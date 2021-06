9 motivi per rifiutare il credito

Con carta di credito e Linea di credito (LOC) Indipendentemente dal fatto che tu abbia abbastanza denaro per pagare, è diventata una pratica comune ottenere ciò che vuoi immediatamente. Ci sono molte scuse popolari per convincerti che tale gratificazione istantanea è accettabile.Non è difficile capire perché Siamo diventati un paese debitore.

Sia che tu abbia bisogno di una spinta delicata per rimetterti in carreggiata o di conoscenze di base per evitare problemi, ecco nove modi per convincerti a non fare affidamento sul credito quando non puoi pagare in contanti.

Punti chiave L’utilizzo di una carta di credito invece di pagare pagamenti mensili può danneggiare il tuo credito.

Quando non hai denaro da pagare in futuro, i principali svantaggi dell’utilizzo del credito, ad eccezione dell’alto costo degli interessi, includono danni al credito, relazioni tese tra familiari e amici e, infine, bancarotta.

Il modo migliore per evitare commissioni e interessi sulle carte di credito è non spendere soldi finché non hai risparmiato abbastanza denaro per coprire il costo dell’acquisto.

1. Il credito ostacola l’autocontrollo

Nella migliore delle ipotesi, la riluttanza a esercitare l’autocontrollo quando si tratta di soldi può privarti della tua sicurezza finanziaria. Nel peggiore dei casi, gli atteggiamenti di acquisto impulsivi possono influenzare negativamente altri aspetti della tua vita, tra cui l’autostima, l’abuso di sostanze e le relazioni. Sì, la moderazione può essere difficile e noiosa, ma offre anche molti premi e vantaggi, come la capacità di raggiungere obiettivi finanziari, come l’acquisto di una casa.

2. Questo potrebbe significare che non hai budget

Se non hai un budget, è facile dimenticare che addebitare una tazza di caffè e un nuovo libro qui si sommeranno entro un mese e ti causeranno problemi.Per molte persone, a bilancio È un buon strumento per controllare la spesa.

Se non hai, Il budget è più facile di quanto pensiIl budget può essere semplice come fare un elenco, mostrando quanti soldi hai guadagnato in un mese e poi la spesa totale. Il saldo residuo ti dirà quanto puoi spendere.

3. L’interesse è molto costoso

La ragione per cui l’autocontrollo è così importante dal punto di vista finanziario non è una cosa morale o spirituale, ma una cosa pratica. Tassi di interesse elevati sulle carte di credito, Il che renderà il tuo acquisto più costoso.

Ad esempio, se usi una carta di credito con un tasso di interesse del 18% per acquistare qualcosa per $ 1.000 e paghi un pagamento mensile minimo, finirai per pagare $ 175 di interessi dopo un anno, ma devi ancora $ 946 per l’acquisto Denaro.

Se non hai i soldi per pagare qualcosa in contanti in primo luogo, potresti non voler renderlo più costoso aggiungendo interessi al prezzo.

4. I saldi non pagati faranno aumentare i tassi di interesse

Peggio, fantastico Tasso d’interesse annuale (APR) Pensi che la tua carta di credito possa avere? Tasso di introduzione, Se il saldo non viene pagato per intero, può aumentare. Questo è il motivo per cui il TAEG dell’8% può facilmente salire al 29% in un batter d’occhio.

“Ma questo non mi accadrà mai”, potresti dire. “Non appena arriva il giorno di paga, pagherò il mio saldo per intero.” Potresti avere le migliori intenzioni, ma è facile farti deragliare a causa di spese impreviste come le riparazioni dell’auto.

5. I punteggi di credito negativi hanno un grande impatto

Se il saldo della carta di credito non viene pagato, il tuo Punteggio di credito Inizierà a diminuire e la bolletta dell’assicurazione potrebbe aumentare inaspettatamente. Le compagnie di assicurazione che controllano i punteggi di credito durante il calcolo dei premi possono presumere che se non puoi pagare le bollette, potresti far fallire le riparazioni della tua auto o della tua casa, o potresti essere una persona irresponsabile, il che ti espone a un rischio più elevato.

Punteggio di credito scadente Causa anche altri problemiAlcuni datori di lavoro corrono Controllo del Crédito Se il tuo punteggio è troppo basso, potresti non essere assunto.Il tuo punteggio di credito è particolarmente importante quando effettui un acquisto o un acquisto rifinanziare La casa, perché prima determinerà il tuo tasso di interesse ipotecario e se hai diritto a un mutuo.

6. Le cattive abitudini possono mettere in pericolo le tue relazioni

La ricerca mostra che le coppie e le famiglie Lotta per soldi Più di ogni altro argomento, e quando non basta, può essere un argomento particolarmente delicato. Pertanto, il più a lungo possibile, le coppie e le famiglie dovrebbero formulare congiuntamente budget e autodisciplina finanziaria.

7. Il finanziamento porta a maggiori spese

Molte persone spendono più soldi per articoli non necessari o troppo costosi quando pagano con carta di credito invece che in contanti. Questo è psicologico, perché se firmi una ricevuta e non devi nemmeno pensare di pagare per un mese, allora l’acquisto di un laptop o uno smartphone da $ 1.000 non sembra cambiarti la vita.

D’altra parte, se paghi in contanti, puoi sentire la banconota da $ 100 lasciare la tua mano in prima persona, permettendoti di capire meglio il prezzo di questi articoli e quanti soldi sono rimasti nel tuo portafoglio leggero. In misura minore, questo vale anche se paghi con assegno e registri immediatamente l’acquisto nel libretto degli assegni per mostrare l’impatto sul saldo del tuo conto.

8. Può causare il fallimento

Se fai alcuni acquisti folli senza pianificare di ripagarli, o se il tuo piano fallisce a causa della disoccupazione o delle spese mediche, potresti ritrovarti pesantemente indebitato.dichiarare Fallimento Rovinerà la tua storia creditizia per un massimo di anni 10. Quando il rapporto scompare, devi ristabilire un buon credito.

9. Eroderà la tua pace interiore

Se non hai debiti, non devi preoccuparti di tasse in ritardo, interessi, tasse annuali o Supera il limite costo. Il modo migliore per essere gentili con te stesso è risparmiare e comprare quando puoi davvero permettertelo. La tranquillità che deriva dal non finanziare l’acquisto è come regalarsi due volte.

Linea di fondo

Il credito funziona bene quando il saldo viene pagato ogni mese, ma può essere catastrofico se viene gestito male. La comodità, la protezione e i vantaggi offerti dalle carte di credito le rendono strumenti finanziari convenienti, ma considera i rischi prima di metterti nei guai.