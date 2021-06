8 lavori ben pagati che richiedono una laurea di 2 anni

Se vuoi tornare a scuola, ma l’idea di una laurea quadriennale non si adatta ai tuoi limiti di tempo o di budget, allora molti lavori ben pagati richiedono solo una laurea biennale. Questi corsi di due anni sono spesso indicati come titoli associati. Se vuoi fare un sacco di soldi, considera di investire il tuo tempo in queste opzioni di carriera ben pagate che richiedono solo una laurea di due anni.

Infermiere diplomato

Sebbene i requisiti di tempo per i corsi infermieristici possano variare, molti corsi infermieristici di due anni possono portare a lavori ben retribuiti. Uno degli aspetti migliori dell’assistenza infermieristica è che offre molte opportunità di crescita.Anche questa professione è abbastanza stabile recessione economicaA partire da giugno 2021, lo stipendio medio annuo delle persone impegnate in questa occupazione è di circa $ 63.000 o più.

ingegnere

Le persone con buone capacità matematiche e scientifiche possono scegliere di diventare ingegneri e tecnici. Ci sono una varietà di major di ingegneria tra cui scegliere. Il reddito annuo dell’ingegneria industriale e del personale tecnico è di circa 45.000 dollari USA, mentre il reddito annuo dell’ingegneria ambientale e del personale tecnico è di circa 48.000 dollari USA. Lo stipendio annuo del personale tecnico e di ingegneria elettrica dovrebbe essere di circa 56.000 dollari USA, mentre lo stipendio annuo del personale tecnico e di ingegneria aerospaziale potrebbe essere più alto, circa 54.000 dollari l’anno.

Igienista dentale

Sebbene richieda solo una laurea biennale, questa professione di solito richiede ai lavoratori di ottenere una licenza o una certificazione oltre ai requisiti educativi. Nonostante le barriere aggiuntive, il reddito professionale degli igienisti dentali è buono. Il reddito medio annuo degli igienisti dentali è superiore a 74.000 dollari USA e alcuni operatori sanitari hanno un reddito annuo superiore a 90.000 dollari USA. Si prevede che la domanda di operatori sanitari aumenterà in futuro.

Specialista del supporto informatico

Nel mondo high-tech di oggi, la conoscenza professionale dei computer e delle tecnologie correlate può far guadagnare stipendi elevati. Il programma specialistico di supporto informatico di due anni può supportare tutte le carriere, dalla sicurezza IT o di rete al supporto informatico e alle posizioni di tipo help desk. Il reddito annuo di questi lavori è spesso compreso tra US $ 32.000 e US $ 58.000. Di solito hanno l’ulteriore vantaggio di orari flessibili o la possibilità di lavorare in remoto.

assistente legale

I bravi avvocati si affidano a bravi paralegali per fornire supporto amministrativo. Sebbene il reddito dei paralegali nella loro carriera non sia buono come quello degli avvocati, considerando che questa professione richiede solo una piccola quantità di istruzione, possono comunque ottenere uno stipendio elevato. Lo stipendio medio annuo delle persone che lavorano in questo campo è di circa US $ 46.000.

Tecnici di diagnostica per immagini e radiografie

Si prevede che le prospettive di lavoro aumenteranno nei prossimi anni, il che è una buona notizia per coloro che desiderano lavorare in campo medico invece di rimanere a lungo a scuola. Il personale di diagnostica per immagini medico e i tecnici di raggi X possono lavorare in cliniche, ospedali o laboratori, utilizzando la tecnologia di imaging per assistere nella diagnosi dei problemi medici. Lo stipendio annuo è di circa $ 66.000.

Designer di siti internet

Se hai una mente creativa e un forte Abilità tecniche, Grafica o web design possono essere una buona scelta di carriera. Le aziende hanno sempre bisogno di designer di talento per modificare o creare siti Web e questa scelta di carriera offre anche un grande potenziale per i dipendenti per avviare la propria attività. Secondo PayScale, lo stipendio medio annuo di un designer di siti Web può essere di circa $ 51.000, ma se sei un lavoratore autonomo o un libero professionista, non esiste un limite massimo.

Assistente di fisioterapia

Il campo medico è sempre stato una scelta di carriera abbastanza stabile e la fisioterapia non fa eccezione. Il lavoro in quest’area è decisamente in aumento, soprattutto perché la popolazione continua ad invecchiare e la domanda di fisioterapia aumenta. In media, gli individui in questo campo possono guadagnare più di $ 54.000 all’anno.

Linea di fondo

Non c’è dubbio che qualsiasi istruzione non andrà sprecata, quindi che tu scelga una laurea quadriennale o decidi di investire solo due anni, le persone che vanno all’università spesso hanno più Potenziale di profitto Di quelli che non lo fanno. A volte, ci vuole solo una laurea di due anni per ottenere un lavoro ben retribuito… forse uno stipendio più alto di alcuni programmi quadriennali. I datori di lavoro in settori con una domanda particolarmente elevata possono persino fornire incentivi a coloro che completano i loro programmi di istruzione per consentire loro di lavorare sul campo.Questi incentivi possono assumere le seguenti forme Sconto sulle tasse scolastiche o detrazione fiscale.

Fai i compiti prima di tornare a scuola e comprendi le prospettive del settore che stai considerando.