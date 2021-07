8 modi in cui le aziende scrivono libri

Ogni azienda manipola i propri numeri in una certa misura per garantire un budget equilibrato, i dirigenti ricevono bonus e gli investitori continuano a fornire finanziamenti. Questo tipo di contabilità creativa non è una novità.Tuttavia, fattori come l’avidità, la disperazione, l’immoralità e la scarsa capacità di giudizio possono indurre alcuni dirigenti ad attraversare il confine ed entrare direttamente Frode aziendale.

Enron, Adelphia e WorldCom sono esempi estremi di aziende che affermano di avere miliardi di dollari in attività, ma queste risorse semplicemente non esistono. Sono un’eccezione alla regola. Regolamenti come il Sarbanes-Oxley Act del 2002 controllano in larga misura le società ribelli.L’Act è una pratica finanziaria commerciale e un controllo finanziario interno delle società quotate.E le procedure di revisione dei rapporti finanziari per effettuare una riforma completa delle leggi federali.

Tuttavia, gli investitori dovrebbero ancora sapere come riconoscere i segnali di allarme di base delle false dichiarazioni.Sebbene i dettagli siano solitamente nascosti, anche ai contabili, ci sono bandiere rosse nei rendiconti finanziari Può indicare l’uso di metodi operativi.

Alcune aziende manipolano le loro pratiche contabili per dipingere un quadro migliore della loro situazione finanziaria. Le ragioni di ciò includono l’offerta di bonus più elevati ai dirigenti o l’attrazione di investitori.

1. Accelera le entrate

Un modo per accelerare le entrate consiste nel registrare un pagamento una tantum come vendite correnti quando il servizio è stato effettivamente fornito per molti anni. Ad esempio, un fornitore di servizi software può ricevere un pagamento anticipato per un contratto di servizio di quattro anni, ma registrare il pagamento completo come vendite durante il periodo di pagamento. Il metodo corretto e più accurato consiste nell’ammortizzare il ricavo durante l’intero ciclo di vita del contratto di servizio.

La seconda strategia di accelerazione dei ricavi si chiama “Riempimento canale. “Qui, il produttore invia un gran numero di spedizioni al distributore alla fine di un trimestre e registra la spedizione come vendita. Ma il distributore ha il diritto di restituire qualsiasi merce invenduta. Perché la merce può essere restituita e non è garantita come merce. Le vendite non sono garantite. , Il produttore deve classificare il prodotto come inventario fino a quando il distributore non vende il prodotto.

2. Costi di ritardo

AOL si sentiva in colpa per aver ritardato la spesa quando ha distribuito per la prima volta il suo CD di installazione nei primi anni ’90. AOL vede questa attività di marketing come un investimento a lungo termine e capitalizza il costo, ovvero trasferisce il costo dal conto economico allo stato patrimoniale, dove l’attività verrà spesa in pochi anni. Un approccio più conservativo (e appropriato) consiste nell’utilizzare il costo durante la spedizione del CD come spesa.

3. Spese pre-fusione accelerate

Può sembrare controintuitivo, ma prima che la fusione sia completata, la società acquisita pagherà, forse anticipatamente, quanto più possibile. Quindi, dopo la fusione, il tasso di crescita dell’utile per azione (EPS) dell’entità combinata sarà superiore a quello degli ultimi trimestri. Inoltre, la società sarà stata inclusa nelle spese del periodo precedente.

4. Spese non ricorrenti

Considerando gli eventi straordinari, le spese non ricorrenti sono Addebito una tantum Progettato per aiutare gli investitori ad analizzare meglio le prestazioni delle operazioni continue. Tuttavia, alcune aziende li utilizzano ogni anno. Poi, qualche trimestre dopo, “scoprirono” di tenere troppo e rimettevano in reddito una somma di denaro (vedi strategia successiva).

5. Altre entrate o spese

Altre entrate o uscite è una categoria che può nascondere molti mali. Qui, la società riserva eventuali riserve “in eccesso” da spese precedenti (non ricorrenti o meno). Altre entrate o spese sono anche luoghi in cui l’azienda può nascondere altre spese compensandole con altre entrate appena scoperte. Altre fonti di reddito includono la vendita di attrezzature o investimenti.

6. Piano pensionistico

Se un’azienda ha un chiaro Piano di benessere, Può usufruire del piano. Le aziende possono aumentare le entrate riducendo i costi del programma. Se il tasso di crescita degli investimenti pianificato supera le ipotesi della società, la società può registrare questi guadagni come reddito. Alla fine degli anni ’90, alcune grandi aziende, alcune delle quali erano azioni blue chip, hanno adottato questa tecnologia.

7. Voci fuori bilancio

La società può creare filiali indipendenti per sostenere le passività o le spese sostenute che la società madre non vuole divulgare. Se queste filiali sono costituite come entità legali separate e non sono interamente di proprietà della società madre, non devono essere registrate nel bilancio della società madre e la società può nasconderlo agli investitori.

8. Locazione sintetica

Un tipo Leasing completo Ad esempio, può essere utilizzato per evitare che il costo della nuova costruzione compaia nel bilancio dell’azienda. In effetti, il leasing globale consente alle aziende di affittare i beni a se stesse. Funziona come segue: una società veicolo costituita dalla società madre acquista beni e poi li dà in locazione alla società madre. Pertanto, le attività della società veicolo sono esposte nello stato patrimoniale, il leasing è considerato un leasing di capitale e le spese di ammortamento sono detratte dal suo reddito. Tuttavia, l’attività non figurava nel bilancio della capogruppo. La capogruppo tratta invece il leasing come un leasing operativo e riceve sgravi fiscali sui pagamenti a conto economico. Non viene inoltre rivelato che alla fine del contratto di locazione, la società madre è obbligata ad acquistare l’edificio, una passività enorme che non si vede da nessuna parte in bilancio.

Linea di fondo

Nonostante una serie di riforme e normative, di tanto in tanto si verificano ancora comportamenti scorretti da parte delle imprese.Trova gli oggetti nascosti dell’azienda Bilancio d’esercizio È un segnale di avvertimento di manipolazione del profitto. Ciò non significa che la società stia sicuramente facendo la contabilità, ma potrebbe valere la pena scavare più a fondo prima di investire.