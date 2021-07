7 modi per perdonare i debiti attraverso la scuola di specializzazione

Considerando la scuola di specializzazione?Sembra capirlo che cosa Non è abbastanza difficile da fare, è ancora più difficile capire come pagarlo. A seconda del corso, il costo dell’istruzione universitaria può essere vicino a sei cifre. Anche con borse di studio e borse di studio, gli studenti laureati spesso vivono di prestiti studenteschi. Sfortunatamente, dopo la laurea, i prestiti agli studenti possono essere difficili da gestire e i laureati spesso si rendono conto che è meglio evitarli del tutto.

Punti chiave Per completare la scuola di specializzazione senza accumulare debiti, prendi in considerazione un programma che offra assistenti alla ricerca o all’insegnamento o borse di studio.

Un altro modo per risparmiare è scegliere corsi brevi, come un anno e due anni, o corsi di scuola pubblica e scuola privata.

Trovare un lavoro prima della scuola di specializzazione o fare un lavoro part-time a scuola può anche aiutare a compensare il costo.

Come passare la scuola di specializzazione senza debiti

Che ci crediate o no, è possibile ottenere un’istruzione universitaria senza debiti. Ecco sette passaggi per aiutarti a superare la scuola di specializzazione senza debiti.

1. Cerca corsi con borse di ricerca o di insegnamento

A volte, la pubblicità di questi corsi non è buona, ma molte scuole private e pubbliche offrono questi corsi. Fondamentalmente, gli studenti tengono lezioni o conducono ricerche in cambio di un rimborso completo delle tasse scolastiche e di un’indennità di soggiorno. All’Università della California, Davis, questo compenso varia da $ 3.500 a $ 6.500 al mese, a seconda della fase del ricercatore o dell’assistente. Questi programmi sono adatti a maestri e medici. Candidati in più discipline.alcunialcuni

2. Borsa di studio eccellente

La scuola ha un forte interesse commerciale nell’attrarre e trattenere studenti eccezionali. Quando si ricerca un progetto, si prega di prestare attenzione alla disponibilità di borse di studio di merito. Se non riesci a trovare nulla sul sito web della scuola, chiama o invia un’e-mail all’ufficio ammissioni per chiedere informazioni. Anche se sei stato preso da una certa categoria, puoi comunque chiamare per chiedere se c’è una borsa di studio in sospeso. È importante capire se queste borse di studio sono rinnovabili.

3. Cerca un piano annuale

Questa è matematica di base. Per un master, il costo di un programma di un anno è la metà del costo di un programma di due anni e alla fine puoi ancora ottenere una laurea. Molti corsi di un anno sono molto convenienti e possono aiutarti a risparmiare un sacco di soldi.

4. Trova un lavoro part-time

Come tutti sappiamo, il termine “tirocinio” è spesso sinonimo di “stipendio basso”. Hai già una laurea, quindi puoi sfruttarla al meglio cercando un lavoro part-time. Considera uno stage solo se ti fornisce un compenso sufficiente o forti opportunità sociali.

5. Considera di frequentare una scuola pubblica

Non lasciarti ingannare: l’istruzione nelle scuole pubbliche non è economica, ma sono comunque molto più economiche delle scuole private.

6. Trova progetti di nicchia

La concorrenza per corsi come diritto e affari è feroce, quindi anche il finanziamento è competitivo. Se stai prendendo in considerazione la scuola di specializzazione e stai ricercando corsi, dai un’occhiata ai corsi di nicchia specifici per la tua area di interesse. Molte scuole rinomate hanno titoli professionali relativi a corsi professionali generali. Ricorda, in definitiva, il valore della tua laurea dipende dalla tua capacità di usarla. A seconda dei tuoi obiettivi di carriera, le lauree di nicchia possono essere molto popolari e possono persino distinguerti dai tuoi concorrenti.

7. Prima lavora, poi studia

Quando esci da scuola, il tuo stipendio sarà il più basso. In uno o due anni, concentrati sul risparmio per la scuola di specializzazione. Vivi nel modo più economico possibile e risparmia tutti i soldi. Entro un anno o due, questi risparmi aumenteranno. Infine, se ottieni una borsa di studio, lavori mentre sei nel campus o ottieni un assistente di insegnamento, potresti eventualmente lasciare il fondo per la scuola di specializzazione. Quindi, voilà, hai un anticipo per una nuova casa o una nuova auto.

Linea di fondo

Se stai andando a una scuola di specializzazione, è probabile che tu abbia una buona mente sulle spalle. Impara a usare la tua saggezza per trascorrere il college senza debiti. Sebbene questo percorso non sia facile, poter uscire liberamente dalla scuola ed essere pronti a intraprendere un grande percorso professionale, anche una laurea, senza appesantire i debiti è un vero vantaggio.