7 società di proprietà di Microsoft

Microsoft Corporation (Servizi finanziari Microsoft), una delle più grandi aziende tecnologiche del mondo, fondata da Bill Gates e Paul Allen in un garage ad Albuquerque, New Mexico nel 1975. Cinque anni dopo, Gates e Allen furono assunti per fornire il sistema operativo per il primo personal computer di IBM, e poi Microsoft lanciò nel 1985 l’ormai onnipresente prodotto software Windows. Nel 1986, la società ha raccolto 61 milioni di dollari attraverso un’offerta pubblica iniziale (Elencato) Viene chiamato “affare dell’anno” da alcuni analisti. Alla fine degli anni ’80, Microsoft divenne la più grande azienda mondiale di software per personal computer.

Le azioni della società con sede a Redmond, Washington, sono aumentate più di 100 volte nei dieci anni successivi alla sua IPO, ed è ora una delle più grandi società al mondo per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato di Microsoft è di circa 2,1 trilioni di dollari USA A partire dall’11 luglio 2021. La società ha annunciato un utile netto per l’anno fiscale 2020 di 44,3 miliardi di dollari USA e un fatturato di 143 miliardi di dollari USA (Vento e nuvole), al 30 giugno 2020.

Sebbene Microsoft fosse originariamente una società di software, ha ampliato il proprio ambito di attività a una vasta gamma di settori tecnologici. Con il software, L’azienda ora sta vendendo Attrezzature informatiche personali, infrastrutture e servizi di cloud computing, intelligenza artificiale (intelligenza artificiale), e altro ancora. La maggior parte dell’espansione di Microsoft è ottenuta attraverso una serie di acquisizioni grandi e piccole del valore di decine di miliardi di dollari.

Tuttavia, non tutte queste acquisizioni hanno avuto successo. Come parte di un tentativo di sviluppare Windows Phone per competere con l’iPhone di Apple e il sistema operativo per smartphone Android di Google, Microsoft ha acquisito Nokia nel 2014 per 7,2 miliardi di dollari. Ma questo accordo è stato un grave fallimento. Nell’estate del 2015, Microsoft ha dovuto cancellare i 7,6 miliardi di dollari relativi all’acquisizione e ha venduto il marchio a HMD Global, una sussidiaria di Taiwan Foxconn Technology Co., Ltd., per 350 milioni di dollari nel 2016. Windows Phone è stato interrotto.

L’espansione interna di Microsoft e l’espansione dell’acquisizione l’hanno anche resa soggetta a controllo normativo. Nel 2000, alla società è stato ordinato di dividersi in due parti dopo aver perso una causa antitrust statunitense. Sebbene la sentenza sia stata ribaltata, nel 2002 a Microsoft è stato ordinato di rispettare regole chiave per garantire condizioni di gioco tecnologiche più eque.

Ad oggi, continuano le critiche alle dimensioni e al dominio del mercato di Microsoft e di altre grandi aziende tecnologiche. Mentre i critici chiedono lo spin-off di grandi aziende tecnologiche come Amazon.Amazon), all’inizio del 2020, la Federal Trade Commission (Commissione federale del commercio) Ordinato Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet Inc. (Google) e Facebook Inc. (FB) Per fornire informazioni su ciascuna acquisizione completata tra il 1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2019.

Di seguito, dettagliamo le sei acquisizioni chiave di Microsoft, che illustrano in larga misura la strategia dell’azienda per entrare in nuove aree come social network, videogiochi, telecomunicazioni e pubblicità online. Studieremo anche la settima transazione, ovvero l’imminente acquisizione da parte di Microsoft di Nuance Communications Inc. (NUAN), fornitore leader di soluzioni di intelligenza artificiale conversazionale. Sei di queste transazioni si sono verificate nel 2010, che è al centro dell’indagine della FTC, e l’altra è avvenuta nel 2007. L’elenco seguente include anche una transazione software che si aggiunge all’attività tradizionale di Microsoft. Nella maggior parte dei casi, Microsoft non elencherà entrate o profitti per queste società.

