A causa dei timori di una pandemia, i mercati asiatici sono tornati indietro nel commercio lento

TOKYO-Mentre continuano le preoccupazioni per un’impennata delle infezioni da COVID-19 nei principali mercati regionali come il Giappone, i mercati azionari asiatici sono stati per lo più più bassi nella lentezza degli scambi martedì.

Il numero di casi di coronavirus segnalati in Giappone ha recentemente raggiunto un livello record. Il Giappone è uno dei Paesi più colpiti dell’Asia. L’emergenza governativa è stata estesa al 12 settembre.Rispetto ad altri paesi sviluppati, la promozione del vaccino in Giappone è iniziata lentamente ed è stato scoperto per caso di recente Inquinanti trovati Nella fornitura di vaccini di Moderna è stata forzata una sospensione di oltre 1,6 milioni di dosi. Più tardi questa settimana, gli investitori globali presteranno attenzione a diversi importanti rapporti economici negli Stati Uniti, tra cui il rapporto sulla fiducia dei consumatori di martedì e il sondaggio mensile sull’occupazione del Dipartimento del lavoro di venerdì, attentamente seguito. Entrambi possono aiutare gli investitori a valutare meglio il percorso della ripresa economica degli Stati Uniti, che influenzerà anche le economie asiatiche e la resistenza all’aumento dei casi di virus a causa della variante delta più contagiosa. Lunedì a Wall Street, l’aumento di diversi grandi titoli tecnologici ha contribuito a far salire l’indice S&P 500

Arpione,

+0,43%

E l’indice composito Nasdaq

Confrontare,

+0,90%

Crea un nuovo record.L’indice Standard & Poor’s 500 è salito del 19,42, o dello 0,4%, per chiudere a 4.528,79.

giù,

-0,16%

L’indice Nasdaq Composite è sceso di 55,96 punti, o 0,2%, a 35.399,84 e l’indice Nasdaq Composite è salito di 136,39 punti, o 0,9%, a 15.265,89. Mentre l’impatto completo dell’uragano Ida è ancora in fase di valutazione, i prezzi dell’energia sono saliti e diminuiti. La tempesta può causare perdite alle industrie energetiche, chimiche e navali che hanno importanti hub lungo il Golfo del Messico, ma finché non si prevede che le perdite aumentino bruscamente e le raffinerie non vengano chiuse, l’impatto sull’economia globale degli Stati Uniti dovrebbe essere moderato. Gli economisti consigliano di estenderlo. Benchmark petrolio greggio USA

CLV21,

-0,48%

È sceso di 32 centesimi a 68,89 dollari al barile.greggio Brent

BRNV21,

-0,40%,

Secondo gli standard internazionali, è sceso di 41 centesimi a 73,00 dollari al barile. Nelle transazioni valutarie, il dollaro USA

dollaro USA contro yen giapponese,

-0,05%

È sceso da 109,92 yen a 109,86 yen.

