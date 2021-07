7 miti su Wall Street

Ogni volta che notizie rilevanti mercato azionario Quando si fanno i titoli dei giornali, quando si verificano questi cambiamenti di mercato, emergerà una nuova ondata di speculazioni sul personale dietro le quinte.Wall Street Agenti di cambio e commercianti Ancora sfuggente per la maggior parte delle persone. In effetti, potrebbero anche essere maghi dietro le quinte con poteri speciali per influenzare l’economia.Per la maggior parte delle persone che non sono mai state al trading floor Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) o il centro del distretto finanziario di Manhattan, otto isolati est-ovest da Broadway a Manhattan South Street, Wall Street potrebbe anche essere il Mago di Oz.

Ci sono molti malintesi sui commercianti di valori mobiliari e gli impiegati di banca. Hedge Fund esistere Wall StreetSono tutti milionari, che vanno in giro per New York City in abiti meravigliosi, indovinando con sicurezza dove andranno le azioni per fare un sacco di soldi, giusto? Sebbene queste ipotesi abbiano un po’ di senso, nella maggior parte dei casi si tratta di miti basati sulla descrizione dei media dei dipendenti. Settore finanziarioEcco i sette miti più comuni su Wall Street.

Nel 2020, lo stipendio medio per agenti di cambio e altri agenti di vendita che vendono titoli, materie prime e altri servizi finanziari è di $ 64.770.

Altre idee sbagliate comuni sugli agenti di cambio sono che vivono tutti a New York City, provengono tutti da famiglie benestanti e fanno tutti scommesse casuali in stile Las Vegas quando fanno trading di azioni.

Cosa serve per diventare broker o trader?

Il mercato azionario è difficile da controllare e non tutti possono guadagnare più soldi di quando hanno iniziato.Il primo passo per diventare un broker è attraverso Autorità di regolamentazione del settore finanziario (Autorità di regolamentazione del settore finanziario degli Stati Uniti) Serie 7 sostenere un esame. L’esame è considerato uno degli esami di licenza più difficili, ma per avere successo a Wall Street, mettendo da parte tutti i miti, il minimo è conoscenza ed esperienza.

Incomprensione 1: tutti gli agenti di borsa guadagnano milioni

media Agente di cambio Non è così vicino a milioni come pensavamo. In effetti, alcune persone hanno perso molti soldi attraverso le loro attività di trading.La maggior parte delle aziende paga i propri dipendenti Salario di base Inserisci Comitato Nelle loro transazioni. I nuovi trader e stagisti di solito guadagnano stipendi annuali prima di iniziare ad attirare la giusta base di clienti. Più clienti prenotano, più basso è il loro stipendio. Questo perché dovrebbero guadagnare più commissioni.

Ma quanti soldi possono guadagnare?secondo Ufficio di Statistiche sul Lavoro (BLS), lo stipendio mediano degli agenti di cambio e altri agenti di vendita che vendono titoli, merceE altri servizi finanziari a $ 64.770 nel 2020. Il 10% più basso del reddito in questo campo è inferiore a $ 36.910. D’altra parte, il 10% più ricco ha ottenuto risultati molto migliori, con uno stipendio annuo netto di oltre $ 208.000.

Una cosa da ricordare è che gli agenti di borsa hanno una lunga carriera. Molte persone tendono a lavorare per molte ore, più delle tradizionali 40 ore settimanali. Ciò significa che potrebbero scoprire di poter lavorare normalmente di notte e nei fine settimana. L’orario di lavoro può variare a seconda dei clienti che servono.E perché potrebbero fornire servizi ai clienti mercato internazionale, Alcuni commercianti potrebbero dover iniziare la giornata prima che sorga il sole o potrebbero dover lavorare durante la notte.

Incomprensione 2: tutti gli agenti di cambio indossano abiti formali

Quando immagini un agente di cambio, immagini una persona in camicia bianca, cravatta e un bel vestito? La realtà è che molti trader e broker non si distingueranno mai dalla massa. E le loro condizioni di lavoro non sono così attraenti come potresti pensare. Molti di loro lavorano nei cubicoli dell’ufficio, trascorrono molto tempo al telefono e indossano abiti casual.In effetti, molti agenti di cambio lavorano da casa, lontano da essa Piano commerciale O sede aziendale.

Inoltre, se si immagina giacca e cravatta quando si pensa agli agenti di borsa, è perché l’assunto di base è che tutti coloro che lavorano a Wall Street sono uomini.Sebbene Le differenze di genere sono ancora un grosso problema nel settore finanziario, Anni di ricerche hanno dimostrato che alcuni trader di sesso femminile ottengono risultati migliori rispetto ai trader di sesso maschile.