Azienda LinkedIn

Tipo di attività: sito di social network professionale

Prezzo di acquisto: 27 miliardi di dollari USA

Data di acquisizione: 8 dicembre 2016 (completato)

Fatturato annuale (anno fiscale 2019): $ 8,1 miliardi

LinkedIn è un sito web di social media aziendale che si concentra sull’aiutare le persone a coltivare reti professionali.È stato fondato nel 2002 ed è diventato redditizio in cinque anni. Dal 2007 al 2011, l’anno in cui è stata quotata in borsa, i soci della società sono passati da 15 milioni a oltre 100 milioni. Nel 2016 LinkedIn è stato acquisito da Microsoft e l’anno successivo contava più di 500 milioni di membri in circa 200 paesi.

Microsoft ha adottato un approccio abbastanza non interferente in questa acquisizione, consentendo a LinkedIn di mantenere il suo marchio e la sua cultura principali, inizialmente anche il suo allora CEO Jeff Weiner. LinkedIn fornisce principalmente una preziosa piattaforma di social media e uno strumento di reclutamento per Microsoft per guadagnare entrate attraverso i membri senior. Ma porta anche entrate commerciali dal cloud a Microsoft attraverso l’attività commerciale di LinkedIn.

Skype Technology SARL

Tipo di attività: applicazione per telecomunicazioni

Prezzo di acquisto: 8,5 miliardi di dollari USA

Data di acquisizione: 10 maggio 2011 (annunciata)

Skype Technologies ha attualmente sede in Lussemburgo ed è stata fondata nel 2003 dallo svedese Niklas Zennström e dal danese Janus Friis. Skype è diventato uno dei primi casi di successo nel campo del protocollo vocale Internet (telefono in linea), una tecnologia di comunicazione che consente agli utenti di interagire tramite audio tramite una connessione Internet anziché una connessione analogica. Tra il 2005 e il 2010, gli utenti registrati dell’azienda sono passati da 50 milioni a oltre 600 milioni.

Da quando Microsoft ha acquisito Skype nel 2011, la casa madre ha integrato le sue funzioni con tecnologie come Xbox e dispositivi Windows, nonché piattaforme online come Outlook e Xbox Live.

GitHub

Tipo di attività: piattaforma di sviluppo software

Prezzo di acquisto: 7,5 miliardi di dollari USA

Data di acquisizione: 25 ottobre 2018 (completato)

GitHub è stata fondata nel 2007 quando Chris Wanstrath ha creato il primo “commit”, un termine usato per descrivere l’operazione di archiviazione della gerarchia e del contenuto dei file in un repository digitale. Da allora, GitHub è diventato un popolare repository di codifica open source e uno strumento di sviluppo per sviluppatori di software e grandi aziende.

Quando Microsoft lo ha acquisito nel 2018, GitHub aveva già 30 milioni di sviluppatori e ospitava più di 100 milioni di repository. Questa acquisizione dimostra l’attenzione di Microsoft sullo sviluppo open source e il suo obiettivo di accelerare l’utilizzo della piattaforma da parte degli sviluppatori e fornire a un nuovo pubblico più strumenti e servizi.

non lasciare

Tipo di attività: Studio di videogiochi

Prezzo di acquisto: 2,5 miliardi di dollari USA

Data di acquisizione: 15 settembre 2014 (annunciata)

Mojang è uno studio di videogiochi svedese, noto per aver prodotto il popolare gioco “Minecraft”, fondato nel 2009 da Markus “Notch” Persson. A maggio 2019, Minecraft ha venduto più di 176 milioni di copie, rendendolo uno dei giochi più venduti di tutti i tempi. La società è stata acquisita da Microsoft nel 2014. Oggi i giochi di Mojang possono essere eseguiti su piattaforme Windows e Xbox, iOS, Playstation e altre piattaforme. Microsoft ha utilizzato lo studio di gioco per una varietà di scopi, inclusa la progettazione di una versione educativa di Minecraft per le classi.

