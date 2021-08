8 motivi per amare gli ETF sui dividendi mensili

dividendi Fondo quotato in borsa (ETF) sta diventando sempre più popolare, soprattutto tra gli investitori alla ricerca di rendimenti elevati Prodotto Il loro portafoglio di investimenti è più stabile.Come le azioni e molti fondi comuni di investimento, la maggior parte degli ETF paga dividendi Trimestrale-una volta ogni tre mesi. Tuttavia, possono essere forniti anche ETF che forniscono rendimenti da dividendi mensili.

I dividendi mensili possono essere più convenienti da gestire flusso monetario E aiuta a pianificare con flussi di entrate prevedibili.Inoltre, questi prodotti forniscono un totale maggiore Restituzione, Se il dividendo mensile viene reinvestito.

Ambito di scelta e rischi

Fortunatamente, le principali società tra cui State Street Global Advisors, Vanguard Group e BlackRock, Inc. forniscono un gran numero di fondi ETF con dividendi mensili. Tuttavia, ci sono anche alcune società più piccole, come Global X Funds, che hanno aumentato la loro presenza nel campo degli ETF.Questi prodotti di investimento sono quasi nomi familiari, incluso il famoso ragno SPDR e iShares Prodotto.

Prima che gli investitori si innamorino troppo di questi prodotti, devono fare il loro lavoro diligenza dovuta E rivedi le commissioni e i rischi degli ETF. Sebbene guadagnare dividendi ogni mese sembri interessante, gli investitori devono compensare i loro guadagni con le spese di detenzione.

I gestori di fondi a volte offrono alti rendimenti a due cifre che non possono sostenere per attirare investitori che altrimenti li ignorerebbero.È importante prestare attenzione Rapporto di spesa,stesso. Ricorda, meno soldi vanno nelle tasche del manager, meglio è. Alcuni fondi possono utilizzare la leva finanziaria per restituire i loro rendimenti elevati, il che potrebbe non adattarsi alla tolleranza al rischio di tutti gli investitori.

Il seguente elenco di fondi negoziati in borsa non appare in alcun ordine particolare ed è fornito solo come esempio di fondi appartenenti alla categoria ETF che paga dividendi mensili.

ETF Global X SuperDividend

Patrimonio netto al 29 luglio 21: 955 milioni di dollari

955 milioni di dollari Tasso di spesa totale: 0,59%

0,59% Produzione (12 mesi): 7,26 %

% Prezzi il 29 e 21 luglio: 13,38 USD

Super dividendo globale X (SDIV) Monitoraggio fondi indice 100 parti uguali ponderato Una società che si colloca tra i più alti pagatori di dividendi al mondo: questa strategia ha ottenuto l’elogio dei media finanziari.

Il fondo comprende Azioni ordinarie, Trust di investimento immobiliare (REIT) e Master in accomandita semplice (MLP) Il rendimento più elevato deve essere combinato con una volatilità inferiore alla media per essere incluso nell’indice. Il fondo ha distribuito dividendi mensili per più di otto anni.

Alcune delle principali partecipazioni del fondo sono:

Yanzhou Coal Mine Company

Fortescue Metal Group

Prodotti di consumo Electra

Iron Mountain Company

Global X SuperDividend US ETF

Patrimonio netto al 29 luglio 21: $ 677 milioni

$ 677 milioni Tasso di spesa totale: 0,45%

0,45% Produzione (12 mesi): 5.88 %

% Prezzi il 29 e 21 luglio: 19,95 USD

Global X US SuperDividend è stato istituito nel 2013 (DIV) Il fondo si concentra su cestino Titoli a bassa volatilità e ad alto rendimento.L’obiettivo è monitorare la performance di 50 azioni ordinarie equi ponderate, MLP e REIT negli Stati Uniti

I titoli dell’indice sono tra i titoli con i rendimenti più elevati negli Stati Uniti e la loro volatilità relativa è inferiore a quella del mercato. Per gli investitori che vogliono dominare veramente le azioni globali ad alto rendimento, è una combinazione perfetta per SDVI.

Le azioni detenute dal fondo comprendono:

Cubo

Holly Energy Partners LLC

Iron Mountain Company

Stoccaggio pubblico

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF

Patrimonio netto al 30 luglio 21: $ 3,1 miliardi

$ 3,1 miliardi Tasso di spesa totale: 0,30%

0,30% Produzione (12 mesi): 3.86 %

% Prezzi del 30 e 21 luglio: 43.70 USD

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) Cerca titoli che pagano dividendi elevati e bassa volatilità. Investe il 90% del proprio patrimonio in azioni ordinarie di società quotate nell’indice S&P 500 Low Volatility High Dividend. Il fondo si concentra sulla difesa dei consumatori e sui servizi di pubblica utilità. La detenzione comprende:

