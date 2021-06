A causa della crisi dei camionisti, la Gran Bretagna potrebbe dover affrontare la carenza di cibo Reuters

Il portavoce ha dichiarato: “La maggior parte delle soluzioni può essere commerciale e provenire dall’industria. Sono stati compiuti progressi in aree chiave come i test e il reclutamento, con particolare attenzione al miglioramento dei salari, delle condizioni di lavoro e della diversità”.

In risposta, un portavoce del governo ha dichiarato di aver incontrato gli operatori del settore per discutere della carenza di autisti di mezzi pesanti e delle possibili soluzioni per il reclutamento e il mantenimento.

Questa lettera è stata firmata dai CEO di molti gruppi logistici, tra cui Eddie Stobart, Wincanton, Logistica XPO (NYSE:) e KUEHNE + NAGEL, nonché i capi di gruppi industriali tra cui la Food and Beverage Federation, la British Frozen Food Federation, la Cold Chain Federation, la British Beer and Pub Association e la British Meat Producers Association.

In una lettera inviata al primo ministro Boris Johnson il 23 giugno, lo invitavano a intervenire personalmente per consentire l’accesso al lavoro europeo introducendo visti di lavoro temporanei per i conducenti di mezzi pesanti e aggiungendoli alla “lista delle occupazioni carenti”.