Quantità

Tipo di attività: piattaforma pubblicitaria online

Prezzo di acquisto: 6,3 miliardi di dollari USA

Data di acquisizione: 13 agosto 2007 (completato)

aQuantive è stata fondata nel 1997 e copre una serie di marchi che si concentrano sulla fornitura di servizi di marketing digitale, inclusi set di strumenti pubblicitari, servizi di consulenza, pianificazione e acquisto dei media. Microsoft ha acquisito la società nel 2007 nel tentativo di competere con Google nel mercato della pubblicità online. Ma come la transazione Nokia di cui sopra, questa acquisizione è un fallimento finanziario. Nel 2012, Microsoft ha svalutato il valore della sua attività pubblicitaria di $ 6,2 miliardi, il che dimostra che ha pagato un prezzo enorme per aQuantive.

Microsoft gestisce ancora l’attività pubblicitaria, ma si concentra sulla pubblicità di ricerca anziché sull’esperienza di aQuantive nella pubblicità display. La sua quota del 6,5% delle entrate pubblicitarie di ricerca negli Stati Uniti non è certamente paragonabile alla quota del 73,1% di Google.

ZeniMax Media Corporation

Tipo di attività: editore di giochi elettronici

Prezzo di acquisto: 7,5 miliardi di dollari in contanti

Data di acquisizione: 21 settembre 2020 (annunciata); 9 marzo 2021 (completato)

Fondata nel 1999, ZeniMax Media è un editore di videogiochi che crea e pubblica contenuti originali di intrattenimento interattivo per console, PC e dispositivi mobili. È la società madre di Bethesda Softworks, che è stata fondata nel 1986 e ha costruito una buona reputazione nella sua storia pubblicando videogiochi pluripremiati. Alcuni dei franchise più venduti di ZeniMax includono The Elder Scrolls con ricadutaMicrosoft ha annunciato alla fine di settembre 2020 di aver accettato di acquisire ZeniMax per 7,5 miliardi di dollari, diventando così la più grande acquisizione di giochi di Microsoft fino ad oggi. L’acquisizione è stata completata nel marzo 2021 dopo essere stata approvata dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (Securities and Exchange Commission) E le agenzie di regolamentazione dell’UE. L’accordo aiuterà a rafforzare i prodotti Xbox Game Studios di Microsoft e ad aumentare la sua competitività con concorrenti giganti come le console PlayStation e il relativo produttore di giochi Sony.

Nuance Communications Inc. (in attesa di acquisizione)

Tipo di attività: soluzione di intelligenza artificiale conversazionale

Prezzo di acquisto: 19,7 miliardi di dollari in contanti

Data di acquisizione: 12 aprile 2021 (annunciata)

Fatturato annuale (anno fiscale 2020): $ 1,5 miliardi

Reddito netto annuale (anno fiscale 2020): $ 21,4 milioni

Nuance Communications è stata fondata nel 1992 come Visioneer Inc. La società ha cambiato nome in Nuance Communications nel 2005. Nuance è un fornitore leader di intelligenza artificiale conversazionale e intelligenza clinica basata su cloud per gli operatori sanitari. Fornisce software di riconoscimento vocale clinico basato sulla piattaforma cloud di Microsoft Azure. Nuance aiuta gli operatori sanitari a fornire documentazione clinica e fornisce loro strumenti per offrire una migliore esperienza al paziente. Il software di intelligenza artificiale conversazionale di Nuance è utilizzato anche da aziende al di fuori del settore sanitario. Microsoft ha annunciato di aver accettato di acquisire la società per 19,7 miliardi di dollari nell’aprile 2021. L’acquisizione in sospeso, che dovrebbe essere completata entro la fine del 2021, si basa sulla partnership tra Microsoft e Nuance annunciata per la prima volta nel 2019. Questo rappresenta anche l’ultimo passo nella strategia di Microsoft per fornire prodotti cloud specifici del settore.Ad esempio, il suo cloud sanitario Microsoft dovrebbe essere lanciato nel 2020 durante la crisi sanitaria COVID-19.

Diversità Microsoft e trasparenza sull’inclusione

