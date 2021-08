A causa della carenza di chip che incidono sulle vendite e sui margini di profitto, il prezzo delle azioni di Inogen è crollato da record

Dopo che la società di contenitori portatili per ossigeno (POC) ha registrato profitti inaspettati e una sostanziale crescita dei ricavi nel secondo trimestre, giovedì il prezzo delle azioni di Inogen Inc. è crollato, ma ha avvertito che la carenza di semiconduttori potrebbe continuare a danneggiare le vendite e la redditività nel prossimo trimestre.

Il CEO Nabil Shabshab ha dichiarato che, dato il più alto tasso di vaccinazione per COVID-19 e la revoca delle restrizioni legate alla pandemia, “il desiderio di liquidità sta diventando sempre più forte”, la domanda di POC e prezzi è stata molto forte. Ma la continua carenza di chip sta mettendo sotto pressione l’offerta. Questi chip sono utilizzati in tutti i POC dell’azienda, incluse batterie e circuiti stampati. Maggiori informazioni sulla carenza di chip.

Shabshab ha affermato che il margine di profitto lordo in questo trimestre potrebbe risentirne perché “il costo per l’acquisto di questi chip da terze parti è aumentato in modo significativo nel terzo trimestre” e gli aumenti di prezzo non saranno implementati fino a due mesi dopo nel trimestre. Si aspetta che il “costo gonfiato” dei chip continui nel prossimo anno.

ShabShab ha dichiarato: “Sulla base della nostra valutazione e del feedback del settore, riteniamo che queste carenze di approvvigionamento possano continuare nel secondo trimestre del 2022”. “Anche se prevediamo che l’offerta sarà limitata durante questo periodo e non sarà in grado di soddisfare tutta la domanda dei clienti. per i nostri prodotti, ma abbiamo in programma di compensare parzialmente questi costi in aumento implementando aumenti di prezzo sui nostri prodotti prima del 1 settembre 2021.”

Un calo del 33,0% nel trading di mezzogiorno è stato sufficiente per renderlo il più grande declino tra le principali borse statunitensi. Si prevede che questo sarà anche il più grande sell-off di un giorno da quando Inogen è stato quotato in borsa nel febbraio 2014, superando il calo record del 25,6% l'8 maggio 2019.

L’utile netto riportato dalla società mercoledì sera è più che raddoppiato a $ 5,5 milioni, o 22 centesimi per azione, rispetto a $ 2,5 milioni, o 12 centesimi per azione, nello stesso periodo dell’anno scorso. Il consenso di FactSet è una perdita di 11 centesimi per azione.

I ricavi sono aumentati del 41,7% a 101,6 milioni di dollari, superiore al consenso di FactSet di 88,7 milioni di dollari, i ricavi delle vendite sono aumentati del 37,6% a 90,3 milioni di dollari e il reddito da locazione è aumentato dell’85,2% a 11,3 milioni di dollari.

Il costo totale dei ricavi è cresciuto a un tasso inferiore del 31,5% rispetto ai ricavi, il che ha contribuito ad aumentare il margine di profitto lordo dal 45,7% al 49,6%.

Il direttore finanziario Alison Bauerlein ha sottolineato in una teleconferenza di analisti che il secondo trimestre non ha visto maggiori costi associati alla carenza di chip e non ci sono state modifiche formali dei prezzi.

Ha affermato che a causa del continuo impatto della pandemia di COVID-19 e della carenza di chip, c’è ancora troppa incertezza per fornire una guida finanziaria per l’intero anno.

Tuttavia, Bower Lane ha affermato che si aspetta che le entrate nella seconda metà del 2021 saranno inferiori a quelle della prima metà, dato il costo più elevato dei chip, si prevede che il miglioramento dei margini lordi nel secondo trimestre non continuerà.

L’analista di KeyBanc Capital Matthew Mishan ha quindi ridotto il peso del settore di Inogen dal sovrappeso al peso del settore, affermando che le previsioni finanziarie e il rialzo delle azioni sembrano essere limitati, perché le sfide della catena di approvvigionamento hanno portato a “più foschia” nella visibilità futura.

“Restrizioni per l’interruzione della catena di approvvigionamento [Inogen’s] Capacità di incontrarsi [near-term] Richiedere e influenzare la redditività/redditività all’inizio del 2022”, ha scritto Mishan in un rapporto ai clienti.

Nonostante il sell-off, il titolo è ancora in rialzo del 23,4% da inizio anno, mentre SPDR Healthcare Select Industry Exchange Traded Fund è aumentato del 16,8%, l'indice S&P 500 un aumento del 17,7%.

È aumentato del 16,8%, l'indice S&P 500

Un aumento del 17,7%.