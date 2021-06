A causa del rischio di ulteriori blocchi, la Grecia fatica a trovare lavoratori turistici

Dopo aver lavorato all’estero per dieci anni, lo chef Nikolas Tsimidakis (Nikolas Tsimidakis) è tornato da Dubai l’anno scorso, sperando che la Grecia si riprenderà alla fine dalla pandemia e che l’ondata del turismo mediterraneo gli permetterà di trovare un buon lavoro.

Come molte persone, era deluso. Poiché il nuovo blocco ha ritardato la riapertura della Grecia e l’inizio della stagione turistica, Tsimi Dakis ha lavorato duramente per trovare posti di lavoro che potessero fornire sicurezza e salari dignitosi. Dopo aver trovato un lavoro ben pagato ad Abu Dhabi, decise a malincuore di tornare nella regione del Golfo.

“Ne ho due [job] fornire[in Greece]… Ma nessuno può dirmi quando aprirà l’hotel o per quanto tempo sarà aperto”, ha detto Zimidakis.

Decisioni come la sua spiegano perché la Grecia si trova ora ad affrontare una carenza di manodopera nel settore del turismo. Il settore di solito rappresenta un quinto della produzione economica, ma sta faticando a prepararsi per l’estate importante, poiché i potenziali candidati per lavori in ristoranti e bar sono ostacolati dal rischio di chiudere le attività sotto le nuove restrizioni di Covid-19.

Data l’importanza fondamentale dell’industria del turismo per l’economia, questo problema potrebbe ostacolare seriamente la ripresa del paese dalla pandemia. “Questa è la prima volta che affrontiamo una tale carenza nel settore”, ha affermato George Kavathas, presidente della Federazione dei ristoranti greci e delle industrie correlate.

Lo chef Nikolas Tsimidakis ha trovato lavoro ad Abu Dhabi perché le possibilità di impiego in Grecia sono troppo incerte © Nikolas Tsimidakis

Molti altri paesi, Come la Germania, Inoltre ha scoperto che con l’attenuarsi della pandemia, era difficile reclutare personale di bar e ristoranti. La differenza rispetto alla Grecia è la scala relativa e il peso economico del settore.

Di solito impiega più di 432.000 persone, pari al 10% della forza lavoro nazionale, quasi il doppio di quella spagnola. Pertanto, qualsiasi problema può avere un impatto sulla macroeconomia.

HSBC prevede che la ripresa complessiva del settore turistico guiderà la crescita economica della Grecia quest’anno di due punti percentuali.Il PIL dello scorso anno è sceso di oltre l’8%, pari a due terzi del totale.

Allo stesso tempo, il ministro delle finanze Christos Staikouras prevede che le entrate del turismo raggiungeranno gli 8 miliardi di euro nel 2021, meno della metà dei 18 miliardi di euro del 2019, ma più della pandemia di metà anno scorso.Le entrate del settore sono raddoppiate quando sono crollate a 4 miliardi di euro.

Ma gli economisti ora avvertono che, nonostante il tasso di disoccupazione del 16,5% in Grecia, il più alto dell’Unione europea, la carenza di manodopera potrebbe ostacolare la crescita economica e indebolire queste previsioni economiche e di reddito.

La spiaggia di Psarou a Mykonos si prepara per la stagione turistica estiva posticipata © Byron Smith/Getty Images

“I principali settori creano posti di lavoro… Nikos Vettas, direttore generale del think tank economico IOBE, ha affermato che industrie come il turismo, la vendita al dettaglio e l’intrattenimento stanno affrontando l’incertezza. “Non è chiaro quanto velocemente si riprenderanno. Al livello prima di Covid. ”

Hercules Zisimopoulos, proprietario di un bar, hotel e ristorante e capo di un gruppo turistico locale a Party Island, ha accusato il ripetuto ciclo di blocchi e l’allentamento delle restrizioni per impedire ai lavoratori di iniziare a ricostruire.

“L’anno scorso, la continua chiusura di ristoranti e bar ha creato molta incertezza e i dipendenti temevano che potremmo essere costretti a chiudere di nuovo”, ha affermato. “Ecco perché stanno cercando altri tipi di lavoro”, come un autista di consegna.

Ad aggravare il problema c’è l’eccesso di offerta di caffè, bar e ristoranti mediocri che non offrono prospettive di lavoro interessanti. Dopo la crisi finanziaria, l’industria alberghiera ha fornito un cuscinetto per molti disoccupati o persone poco qualificate.

Lo chef stellato Michelin Lefteris Lazarou sta lavorando per riempire la sua posizione di personale solitamente ambita al Varoulko, un ristorante del Pireo

Secondo i calcoli di Kavathas, fino al 92% di tutte le nuove attività aperte tra il 2010 e il 2020 sono nel settore alimentare e delle bevande, il che ha portato a una crisi di eccesso di offerta a lungo latente, che ha raggiunto il picco durante la pandemia.

“La gente pensa che sia una professione semplice, chiunque può aprire un bar, ma non è così”, ha detto Kavathas. “L’offerta supera la domanda… Poiché la qualità diminuisce e i profitti limitati sono condivisi da più persone, tutti ne risentiranno… Quello che vediamo ora è solo la punta dell’iceberg”.

Alcuni ristoratori hanno affermato che le politiche del governo per ridurre l’impatto economico del Covid-19 hanno aggravato il problema. Dal momento che non è stato permesso di riprendere i pasti al coperto, i sussidi sono ancora forniti ai dipendenti i cui ristoranti e bar sono chiusi.

Il ristoratore ha detto che molti lavoratori ora preferiscono vivere con un’indennità nazionale di 534 euro al mese, piuttosto che lavorare in ristoranti con uno stipendio mensile di circa 850 euro. Dall’inizio della pandemia, il programma di sussidi è costato al governo quasi 1 miliardo di euro.

Nektarios Nikolopoulos, proprietario di un ristorante e bar che vive ad Atene e Serifos, ha dichiarato: “Molte persone diventano compiacenti a causa dei benefici e non cercano lavoro”.

Altri vedono la carenza di dipendenti come un sintomo di un problema più ampio nel mercato del lavoro greco.

a livello nazionale Una crisi economica decennale Ciò ha portato a salari più bassi non recuperati, al più alto tasso di disoccupazione giovanile in Europa e all’immigrazione di molti lavoratori qualificati, come lo chef Tsimidakis.

Rispettati

Vitas ha affermato che la carenza di dipendenti è un “segno di disfunzione nel mercato del lavoro” e ha incolpato “troppe normative” per l'”inflessibilità” dell’occupazione in Grecia.

Allo stesso tempo, anche i locali più famosi della Grecia sono preoccupati.

Lo chef stellato Michelin Lefteris Lazarou ha affermato che quest’estate è la prima volta in 35 anni che il suo famoso ristorante Varoulko (situato sul lungomare del Pireo, alla periferia di Atene) ha difficoltà a riempire tutti i suoi 76 posti di personale, che di solito sono solo un veloce.

“Ogni anno, la mia casella di posta è piena di curriculum di persone che vogliono lavorare qui e non riesco a passarli”, ha detto. “Ora, non ne ho.”