e svolgono attività di laboratorio. A seconda dell’ufficio, l’assistente dentale può aiutare a organizzare i programmi dei pazienti e a mantenere i registri dentali in ufficio.

Il reddito annuo di questi professionisti è di $ 41.180. BLS prevede che il tasso di crescita in questo campo raggiungerà il 7% entro il 2029, che è molto più alto del tasso di crescita tipico della maggior parte dei posti di lavoro nell’economia.

Sebbene i requisiti educativi possano variare da stato a stato, potrebbe essere richiesta la laurea da un programma approvato. In altri casi, la formazione sul posto di lavoro può essere sufficiente.

Linea di fondo

Sebbene i sette lavori descritti in questo articolo siano tutti diversi, i loro stipendi e stipendi sono simili. La maggior parte di questi lavori a reddito medio non richiede molta istruzione, il che è incoraggiante per le persone che potrebbero non avere una laurea.