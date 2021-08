A causa della delusione di Home Depot, il prezzo delle azioni di Lowe è sceso di più nei primi 9 mesi di redditività

Le azioni di Lowe

basso,

-5,37%

Martedì, il giorno prima dei risultati previsti per il secondo trimestre fiscale, è sceso del 4,9% nelle prime contrattazioni, poiché un altro rapporto deludente sugli utili di un concorrente più grande ha causato loro danni collaterali. Deposito a domicilio.

HD,

-4,38%

Prima. Si prevede che il titolo registrerà il suo più grande calo di un giorno dal calo dell’8,2% del 18 novembre 2020. Il prezzo delle azioni di Home Depot è sceso del 4,8% e si prevede inoltre che registrerà la sua più grande svendita in nove mesi e continuerà Calo di profitto per un giorno A otto quarti. I piani di Lowe per annunciare i guadagni prima dell’apertura del mercato mercoledì. Il titolo è diminuito dopo i suoi guadagni negli ultimi tre trimestri. L’utile di consenso per azione di FactSet è stato di $ 4,01, le vendite sono state di $ 26,76 miliardi e le vendite nello stesso negozio sono diminuite del 2,1%.Negli ultimi tre mesi, le azioni di Lowe sono diminuite del 5,2%, le azioni di Home Depot sono diminuite dello 0,3% e il Dow Jones Industrial Average è diminuito

giù,

-0,80%

È aumentato del 3,0%.