Iron Mountain Company

Altria Group

Exxon Mobil Corporation

Compagnia telefonica e telegrafica americana

WisdomTree U.S. High Dividend Fund

Patrimonio netto al 30 luglio 21: 805 milioni di dollari USA

805 milioni di dollari USA Tasso di spesa totale: 0,38%

0,38% Tasso di rendimento medio annuo a 10 anni: 10,40 %

% Prezzi del 30 e 21 luglio: 78,80 USD

WisdomTree U.S. High Dividend Fund (Dipartimento di Sicurezza Nazionale) Imitando l’indice ad alto dividendo WisdomTree, a Indice ponderato fondamentale In primo piano nelle classifiche delle aziende Rendimento da dividendo e Volume medio giornaliero degli scambi Almeno 200 milioni di dollari USA.

Le partecipazioni del fondo sono in buone condizioni Diversificazione In settori quali immobiliare, sanità, servizi pubblici, IT e beni di prima necessità. Le partecipazioni principali includono:

Comunicazioni Verizon

Pfizer

Compagnia telefonica e telegrafica americana

Coca-Cola Company

Invesco Priority ETF

Patrimonio netto al 30 luglio 21: $ 7,3 miliardi

$ 7,3 miliardi Tasso di spesa totale: 0,52%

0,52% Produzione (12 mesi): 14.04 %

% Prezzi del 30 e 21 luglio: 15.23 USD

Fondo prioritario Invesco (PGX) È un altro ETF su azioni privilegiate che viene consegnato in base agli utili. L’obiettivo di PGX è replicare la performance e il rendimento dell’indice dei titoli privilegiati a tasso fisso ICE BofAML Core Plus.Il suo portafoglio contiene più di 200 azioni privilegiate con pesi elevati Settore finanziarioLa maggior parte degli investimenti sono in asset con rating BBB. Alcuni di questi investimenti includono:

Citigroup

JPMorgan Chase & Co

banca FuGuo

Banca d’America

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Patrimonio netto al 30 luglio 21: $ 444 milioni

$ 444 milioni Tasso di spesa totale: 1,24%

1,24% Produzione (12 mesi): 65,35 %

% Prezzi del 30 e 21 luglio: 20.31 USD

Basato su uno dei prestigiosi Keefe, Bruyette & Woods Nasdaq Invesco KBW High Dividend Yield Financial Portfolio ETF (KBWD) L’elevato rendimento da dividendi del fondo è piuttosto interessante. KBWD ha un peso elevato sulle società finanziarie quotate (almeno il 90%) e queste società dovrebbero avere prestazioni migliori in un contesto di tassi di interesse in aumento.

La detenzione comprende:

Capitale dell’isola delle orchidee

Chimera Investment Corporation

ARMOR Fondo di investimento immobiliare residenziale

TCG BDC Inc

iShares Preferred Stock and Income Securities ETF

Patrimonio netto al 30 luglio 21: 19,6 miliardi di dollari

19,6 miliardi di dollari Tasso di spesa totale: 0,46%

0,46% Produzione (12 mesi): 19.10 %

% Prezzi del 30 e 21 luglio: 39,42 USD

iShares Preferred Stock and Income Securities ETF (PFF) È un’opzione praticabile per gli investitori che cercano rendimenti elevati. PFF mira a riflettere la performance e il rendimento dello Standard & Poor’s US Preferred Stock Index. Il portafoglio di investimento è molto diversificato, senza titoli che pesano più del 2,14%. Tuttavia, tende a supportare banche, finanza diversificata e servizi pubblici. Alcune importanti partecipazioni includono:

Broadcom

banca FuGuo

Banca d’America

Azienda pioniera

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Patrimonio netto al 30 luglio 21: $ 30,5 miliardi

$ 30,5 miliardi Tasso di spesa totale: 0,16%

0,16% Tasso di rendimento medio annuo a 10 anni: 13,33%

13,33% Prezzi del 30 e 21 luglio: 349,48 USD

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (cielo) Non fornisce il più alto tasso di rendimento, ma gli investitori ne preferiscono alcuni Apprezzamento del capitale Il loro potenziale di reddito può trovare attraente il loro portafoglio di investimenti.Il fondo è stato lanciato nel gennaio 1998 (rendendolo uno dei più antichi ETF esistenti) ed è uno dei pochi direttamente coinvolti Dow Jones Industrial Average (DJIA)——È il nonno dell’indice azionario, composto da 30 bluest chip blu società. Le sue partecipazioni includono:

Gruppo Goldman Sachs

UnitedHealth Group

Deposito a domicilio

Boeing

Linea di fondo

Gli ETF ad alto dividendo forniscono un modo semplice ed economico per aggiungere ulteriori fonti di reddito ai portafogli di pensionati e nuovi investitori. Come sempre, è importante condurre la due diligence su qualsiasi fondo prima di investire i tuoi sudati guadagni.