L’analisi di 2.800 investitori della Warwick Business School ha mostrato che la performance degli investimenti delle donne è dell’1,8% superiore a quella degli uomini.Lo studio ha monitorato investitori maschili e femminili Barclays E il loro comportamento commerciale entro 36 mesi. Gli studi hanno dimostrato che il ritorno sull’investimento annuale degli uomini è in media dello 0,14% superiore alle prestazioni degli uomini. Indice Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100), mentre il rendimento annuo del portafoglio detenuto dalle donne è superiore dell’1,94%.

Se le persone giuste prestano attenzione a queste statistiche, è probabile che il futuro di Wall Street includa più donne.

28% Secondo i dati della Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), la percentuale di broker donne registrate nel 2017.

Incomprensione 3: gli agenti di borsa superano sempre il mercato

A volte è facile dire in quale direzione mercato Sta andando.Tuttavia, spesso è impossibile prevedere a scorta Si sposterà su o giù.e Commerciante Il broker commette sempre un errore. Le turbolenze del mercato azionario a volte lasciano perplessi anche i professionisti. I fattori che influenzano la valutazione di un determinato titolo sono complessi.

molti Fondo comune I manager esperti vengono sconfitti dal mercato perché il trading non è una scienza.Sebbene alcuni agenti di borsa siano disposti a credere di aver padroneggiato la formula matematica per prevedere le azioni RestituzioneQueste formule si sono rivelate sbagliate nel lungo periodo, anche se a volte portano a successi a breve termine.

Mito 4: tutti gli agenti di borsa lavorano a New York City

Sebbene la posizione effettiva di Wall Street sia a New York City, e New York City sia ampiamente considerata la capitale finanziaria del mondo, gli agenti di cambio lavorano ovunque. Potrebbe esserci un ufficio commerciale nella città più vicina a te.E molto probabilmente scambi per la tua società di investimento o banca Lavoro a casa.

Mito 5: tutti gli agenti di borsa sono ricchi e felici

Potresti pensare che i professionisti finanziari che ottengono enormi bonus bevono sempre champagne e brindano a una vita migliore. In effetti, la vita di trader e broker è molto stressante.Il mercato azionario può Volatile, La transazione è veloce, causando pressione e qualsiasi forma di perdita può essere catastrofica. Non dimentichiamo le lunghe ore di lavoro, specialmente quando hanno iniziato la loro carriera. Quando si verifica una turbolenza nel mercato, può trasformarsi in turbolenza nella vita personale di broker e trader.

Sebbene una certa somma di denaro aumenti la felicità, ricchezza Non vi è alcuna garanzia di salute emotiva o fisica. Molte persone che lavorano nel settore finanziario si trovano in una posizione privilegiata in termini di status socio-economico, ma le loro esigenze professionali influenzeranno la loro felicità.nonostante Securities and Exchange Commission (SEC) D’accordo. In un articolo intitolato “Day Trading: The Dollar at Risk” pubblicato sul sito web della US Securities and Exchange Commission, ha sottolineato che “il day trading è un lavoro a tempo pieno stressante e costoso”.

Mito 6: tutti gli agenti di borsa provengono da famiglie benestanti

Molte persone pensano che tutti gli agenti di borsa abbiano Istruzione scolastica della Ivy League E provengono da una famiglia benestante con una relazione. La realtà è che se inizi come impiegato, potresti essere promosso alla posizione di trader. Inoltre, se hai una profonda conoscenza del mercato, puoi lavorare come agente di cambio senza una laurea.alcunialcuni

Ovviamente, un’istruzione scolastica della Ivy League, collegamenti industriali e membri della famiglia che stanno già lavorando a Wall Street daranno agli aspiranti agenti di cambio un chiaro vantaggio.Ma una volta che entri nella porta, il tuo Record di successos sarà il fattore più importante nel determinare quanto lontano andrai nella tua carriera.

Mito 7: gli agenti di borsa scommettono a caso

Wall Street non è come Las Vegas.Richiede molta conoscenza delle operazioni nazionali e internazionali economia Capace di analizzare e spiegare la complessità delle cose Mercato finanziarioBroker e trader non piazzano mai scommesse a piacimento. Tutto deve essere calcolato con attenzione e gli interessi del cliente devono essere tenuti presenti. I trader di successo fanno sempre previsioni basate sulla conoscenza e sull’esperienza passata.